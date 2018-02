Komoly frissítést kapott a CAT hőkamerás mobilja

Két éve mutatta be a CAT a különleges képességű S60-at, és most frissítette ezt a mostoha körülmények is ellenálló mobilt. A barcelonai mobilkongresszuson napokon belül bemutatkozó CAT S61 még profibb hőszenzort kapott, és jóval nagyobb felbontásban tudja rögzíteni a speciális kamera által vett képet - írja a Cnet.

Az S61 beépített Flir hőkamerája már 400 Celsius-fokig működik, ez nagy előrelépés az S60 csupán 120 fokos maximumához képest, amivel a frissen elkészült sült csirkéről sem lehetett pontos hőtérképet készíteni. A hőszenzor ráadásul kontrasztos HD felbontású jelet ad le a korábbi VGA helyett, és akár élő közvetítést is indíthatunk a hőképpel.

Bár a sütőben készülő csirke hőtérképe is izgalmas lehet, a CAT a telefon továbbfejlesztésekor alighanem olyan életmentési szituációkra gondolhatott, amikor a szakértő csak távolról tudja elemezni a látottakat.

A CAT S61 kapott egy levegőminőség-szenzort is, hogy riasztást adhasson le, ha levegőbe került veszélyes vagy mérgező gázokat érzékel. A lézeres távolságmérő pedig 10 méterig működik.

Nem változott a telefon ellenálló felépítése, a gumival borított felszín mögött alumínium vázat találunk.