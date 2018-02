Négy kamerával komolykodik a Vivo X mobil

Újabb értelmetlen számháború kezdődött a mobiliparban, és most már az olcsóbb telefonok piacán is az számít menőnek, akinek több kamerája van. Ebbe a versengésbe az olcsó androidos mobilokat készítő Blu is beszállt.

A Vivo X négy kamerát kapott

Bődületesen jól összefoglalta a lényeget a Blu hivatalos magyarázata: „A kamerák esetében a kettő jobb mint az egy, és a négy jobb mint a kettő.” Kicsit bővebben arról van szó, hogy a négy kamerának hála mindkét irányban tudunk elmosódott hátterű képet készíteni.

A Vivo X telefon alsó-középkategóriás, csupán 300 dollárba kerül, bár a Verge éppen egy 250 dolláros akcióra hívja fel a figyelmet. A 6 colos kijelző 1440×720 pixeles, szóval a méretéhez képest nem túl nagy felbontású.

Az első kamerák 20 és 8 megapixel felbontásúak, míg a hátsók valamivel gyengébbek, 12 és 5 megapixelesek.

A hatalmas kijelzőhöz óriási aksi jár, a 4010 mAh-t kevesebb mint két óra alatt lehet teletölteni a gyorstöltővel. Android 7.0 fut rajta, 2,6 GHz-es MediaTek Helio rendszercsipen, 4 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel, ami ezen az árszinten elfogadható.