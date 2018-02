Ezekre a mobilokra vártunk egész évben

Odahaza Budapesten talán nem egészen így látszik az északról érkező mínuszokban, ám Barcelonában az évente megrendezett mobilkiállításon nemcsak az időjárás tavaszias (oké, némi túlzással: nulla fölött van a mutató), az itt bemutatott telefonok is az új kezdetet jelzik. A mobilkongresszus hivatalosan csak hétfőn kezdődik, de vasárnap már tartanak pár bemutót, lesz új Samsung csúcstelefon, jött fél tucat Alcatel, és érkeznek Sony-k, Nokiák és sok más − ezeket gyűjtöttük most össze.

Alcatel

A francia márkanévvel nyomuló kínai gyártó már bejelentette a telefonjait, és jól bevált szokásához híven az alsóbb árkategóriában igyekszik megtartani a pozícióit. Az Alcatel 1X, 3, 3V, 3X és 5 elnevezésű mobilokban egy közös pont van, ami az egész iparág egyik nagy idei trendjét erősíti:

mindegyiknek 18:9-es képarányú a kijelzője.

A teljes előlapot befedő kijelzők, a trükkösen el- vagy áthelyezett ujjlenyomat-olvasók, és a fekete csíkkal szegélyezett 16:9-es videók éve lesz az idei.

Huawei

Bizonyos szempontból időrendi sorrendben haladunk tovább, a Huawei sajtótájékoztatója lesz az első vasárnap, amire személyesen is eljutunk. Az már szinte biztos, hogy nem telefont fognak itt bemutatni, mert már kaptunk meghívót a március végén esedékes sajtótájékoztatójukra, ahol nagy valószínűséggel a P20 lesz az újdonság. A korábbi években a Huawei a Matebook nevű laptopját és tableteket mutatott be Barcelonában, úgyhogy idén is erre számítunk.

Nokia

Nagyon várjuk, hogy mit mutat be a visszatérő társaság. A pletykákban egy Nokia 7 nevű modell szerepel, erős-középkategóriás Qualcomm Snapdragon 660 rendszercsippel, 4 és 6 GB RAM-mal felszerelve, és ami ennél valamivel izgalmasabb, Carl Zeiss lencséjű dupla hátsó kamerával (12 és 13 megapixelesek), nagyobb felbontású, 16 megapixeles első kamerával, és a térhatású hangot rögzítő OZO audiorendszerrel felszerelve.

Samsung

A világ piacvezető mobilgyártója egészen biztosan a Galaxy S9-et mutatja be este 6 körül, és erről már szinte minden kiszivárgott. A szupertelefon bemutatóján mi is ott leszünk, hogy megmutassuk, mit is jelent a mobilos kamerázás újragondolása. A korábban kiszivárgott pletykák szerint Animoji-szerű grafikák, még profibb kamerák, és egy ügyesebb Dex dokkoló lesz a felhozatalban.

Sony

Hétfő reggel 8 után a Sony elsőként tart sajtótájékoztatót, ahol a kiszivárgott képek szerint teljesen áttervezett Xperiákat lepleznek le. Az Xperia XZ2 és XZ2 Compact mobilok elejének nagy részét a 18:9-es kijelző fedi be, bivalyerős Snapdragon 845 csip hajtja meg az Androidot, és valószínűleg a kamerájuk is tud majd egy-két meglepő trükköt. Mégiscsak a Sony az egyik legnagyobb kamerabeszállító, tőlük származik a mobilok kameráinak nagy része.

Asus

Kedd este lesz a Zenfone 5 bemutatója, és a telefon attól különleges, hogy állítólag nagyon hasonlít az iPhone X-re, mert a kijelzőjén ugyanúgy lesz egy betüremkedés. A telefon Lite verziójában állítólag lenyűgöző felbontású duálkamera lesz, hátul kétszer 20, elöl kétszer 16 megapixellel. A Zenfone 5 erős Snapdragon 845 procit és 6 GB RAM-ot kaphat a 18:9-es kijelzője mögé.

LG

Az LG már jó előre lelőtte a poént, és egyelőre csak a tavaly ősszel bemutatott V30 továbbfejlesztett verziójával rukkoltak el. A V30s kamerája mesterséges intelligenciával elemzi az által látott objektumokat, hogy a lehető legjobb beállításokkal exponáljunk. Valamikor később adnak hírt a G7-ről, hogy ne a rivális gyártókkal egy időben kelljen a felhasználók figyelméért vetekedni.

Vivo

A kínai gyártó elsőként dobott piacra kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasóval felszerelt mobilt, és a pletykák szerint most megint valami nagy dobásra készül. A TechRadar szerint a cég jelen lesz az MWC-n, és az Xplay 7 telefonjában 10 GB RAM, 256 vagy 512 GB tárhely lesz, amire a laptopot használók is csak irigykedhetnek.

Xiaomi

Most először lesz saját standja az üstökösként száguldó és lendületesen növekvő kínai cégnek, ám az előzetes pletykák szerint Barcelonában nem leplez le új mobilt. Ez érthető is, hiszen a fő piaca Ázsiában és Indiában van. A Xiaomi új csúcsmobilja, a Mi Mix 2S állítólag március 27-én lesz bemutatva.

Google

A keresőóriás és az Android gyártója értelemszerűen az utóbbi témáról, az operációs rendszeréről tart majd bemutatókat. További 30 országban bevezetik az Asszisztensüket, idén fokozatosan aktiválják az újabb és újabb nyelveket. Most élesedik az ARCore, amivel a Google kiváltja a hardveres Tango projektjét, hogy gyakorlatilag bármilyen modernebb és erősebb telefon jól tudja megjeleníteni a kiterjesztett valóságot.

Microsoft

Bár a telefonjaikkal nem lettek túl sikeresek, a Microsoft nyakig benne van a mobilbizniszben az applikáióival, és még a Windows 10-nek is van némi jelentősége azóta, hogy fut ARM processzoron. A redmondi cég állítólag kihozza a kiállításra a Qualcommal a Windows 10 for ARM gépeket, amelyek közös jellemzője, hogy folyamatosan a neten tudnak lógni, éppen úgy, mint a mobilok, és közben rendkívül jó a fogyasztásuk, végigbírnak akár egy teljes napot is.