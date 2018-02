Világelső HDR-ben a Sony Xperia XZ2 kamerája

Teljes megújulást ígért a Sony az Xperia telefonoknál, mert hosszú évek óta ugyanazt a formát polírozgatta, és ez mára sokak szemében kissé unalmassá vált. Most megújul a dizájn, hétfőn bemutatkoztak az Xperia XZ2 és XZ2 Compact mobilok.

Olyanok, mint két hátára fordított teknős.

A domború ujjlenyomatgyűjtő üveghátlapon csak úgy pörgött a telefon, amikor a barcelonai mobilkongresszus letettük a pultra, hogy körbefotózzuk. Nagyon emlékeztet minket a HTC U11-re, annak is ilyen csillogó üvegből van a hátlapja, és az ilyen buci formájú.

A Sonynak nem igazán sikerült eltalálnia, hogy mi számít menőnek manapság, ez a domború hátlap inkább a pár évvel ezelőtti formaterveket idézi, a közel kétszáz grammos (198 g) súly pedig bődületesen sok. A kisebb Compact is 168 grammos.

Szemből is csillogó üveg borítja a telefont, ami mozizás közben kimondottan szép, javít a videók minőségén. A teljes méretű XZ2 kijelzője 5,7 colos, míg a kisebb XZ2 Compact 5 colos, és mindkét telefon 18:9 képarányú, megfelel az idei trendeknek. Még mindig egy kicsit nagy a káva a többi gyártó csúcsmobiljaihoz képest, de látható a Sony igyekezete, biztosan lesz ez még jobb is.

A kijelzők felbontása full HD, míg másoktól 2K-t is kapunk, igaz, ekkora méretben a 1080p is bőven elegendő. Sokkal többet ad hozzá a minőséghez, hogy a Sony megjelenítője támogatja a HDR-t, ennél több nem is kell az út közbeni Netflixezéshez. Hangban egészen meglepő, hogy mit produkálnak XZ2-k. Erős sztereó hangszórót kaptak a mobilok, és ha ez nem lenne elég, ott van még egy rezgetőmotor is:

egy mélynyomóláda az ujjainknak.

Úgy megrezgeti a mobilt, mint amikor egy koncerten vagy a moziban az erős basszust az egész testünkkel érezzük. Kicsit parasztvakításnak tűnik, nem biztos, hogy annyit hozzátesz a mozizás élményéhez, mint amennyit elvesz majd az akkuidőből. (Így persze érthető, hogy miért olyan behemót az XZ2: egy rakás marhaságot beleépítettek.)

Persze a HDR megjelenítő már a tavalyi modellekben is megvolt, most az a nagy dobás, hogy az XZ2-nek a kamerája is képes nagy dinamikatartományt rögzíteni - 4K felbontásban ad 10 bites HDR felvételt. Ez a képesség a videokamerákban is viszonylag új, szóval a Sony ebben az élen jár. A kamera felbontása egyébként 19 megapixel, és most már full HD felbontásban is tudunk 960 képkocka per másodperces videókat készíteni.

A telefonokba az idei csúcsprocesszor, a Qualcomm Snapdragon 845 került, ám emellé csupán 4 GB RAM-ot kapunk, 64 GB tárhellyel. A telefonok vízállók, vezeték nélkül tölthetők, és mobilneten akár 1,2 Gbps sebességre is képesek lennének, ha létezne ilyen gyors hálózat.

A Sony marketingfőnöke, Hideyuki Furumi a bemutatón egy készülő kétkamerás rendszerükről is mondott pár szót, nyilván ez kerül majd egy később megjelenő idei csúcsmobilba. Ez annyira fényérzékeny lesz, mint semmi más, videózás közben 12 800-as, fotózáskor akár 51 200-as ISO-ra lesz képes.

Már az is felmerült bennünk a látottak alapján, hogy a Sony igazából csak referenciatelefonokonat gyárt, azzal a céllal, hogy legyen min bemutatnia a kiváló kameráit, és a modulokat el tudja adni a többi gyártónak, ahogy eddig is tette.