Telekom-vezér: Épül a magyar nyelvű hangasszisztens

A barcelonai Mobilkongresszuson kedden tartott egy kis túrát a Magyar Telekom az anyacég magentába öltöztetett standjánál, és ott rámutattak, hogy amíg a sajtó - köztük mi is - az új telefonokat hajkurássza, a távközlési cégek ennél sokkal komolyabb dolgokat keresnek a kiállítóknál, a lehetséges beszállítóiknál.

Az igazán érdekes dolgok a felszín alatt vannak, ott ahol mesterséges intelligenciák tanulják értelmezni a milliónyi felhasználótól és milliárdnyi eszköztől vagy szenzortól származó adatokat.

- mondta Chris Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, akivel a Deutsche Telekom standjánál beszélgettem a fejlesztéseikről.

A cégvezér kifejtette, hogy az adatok elemzéséhez először is elképesztő mennyiségű adatra van szükség, és ezzel kapcsolatban elismerte az okostelefonok kulcsfontosságú szerepét. Ha nem adnának el milliárdnyi mobilt, ma nem lennének ilyen olcsók a szenzorok - a lenyűgözően jó minőségű kamerák, mozgásérzékelők és giroszkópok. Ezzel együtt egy óriási hiányosságra is rámutatott:

az otthoni automatizációban még mindig nincs áttörés.

Hiába van sok százféle netre köthető biztonsági kamera, ablaknyitás-érzékelő, hőmérő, légminőség-szenzor, Chris Mattheisen szerint még mindig nagyon bonyolultak ezek az eszközök, rendszeradminisztrátornak kell lenni a saját otthonunkban. Hiányzik a jó, könnyen használható interfész, úgymond az otthoni szenzorok iPhone-ja.

Bár a Magyar Telekom is foglalkozik otthoni szenzorokkal, egyelőre nem ezen a területen keresik a feldolgozható adatokat. Azon munkálkodnak, hogy az anyacég Deutsche Telekom által bemutatott hangvezérelt asszisztens, ami most német nyelven működik, végül elérhető legyen magyarul és, és ehhez gyűjtik most szisztematikusan az információkat. Chris Mattheisen nem tett ígéretet, hogy mikorra készülnek el a magyar nyelvvel, azt viszont elárulta, hogyan jutnak el odáig.

Az idén februárban elindított Vanda ügyfélszolgálati rendszerben minden képesség megvan ahhoz, hogy egy általános célú asszisztenst hozzanak létre, amely magyar nyelven is ért. A mesterséges intelligenciával és gépi tanulással felvértezett Vanda most ügyfélszolgálatosként dolgozik, és a betelefonáló ügyfelek panaszaiból és kérdéseiből tanulja meg jól a nyelvünket, valamint a felhasználók szokásait, viselkedési mintáit, és hogy ezekre milyen választ kell adni. A Telekom partnerekkel is használja a rendszert, így az egyre pontosabban reagál az ügyfelek kérdéseire.

Még egy területen, a saját rendkívül hálózatán is mesterséges intelligenciát futtat a Telekom. Ennek az a célja, hogy hamarabb következtetni tudjanak egy várható hibára vagy kezelendő jelenségre, mint hogy az egyáltalán megtörtént volna.