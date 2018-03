Kiszivárgott a Huawei új csúcsmobilja

A Huawei új csúcstelefonja, a P20 mindhárom változatáról fotók szivárogtak ki három héttel a bemutató előtt – írja az Engadget.

A fotókat a termékeny androidos szivárogtatónak számító szakíró, Evan Blass posztolta Twitteren:

Huawei P20, P20 Lite, and P20 Pro (top to bottom) pic.twitter.com/FK8iyxyQND — Evan Blass (@evleaks) 2018. március 7.

A képek megerősítik azt a korábbi pletykát, hogy a kínai gyártó simán lemásolja az iPhone X ellentmondásos dizájnelemét, a kijelző tetején, az értesítési sáv közepén található betüremkedést. Ezzel egyébként nincs egyedül, nem is csoda, hogy az Android új verzióját is felkészíti a Google az ilyen képernyő-megjelenítésre.

A P20 a cég szokása szerint három változatban lesz elérhet, a sima mellett kiadnak egy Lite és egy Pro verziót is. Utóbbi egy dologban látványosan eltér a másik kettőtől, a korábbi híreknek megfelelően ugyanis már nem is csak kettő, hanem rögtön három hátlapi kamerát kapott. A harmadiknak feltehetően a gépi látásban lesz fontos szerepe, hiszen a Huawei már az előző modelleknél is ráfeküdt a mesterséges intelligenciára, és az új telefon beharangozójából is az tűnik ki, hogy erre az irányra még tovább akarnak erősíteni.

Ami még feltűnő, hogy csak a Lite változat kapott hátlapi ujjlenyomat-olvasót. A képek alapján ennek nem feltétlenül az az oka, hogy a többiről lemarad, hanem hogy ott az előlap alján látható gombra kerülhet.

A P20-ak hivatalos bemutatója március 27-án lesz.