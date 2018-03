Ilyen hanggal vakon is látjuk, mi történik

Egyre csak nő a neten megosztott videók darabszáma, és ezzel együtt fokozatosan javul a minőség. A képminőség rohamtempóban előreszaladt, a full HD után elkezdtek terjedni a 4K videók, az utóbbi évben már HDR-rel kiegészítve, és a jó képminőséghez elég egy csúcskategóriás telefon, nem kell kamerát venni. Ennek van egy hátránya, a mobilgyártók ugyanis általában elfelejtik a képhez igazítani a hangminőséget.

Ennek a hátránynak a ledolgozását tűzte ki célul a Sennheisen a hazánkban mostanában bevezetésre kerülő Ambeo termékcsaláddal. A fülesbe épített mikrofonokkal térhatású hangot tudunk rögzíteni, rendkívül jó minőségben.

Próbaképpen kiálltunk a Gellért térre a dermesztő hidegre érkező friss márciusi napsütésben, és készítettünk pár videót egy iPhone-nal. Az első felvételen a telefon saját mikrofonja dolgozott.

Elfogadjuk, ha a vége előtt leállította a videót, és minden idegszála tiltakozott a folytatás ellen. Bármennyire is rendben van a képi tartalom, a hang egyszerűen borzasztó. Az Apple pedig úgy gondolta, teljesen jól van ez így egy csúcskategóriás mobil esetében.

A következő videón a Lightning portra csatlakoztattuk az Ambeo fülest, és úgy pásztáztuk végig a Dunát. Érdemes egyszerű sztereó fülhallgatóval nézni és hallgatni a videót, mert úgy jön át igazán, hogy mire képes egy kis extra hangtechnika.

Sokkal kevesebb a zörej, és csukott szemmel is felfogható, mi történik a környezetünkben, hallhatók az autók, és minden más minket körülvevő zaj. Még az is pontosan átjön, hogy merről merre halad egy-egy jármű - ez a binaurális rögzítés jellegzetessége. A "binaurális" szó ismerős lehet a sztereó fülesek teszteléséhez összeállított minták elnevezéséből, ezekkel a felvételekkel pont azt tudjuk kipróbálni, hogy például egy fejhallgató mennyire tisztán adja vissza a hangok eltérő irányát.

Az Ambeo Smart azért tud ilyen részletes hangot felvenni, mert beleépítettek két gömbkarakterisztikájú mikrofont, valamint egy analóg-digitális átalakítót és egy előerősítőt.

Ezen kívül van benne aktív zajszűrés is, ami már inkább a zenehallgatás közben hasznos, hiszen kizárja a külvilág hangjait. Ezt viszont úgy is be tudjuk állítani, hogy inkább áteressze a külvilág zajait, és időben meghalljuk például a hátulról közeledő autó hangját.

A Sennheiser azt látja, hogy a személyes videózás népszerűsége, a youtuberek növekvő tömege igényli a profi hangtechnikát. Ebben biztosan igazuk van, hiszen rengeteg olyan videó van, amin csak folyamatosan dumálnak, és ezeket nem is annyira nézni, mint inkább hallgatni érdemes. Remek üzleti lehetőséget is kiszagolt ebben a Sennheiser, az Ambeo Smart füles 92 ezer forintos ára egy középkategóriás okostelefonéval vetekszik.

Kérdéses, hogy ez az árszint meddig tartható. A csúcskategóriában néhány mobilgyártó már elkezdett odafigyelni a hangzásra, például a HTC és a Nokia is kínál hasonló megoldást. Ha nem is a fülesbe építik a mikrofont, hogy pontosan leképezzék azt a hangot, amit és ahogyan azt az adott pillanatban mi hallanánk, a telefonjaikba igyekeznek több mikrofont beépíteni, hogy így kapjunk 3D audiót.