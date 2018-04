Megújul az ingyenes Spotify

Az ingyenes zeneszolgáltatás új verzióján dolgozik a Spotify, ezt írja a Bloomberg hírügynökség kiszivárgott információk alapján. A vállalat egyszerűbbé akarja tenni az ingyenes fiókok használatát, főleg a mobilokon, és pár héten belül várható az ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentés. Korábban olyan pletyka is elhangzott külföldi lapokban, hogy egy autós lejátszót, egy saját fejlesztésű hardvert mutat be a cég április 24-én.

Most minden erejével azon kell dolgoznia a cégnek, hogy elégedetté tegye a tőzsdei befektetőit, miközben nyilvánvalóan a felhasználóknak is kedveznie kell, a fő célja ugyanis a további lendületes növekedés. Március 26-án azzal a tervvel álltak elő, hogy idén a közel 170 milliós felhasználói kört 200 millió fölé bővítik, és ezen belül is nagy mértékben növelik a fizető júzerek számát, a jelenlegi 74,5 millióról 94 millióra.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy miként sikerült megújítani az ingyenes szolgáltatást, a Spotify ugyanis 2017-ben a bevétele 90 százalékát szerezte a fizetős ügyfelektől, az ingyenes, reklámokkal működő szolgáltatás alig hozott valamit. A zeneipar egészének a bevétele is a fizetős ügyfelek miatt növekszik már három éve.

A zenészek nem is nagyon örülnek neki, hogy a dalaikat ingyen hallgathatják meg az emberek, és sikerült is néhány korlátozást bevezettetni a Spotify-jal. Például azt, hogy a nem fizető ügyfelek később férnek hozzá az újdonságokhoz. Persze a Spotify oldaláról nézve a zenestream-szolgáltatónak versenyeznie kell a Youtube-bal, ahol rengeteg dal elérhető ingyen.