Videózásban csap oda a Sony Xperia XZ2

Nagy átalakuláson megy át a Sony, új vezérigazgatót tettek a mobilos és a többi részleg élére, és hosszú kihagyás után végre megújították az Xperia telefonok formáját. Az barcelonai mobilkongresszuson bemutatott XZ2, és annak kisebb méretű, Compact változata domború lett, mint egy hátára fordított teknős, ami szembemegy a négy és fél éve uralkodó, teljesen kilapított formatervvel. A japán cégnek talált néhány területet, amiben mindenki mást megelőzhet, és felvillanthatja egyedülálló tudását, ám ezzel együtt néhány fontos területet nagyon elhanyagolt.

Az XZ2-kkel teljesen új formavilágot mutat be a Sony, és ízlés kérdése, hogy kinek melyik tetszik jobban, a régi vagy az új. A nagyobb XZ2 nagyon hasonlít a HTC U11-re a domború üveg hátlapjával, ami ugyanolyan tükröződik és gyűjti az ujjlenyomatokat, mint a tajvani rivális készüléke.

Ezzel szemben a Compact már a mérete miatt is nagyon egyedi, nincs még egy gyártó, amely ekkora kijelző mögé is bepakolná az összes létező csúcskategóriás hardverét, és a matt borítás is praktikusabb, nehezebben koszolódik. Mindkét készülék ergonomikus, kellemesen belesimulnak a tenyérbe. Ennek a kialakításnak azonban van némi hátránya, az amúgy is csúszós telefon kis területen érintkezik az asztallal könnyen lecsúszik a ferde felületekről,

az asztalon körbe-körbe forog, ha meglökjük a sarkánál.

A Sony azt mondja, a domború hátlapra azért volt szükség, hogy sokféle hardver elférjen a készülékben, ami meglepő indok, mert pár fontos alkatrész ennek ellenére kimaradt. De erről majd később beszélünk, maradjunk a formatervnél, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen fókuszcsoportokon jutott át az ujjlenyomat-leolvasó elhelyezése.

Egészen pici kezűek (talán gyerekek?) lehettek a tesztelők, máshogyan nem lehet megmagyarázni, hogy miért került ez a biometrikus szenzor a hátlap közepére. Normál méretű férfikezemmel kizárólag a kamerát vagyok képes végigtaperolni, és az sem segít, hogy a leheletfinoman besüllyesztett érzékelőt helyét képtelenség kitapintani.

Ha a kritikám miatt levágná a jakuza a mutatóujjam első két percét, pont kényelmesen elérném a szenzort.

Meglepő, de a két modellen pontosan ugyanolyan messze van a szenzor a készülék aljától, és még meglepőbb, hogy a kisebb Compact modellen könnyebb használni a leolvasót. Mégpedig azért, mert a könnyebb telefont bátrabban feljebb csúsztatom, hogy csak az ujjaim tartsák meg, így sem kell tartani attól, hogy lebucskázik a betonra.

Jack ebből a körből kimaradt

A telefon alján csak egy usb-c aljzatot találunk, ide adapterrel tudjuk bedugni a jackdugós füleseket. Állítólag olyan Y-elosztóval szállítják majd a mobilt, amellyel egyszerre lehet tölteni és zenét hallgatni, és ilyenkor csak a gyorstöltésről kell lemondani. Nálunk egy sima usb-jack adapterrel járt a tesztkészülék. A telefon oldalán találjuk meg a bekapcsológombot és a hangerőállítót, és mivel Sonyról van szó, saját gombot kapott a kamera, hogy pillanatok alatt tudjunk exponálni.

Szemből nézve több előnyös változást vehetünk észre, a kijelző végre egészen nagy területet foglal el az előlapból. Sokkal keskenyebbek a kávák, mint bármely másik Sony-telefonnál, de nem olyan keskenyek, mint sok más mobilon. A Sony annyiban igazodott a trendekhez, hogy a kijelző 18:9-es képarányú, a vevőket megosztó újításokat azonban okosan elkerülte. Nincs se betüremkedés, se hátrafalé ívelt panel, csak 1080×2160 pixel, az XZ2 esetében 5,7 colos, a Compactnál 5 colos képátlón. A kijelzőnek jó a fényereje, de mivel nem OLED-ek, hanem IPS LCD-k, találunk jobb kontrasztarányt más telefonokon. Erős nappali fényben azonban jól látható minden.

Az XZ2 támogatja a HDR10 szabványú megjelenítést, ám ehhez megfelelő tartalom is kell, hogy a Netflix, a Youtube és a többi videós app is ki tudja használni a kijelzőt. A beépített Advanced X-Reality motor elvileg a normál videókat is feltuningolja, hogy HDR-szerűek legyenek, ám a végeredmény nagyban függ az alapanyag minőségétől. A kijelző színhűsége elég jó, és manuálisan állítható, bár a legtöbb embert ez hidegen hagyja, és olyan beállítással használják majd a mobilt, amilyennel kivették a dobozából.

A mozizáshoz jó hang is kell, és a Sony nagyon ügyesen elrejtette a sztereó hangszórókat. Az egyik ott szól, ahol a telefonbeszélgetéskor halljuk a hangokat, míg a másik hangszóró hangjai a perem melletti hosszú nyíláson át távoznak. A hangerő remek, nem recseg a kihangosító.

Hogy jobban átélhessük a basszusokat, a Sony egy erősebb rezgőmotort épített be az XZ2-be, és ez is bekapcsol, amikor zenét hallgatunk vagy filmet nézünk. Óriási parasztvakítás, fölöslegesen foglalja a helyet, és a vevők nagy részének valószínűleg az első dolga lesz kikapcsolni. Nézem az Annihilation című a filmet a Netflixen, éppen beszélgetnek a szereplők, amikor a háttérzenében megszólal egy halovány basszus, és máris nem a fülemben érkező zajokra fókuszálok, hanem arra, hogy a telefon elkezdett ciceregni a kezemben, mintha félig megnyomorgatott csótányok mocorognának az ujjaim alatt, hátha ki tudják fúrni magukat. Borzasztó érzés, senki sem vágyik rá, hogy a mobil zenelejátszója a dobhártyákon kívül más testrészeket is megrezgessen. Inkább foglalkozhatna azzal a Sony, amihez ért, hogy a fülünkbe szép hangok érkezzenek. Sokkal jobb irány, hogy előrendelésben egy elég komoly 1000XM2 fülest mellékeltek az XZ2-höz.

Azért is zavaró ez a feltuningolt rezgőmotor, mert nagyobb helyet foglal el a készülék testében, és a helyén pont elférne a jackaljzat. Szerencsére az igen apró Compactból ez kimaradt.

Mondja ki villámgyorsan ötször: magas dinamikatartomány

A Sony az XZ2 kamerájára a legbüszkébb, mégis igen furcsa része ez a telefonnak. Az XZ2 ugyanazt az IMX400 ExmorRS szenzort kapta meg, mint az egy éve piacra dobott XZ Premium (és az XZ1 meg az XZs), és a lencse rekesze változatlanul f/2.0, miközben más gyártók már f/1.5-ig lemerészkedtek. Stabilizációból elektronikus van, nem optikai, és egylencsés a hátlapi modul, miközben mindenki duálkamerát épít a telefonjaiba. Persze a Sony nagy energiát fektet az algoritmusok finomításába, és a vadonatúj Snapdragon 845 rendszercsip is növeli a fotózás minőségét.

Az automatikus fotózási mód jól felismeri a fényviszonyokat és a körülményeket, félhomályban kevesebb zaj kerül a képekre, mint a Sony korábbi telefonjainál, de az igazán jó éjszakai fotókhoz betonstabil kéz vagy állvány szükséges, hogy legyenek a képen bemozdult, elkenődött pixelek.

Két látványosabb újítás van a kamerában: a 960 fps-es lassított felvétel már 1080p felbontásban is működik. Ha mégis 720p-re váltunk lassításkor, kétszer annyi ideig tart az effekt. A másik újítás az, hogy magas dinamikatartományban (HDR) tudunk videózni.

Na jó, igazából három jelentős változás van, de az utolsónak senki sem fog örülni: a Sony 5 megapixelre vitte le a szelfikamera felbontását, és nincs benne autofókusz. Ezek a képek is rendben vannak, de a Sony értékesítési igazgatói imára kulcsolhatják a kezüket, hogy a vevők egy pillantást se vessenek más gyártók termékleírására, és hogyo senk se a megapixelek száma alapján döntsön. A csúcskategóriában ezzel ellentétes trend uralkodik, 16-20 megapixeles vagy ennél is jobb felbontásúak a szelfikamerák.

A 960 fps-es lassított felvétel továbbra is nehézkesen működik, mert nekünk kell eltalálni azt a pillanatot, amit lassítani akarunk. Előre beállított jeleneteknél jól működik, de ha spontán akarjuk bevetni, akkor nagy a veszélye annak, hogy csak a megfelelő pillanat után sikerül aktiválni. Nincs automata mozgásfelismerés, mint a Samsung Galaxy S9-ben, ami helyettünk kapcsolná be funkciót.

A 4K HDR-videózás viszont ügyes húzás volt a Sonytól, mégiscsak világelsők ebben. Az XZ2 kijelzőjén látszik a nagyszerű kontraszt és a dimanikatartomány, és HDR tévén is élvezhetjük a videónk kimagasló minőségét. A 4K-val viszont óvatosan kell bánni, mert a tesztünkben igencsak eldobálta a mobil a képkockákat. Érdemes inkább 1080p módban maradni. Sajnos HDR-ben alacsonyabb a képkockaszám, 24 fps-sel rögzít a kamera, úgyhogy érdemes jól átgondolni, hogy mit is akarunk ilyen minőségben rögzíteni. Vagy szerzünk a telefonhoz egy operatőrt, ami kevésbé járható út, vagy jobban elmélyedünk a videózás rejtelmeiben, hogy rendesen meg legyen komponálva a felvétel.

Természetesen egy HDR-t lejátszó tévére is szükség lesz, ha nem csak a mobilon akarjuk visszanézni a felvételeket. Normál lcd tévéken és kijelzőkön egyáltalán nem látszik semmi abból, hogy HDR-ben videóztunk.

A kamera minden egyes extrájából arra következtetünk, hogy a Sony nem az átlag vevőket veszi célba, akik összevissza hadonásznak a mobillal, miközben körülötte rohangál a kutya és/vagy a gyerek, hanem egy szűkebb szakértői kör lehet a célközönség, akik állvánnyal a vállukon és operatőri látásmóddal a fejükben kezdenek kamerázni.

Ennek fényében viszont meglepő, hogy miért fektet akkora hangsúlyt a Sony az XZ2 kommunikációjában a 3D Készítő nevű appra, ami sokkal kevésbé profi alkalmazás, inkább az Apple-féle kakamoji közeli rokona:

a beszkennelt arcunkkal tudunk táncoló animációkat és 3D matricákat gyártani.

Újdonság, hogy már a szelfikamerával is lehet szkennelni, ám ez bődületesen nehéz dolog. Mereven egy irányba kell nézni, miközben kinyújtott karral körbeforgatjuk a telefont, hogy minden oldalról letapogassuk a fejünk formáját. Eközben nem fordulhatunk el, hogy megnézzük, még mindig jó irányban áll-e a készülék, látja-e a fejünket, vagy már rég a plafont próbáljuk leolvasni. Megsúgom a titkot: általában rossz irányba áll a kamera. Persze az is igaz, hogy aki megveszi ezt a telefont, annak bőven lesz ideje gyakorolni a mozdulatot, és profi szelfiszkennelővé válhat.

Az XZ2 és a Compact üzemideje egyaránt kiváló, aktív használat mellett is bőven végig bírnak egy munkanapot, de aki ritkábban nyüstöli a mobilját, több napig elkerülheti a konnektort. Ez persze nem csak az aksinak köszönhető, az üzemidő meghosszabbodását drámaian befolyásolja a Snapdragon 845-ös rendszercsip és az Android 8.0 fejlett energiakezelése. Ha mégse lenne elég az energia, a gyári gyorstöltővel fél óra alatt majdnem a félig feltölthető a mobil. Ebben a gyári adapterben is megtalálható a Qnovo adaptív töltési módszere, akárcsak a Sony korábbi csúcsmobiljainál, ami kíméli az aksit, hogy hosszabb legyen az élettartama.

Az Android 8.0-ra ültetett kezelőfelület maradt a régi, ami azt jelenti, hogy könnyen kezelhető, átlátható és ügyesen személyre szabható. Akinek még nem volt Sony készüléke, az is hamar elsajátítja a trükköket, a rajongóknak pedig az utolsó pixelig ismerős lesz minden.

Újdonság az Xperia Assist, az intuitív csevegőfelületen megjelenő beépített segéd, amely még érthetőbbé és elérhetőbbé teszi a telefon extra szoftveres funkcióit. Kiváló megoldás a kezdő okostelefonozóknak, és magyarul is nagyon jól ért. Segít beállítani az automatizált műveleteket, amivel többek közt azt adhatjuk meg, hogy miként viselkedjen a telefon éjszaka, ingázás, munka vagy játék közben - a szituációhoz igazítható a hangerő, a teljesítmény, a bejövő riasztások megjelenítése. Ugyanitt érjük el az energiatakarékos üzemmódot, a tárhely és a memória tisztítását.

XZ2 XZ2 Compact Méretek 153×72×11,1 mm

198 gramm 135×65×12,1

168 gramm Kijelző 5,7 colos

1080×2160 pixeles 5 colos

1080×2160 pixeles Csipek Snapdragon 845

4×2,7 GHz, 4×1,7 GHz Snapdragon 845

4×2,7 GHz, 4×1,7 GHz Tárhely és RAM 64 GB, 4 GB 64 GB, 4 GB Hátsó kamera 19 MP, f/2.0 19 MP, f/2.0 Első kamera 5 MP, f/2.2 5 MP, f/2.2 Mobilnet, wifi LTE 1200/200 Mbps, 802.11a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0, usb 3.1 LTE 800/150 Mbps, 802.11a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0, usb 3.1 Aksi 2870 mAh 3180 mAh

A Sony Xperia XZ2 ízig-vérig csúcskategóriás telefon, az aktuális legpöpecebb Snapdragon 845-ös rendszercsippel. Amit erre építettek, az is nagyon impresszív. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ugyanerre a csipre, vagy nagyon hasonló erejű lapkára épül az összes idei csúcsmobil, és bőven van miből válogatni. A Sony HDR kamerát és briliáns kijelzőt tett hozzá az XZ2-höz, a Huawei tripla lencsét, akár 40 megapixeles felbontást és kiváló stabilizátort, a Samsung kétféle rekesztértékkel és automatizált lassított felvétellel tuningolta fel a kameráját. És persze ott van még az iPhone X, dupla lencsével és kiváló szelfizési képességgel.

Csúcskategóriában nem is telefont választunk, hanem sokkal inkább kamerát, esetleg még dizájnt, nekünk tetsző szoftvert és méretet. Az utóbbi pedig a Sony jolly jokere, hiszen az XZ2 Compactéhoz mérhető tudást az androidos gyártói körben senki sem árul ilyen kis kijelzővel. Az áruk egy hajszállal alacsonyabb, mint az ezer eurót elérő riválisoké, az XZ2 modell 270 ezerért, míg a Compact 210 ezer forintért kaphatók a hazai boltokban.