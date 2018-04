Lelepleződött az LG G7

Tényként ma még csak annyit állíthatunk, hogy május 2-án New Yorkban mutatkozik be az LG következő csúcsmobilja, a G7 ThinQ, és ebben nagy szerepet kapnak az intelligens megoldások. Pletykaként viszont ennél is többet tudunk, mert a notórius kiszivárogtató Evan Blass közzétett egy képet a telefonról.

Blassnak általában igaza van, és ha a képből indulunk ki, akkor sopánkodhatnak az LG G-sorozat elkötelezett rajongói, mert nagyon úgy tűnik, hogy a készülék oldalára kerül át a bekapcsológomb, ami több éven át a hátlapon volt, egybeépítve az ujjlenyomat-olvasójával. Más magyarázatot nem találunk arra, hogy miért látunk a képen a hangerőállítón kívül még két gombot.

Hogy mire lesz jó a második gomb? A Cnet például azt írja, hogy a Google Asszisztens kap dedikált gombot. Azért kapta meg a G7 a ThinQ márkanevet, mert ez utal a készülékben megtalálható mesterséges intelligenciára, amit például a kamerával és a hangfelismeréssel tudunk kihasználni.

Az LG is beáll az iPhone X-et követők sorába, és bevágás lesz a kijelző tetején. Az idén megjelenő Google Android P verzió ezt már teljes mértékben támogatni fogja, de enélkül is jól fut az Android, ahogyan azt a Huawei P20 és P20 Pro is bizonyítja. Még nem tudni, hogy az LG G7-ben is el lehet-e majd rejteni a bevágást.

A jackdugót nem eresztette el az LG, és ebbe a készülékbe is be lehet majd dugni a szabványos fülhallgatókat.