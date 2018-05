Huawei P20 és P20 Lite, a buta névrokonok

A lenyűgöző képességű, kiválóan fényképező Huawei P20 Pro bemutatója után pár héttel megérkezett hozzánk a telefon két olcsóbb és gyengébb változata, a P20 és a P20 Lite. A sima P20 még bőven a Pro modell csúcskategóriás párjának mondható, nagyjából úgy, ahogyan az iPhone különböző méretű modelljei kiegészítik egymást. A Lite viszont csak a nevet és a formát örökölte, tudásban nagyon elmarad a többitől.

Ügyesen csűrik-csavarják a Huawei marketingesei az elnevezéseket, és jó pár éve azt játsszák, hogy kiadnak egy csúcsmodellt, amire mindenki vágyik, és még két másikat, amiket viszont mindenki meg tud venni. De a helyzet ennél is sokkal összetettebb.

A Huawei P20 Lite igazából a Honor 9 Lite rokona

Alaposan felcsicsázták a P20 Lite kinézetét, de a bevágásos kijelző és az egymás alá helyezett két hátsó kamera csak megtévesztő álca, ez a készülék régi hardverre épül, amit a Honornál is csak a gyengített készülékekben találunk meg.

Aki azért fontolgatja a P20 Lite beszerzését, mert jókat olvasott a P20 Pro kamerájáról, az sürgősen felejtse el ezt az egészet. A P20 Lite kamerája borzasztó színeket rögzít, összefolynak a pixelek, lassan exponál, a kamerája nagy jóindulattal közepes minőségűnek mondható.

Íme egy rakás kép, amit a P20 Lite-tal rögzítettünk. Utána megmutatjuk, hogy mire volt képes ugyanezeken a helyszíneken a P20.

5 Galéria: Így fotóz a Huawei P20 Lite Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A P20 Lite kamerája nem Leica lencsét használ, nincs benne semmilyen mesterséges intelligencia, csak a szokásos, manuálisan kiválasztható beállításokat találjuk meg a menüben. A második hátlapi kamerája pedig éppen annyira bóvli, mint amilyent a korábban Honor 9 Lite-on láttunk, a 2 megapixeles felbontás nagyjából semmire nem jó.

Ezzel szemben a P20 nagyon jól fotóz, egyedül a harmadik, 40 megapixeles szenzor hiányzik róla a P20 Próhoz képest, emiatt a zoomolási képességei korlátozottabbak. Így fotóz a P20:

5 Galéria: Így fotóz a Huawei P20 Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Érthető, hogy mi volt a célja a Huaweinek a P20 Lite modellel: ezzel lehet most legkevesebb pénzért iPhone X-szerű telefont szerezni, hiszen ennek is van egy csinos ki bevágása a tetején, és ennek hála a megjelenítő szinte az egész előlapot lefedi. A szemközti kamera pedig arcfelismerést is támogat, bár ez ma már nem annyira egyedi dolog, nemrég a Honor 9 Lite-ban is elérhetővé tették ezt a funkciót egy frissítéssel.

Maga a hardver igencsak középszerű, a Kirin 659 rendszercsip múltja egészen a 2016 elején bemutatott Kirin 650-ig ezethető vissza, ami már akkor is középkategóriásnak számított. Szigorúan véve az összehasolítást a 2017 nyári P10 Lite Kirin 658-as csipje áll hozzá a legközelebb.

Ez kész káosz ahhoz képest, amit az Apple művel, mert a kaliforniai gyártó legalább nem szórakozik a nevekkel, a vevők sokkal könnyebben meg tudják állapítani, hogy mit kapnak a pénzükért.

Egészen más a helyzet a P20-szal, amelynek a hardvere pont annyira csúcskategóriás, mint a P20 Próé. A RAM-ból visszavettek kicsit, és csak 4 GB jut a 6 GB helyett, az 5,8 colos kijelző is valamivel kisebb, és az aksi is 3400 mAh-ra fogyott, bár még így is egy-másfél napos rendelkezésre állást biztosít. Ezt a telefont viszont a csúcsminőségű Kirin 970-es rendszercsip hajtja meg, és benne van minden olyan okosság, ami miatt a P20 Pro-t jól használható telefonnak tartjuk.

Az is igaz, hogy bármekkora káoszt is okoz a Huawei a névhasználatával, az árak hűen tükrözik a modellek tudását. A P20 Pro nagyjából 270 ezer forintért kapható, a P20 ára 170 ezer forint körül alakul, míg a P20 Lite nagyjából 100 ezerért megvehető, és ilyen óriási különbséget az Apple-nél biztosan nem fogunk látni még egy jó ideig.