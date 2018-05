Erősödik a Nokia, de Kína a tökeit szorongatja

A Nokiának jó esélye van arra, hogy felkapaszkodjon a nagyobb mobilgyártók közé. Bár a dobogós hely nagyjából esélytelen, a most tesztelt 7 Plus modellben minden megvan ahhoz, hogy a futottak még kategóriában erősebb pozíciót vívjon ki a finn márkatulajdonos HMD Global. Egyedül az okozhat némi nehézséget, hogy Kína kezében - ezen belül is leginkább a Xiaominál - hasonlóan erős eszközök vannak, és nem félnek használni.

A Nokia 7 Plus elég menő telefon, és amikor ránézünk, rögtön olyan okoskodások jutnak eszünkbe, mint a "híres finn dizájn", meg az "európai minőség". Egy Xiaomi is jól van összerakva, de míg a kínai telefonokat valószínűleg csak gyártómérnök tervezi meg, akinek az egyetlen célja egy telefon formájú tárgy összerakása, ezen a Nokián látszik, hogy

a tervező nemcsak a funkcióra fókuszált, hanem álmodozott is egy kicsit, és kitalálta, hogy vékony vörösréz színű sávok fussák körbe a mobil különböző részeit, mert az milyen királyul néz ki.

Ettől lesz ez a telefon Nokia, és nem valami más.

Elég komoly súlya van, de a 183 gramm általános ebben a méretben, 6 colos kijelzővel nem számítunk sokkal kevesebbre, és a telefon fizikai mérete tizedmilliméterre megegyezik a hasonló mobilokéval. Gigantikus, 18:9-es képarányú, online mozizásra és játékokhoz kifejlesztett péklapát, megfelel az aktuális trendeknek. A Nokia megtartotta a jackdugót, és egy viszonylag jó fülhallgatót is ad a készülékhez.

A súly nagy részét a 3800 mAh kapacitású aksi teszi ki, ezzel aktív használat mellett is kihúzunk egy teljes napot, és még egy kicsit, ritkán kell jajveszékelve konnektort keresgélni. Ha mégis, akkor a gyorstöltővel fél óra alatt bele tudunk tenni nagyjából plusz 40 százalékot.

A Nokia nagyon büszke manapság a kamerájára, hiszen újra együttműködik a Zeiss-szel, és a márkás lencsék már a középkategóriában is megtalálhatók. Ezek mögé átlagos szenzorokat raktak. A hátsó dupla kamera egy 12 és egy 13 megapixeles érzékelővel dolgozik, ezek közül a fő szenzor f/1.7-es rekeszű, míg a telefotós lencse f/2.0-t tud. Egész tűrhető képeket készít, de egy kissé túl élesek és színesek, erős fényben pedig hajlamos túlexponálni.

A HMD Global leporolta a Nokia régi kameraszoftverét, és ennek csak örülhetünk, mert ezáltal könnyebben elérhetők a profi beállítások. Elég egy kicsit befelé húzni a virtuális exponáló gombot, hogy megjelenjen az expozíciós beállítások menüje, és kényelmesen forgatható tárcsák segítéségével tudjuk átállítani az ISO, a záridő és a fókusztávolság értékeit. A fényképező tud mesterséges mélységélességet (bokeh), ez jó fényviszonyok közt szuperül működött.

A szelfikamera még jobb felbontású, mint a hátlapiak: 16 megapixeles, szépen dolgozik. Ennek egyetlen hiányossága van, és az csak áttételesen kapcsolódik a fotózáshoz: nem tudjuk a kamerát arcfelismerésre használni. Oké, nem ez a világ legbiztonságosabb kijelzőzár-feloldó módszere, mert általában kijátszható, viszont ez a világ legkényelmesebbje, ha nem akarjuk állandóan a hátlapon lévő ujjlenyomat-olvasót taperolni.

Videózásban ma már alap, hogy egy telefon képes 4K @ 30fps felbontásban rögzíteni, amit a Nokia azzal tuningolt fel, hogy az OZO hangrendszer egyszerre három mikrofonnal veszi fel a hangokat, és ezáltal némi térhatása lesz a felvételnek.

A Nokia 7 Plus Androidja teljesen tiszta 8.1-es verzió, a legfrissebb biztonsági javításokkal, teljesen naprakész a védelmi rendszer. A finnek azt ígérik, hogy két új rendszerverziót biztosan megkapnak a készülékeik, és a korábbi modellek alapján ezt be is tartják. A rendszeren a Google által kitalált appokon kívül semmilyen zavaró extrát nem találunk, a Nokia a felhasználóra bízza a döntést, hogy milyen egyéb appokat kíván futtatni.

Mesterséges mérések alapján - az Antutu szerint - a Nokia 7 Plus teljesítménye a Samsung Galaxy S7 Edge és a Huawei P9 közé tehető, ám ezeket a telefonokat nem lehet csak úgy egymás mellé állítani. A Nokia 7 Plus Snapdragon 660-as lapkája 2017 végén debütált, és sok tekintetben modernebb, mint amit a régebbi telefonokban találunk. Hatékonyabb, felkészítették a mesterséges intelligenciás alkalmazások futtatására, gyorsabban lehet vele netezni, és profin kezeli a kamerákat. A használata során nem tapasztaltunk akadozást.

A Nokia 7 Plus a finn gyártó eddig ismert idei kínálatának legizgalmasabb darabja. A csúcsmodell Nokia 8 Sirocco kicsit eltévedt szegény, igen drága lesz ahhoz képest, hogy a tavalyi csúcsprocesszorral szerelték fel, miközben hasonló áron más gyártók az idei csúcslapkát adják. A Nokia 7 Plus azonban a a középkategória és a csúcskategória határán helyezkezik el, 130 ezer forintos árral, elég jó hardverrel.

Egyik fő kihívója a Xiaomi Mi A2 lehet, amelynek nagyon hasonló az alaphardvere, és azon is csupasz Android fut, csak éppen körülbelül 150 euróval olcsóbb (a hivatalos magyar áfás árát még nem ismerjük). Ismerve a magyar vevők árérzékenységét, és hogy rengetegen inkább vesznek évente egy-egy gyorsan tönkremenő telefont, mint egy kicsivel drágábbat, ami tartós, a diszkont árral a kínai gyártó megszorongathatja a Nokiát. Persze az is lehet, hogy sokan vannak, akiknek fontos, hogy európai gyártó termékét vegyék meg, és bejöhet a Nokia azon stratégiája is, amit az egyedi stílusra és a rendszer biztonságára épít.