Végre kapható a tavaly novemberben bejelentett iPhone X Tesla, ami nem más, mint az Apple aktuális csúcskategóriás okostelefonjának oroszok által feltuningolt változata. A különleges készülékhez meglehetősen borsos, 4500 dolláros (kb 1,2 millió forintos) áron lehet hozzájutni, írja az Apple Insider.

Hogy mi is ez a Tesla? A Caviar nevű orosz cég fogta az Apple telefonját és készített hozzá egy napelemes hátlapot, némi szénszálas műanyag és arany(ozott) díszítés hozzáadásával. A futurisztikusnak mondott ütésálló tok, amit Elon Musk ihletett (innen a Tesla név), a Caviar szerint a luxus telefonos kiegészítők egy egészen új kategóriáját képviseli.

Fotó: Caviar

A tokba épített napelem a telefon beépített akkumulátorát tölti gombnyomásra. A gyártó nem külön, hanem az iPhone X-nel egybeépítve árulja a napelemes tokot, amivel gyakorlatilag megkétszereződik a készülék vastagsága. A módosítás állítólag nincs hatással a telefon por- és vízállóságára. A 64 GB-os verziót 4555 dollárért, a 256 GB-os verziót 4805 dollárért (illetve ennek megfelelő rubelért) árulja a Caviar.

A meglehetősen túlárazottnak tűnő termék iránt akkora az érdeklődés, hogy az eredeti 99-esre tervezett széria helyett 999 darab egyedileg számozott példányt gyártanak belőle. Az első darabot Elon Musknak dedikálták, és belegravírozták a híressé vált mottót is: "Made on Earth by Humans" – ami az űrbe kilőtt Tesla egyik áramköri lapjára volt írva.

Fotó: Caviar

Arról, hogy Elon Musk elfogadta-e a neki felajánlott első iPhone X Tesla telefont, nem érkezett eddig hír, mindenesetre nem lenne csoda, ha gyanakodva fogadna el egy orosz cég által megbuherált iPhone-t.