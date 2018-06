Megkerestük az Android sztárfotósát

Drága telefont csak akkor érdemes venni, ha különösen fontos nekünk a jó beépített kamera, az árnak ugyanis minden esetben tetemes részét adja a profi képrögzítés. Összehasonlító tesztünkben a tripla kamerával felszerelt Huawei P20 Pro, a duálkamerás Samsung Galaxy S9 Plus, a videózással népszerűsített Sony Xperia XZ2, és a HTC U11 Plus vett részt.

Mindegyik telefonnal ugyanott készítettünk képeket és videókat, sorban egymás után, és igyekeztünk hétköznapi szituációban dolgozni velük. Természetes környezetben, többnyire alapbeállításokat kapcsoltunk be: 4:3-as képaránynál a legjobb felbontást, ahogy a zsebből előkapott telefonnal fotóznánk átlagos felhasználóként. A videónál előre beállítottuk a legjobb felbontást, képminőséget és rögzítési sebességet.

Az alábbi táblázatban látható, hogy a négy vizsgált telefon milyen kamerás hardverrel van felszerelve. Nagy eltérések vannak, hiszen a Huawei P20 Pro három hátlapi kamerával rendelkezik, a Samsung Galaxy S9 Plus kettővel, a HTC U11 és a Sony Xperia XZ2 viszont csak egy-egy szenzorral. Az esetek nagy részében ez nem feltétlenül jelent hátrányt, de az extra lehetőségek számát korlátozzák.

Samsung Galaxy S9+ Sony Xperia XZ2 Huawei P20 Pro HTC U11+ Hátlapi kamera 12 MP, f/1.5-2.4

1/2,55 colos szenzor

1,4 μm pixelméret

fázisérzékelős autofókusz,



12 MP, f/2.4

1/3,6 colos szenzor

1μ pixelméret



autofókusz

optikai stabilizáció, kétszeres optikai zoom

LED vaku 19 MP, f/2.0

1/2,3 colos szenzor

1,22 μm pixelméret



giroszkópos elektronikus stabilizáció,

prediktív fázisérzékelős és lézeres autofókusz,

LED vaku 40 MP f/1.8

1/1,73 colos szenzor



20 MP f/1.6

1/2,78 colos szenzor

monokróm



8 MP f/2.4

1/4,4 colos szenzor



optikai képstabilizálás, fázisérzékelős és lézeres autofókusz, háromszoros zoom, LED vaku 12 MP, f/1.7

1/2,55 colos szenzor

1,4 μm pixelméret



prediktív fázisérzékelős autofókusz

optikai stabilizáció,

kéttónusú LED vaku Extrák mosolyfelismerés, panoráma, auto HDR, egyszerre 4K videózás és 9 MP-es fotózás mosolyfelismerés, panoráma, HDR arcfelismerés, panoráma, HDR, arcfelismerés, panoráma, HDR Hátlapi videózás 2160p @ 60 fps

1080p @ 240 fps

720p @ 960 fps

HDR 2160p @ 30 fps

1080p @ 30/60 fps

1080p @ 960 fps

HDR 2160p @ 30 fps

1080p @ 30/60 fps

7200p @ 960 fps 2160p @ 30 fps

1080p @ 30/60/120 fps

HDR

24 bit/196kHz sztereó hang Szelfikamera 8 MP f/1.7,

1/3,6 colos szenzor 5 MP f/2.2,

1/5 colos szenzor 24 MP f/2.0 8 MP f/2.0



Szelfivideó 1440p 1080p 1080p 1080p

Szorosan a hardveres specifikációhoz tartozik, hogy hol találhatók a kamerák. Ez nemcsak a kényelmünk szempontjából fontos, a kevésbé előnyös elhelyezés a kép minőségét is ronthatja. Az Xperia XZ2-nél például folyamatosan a kamera lencséjét taperoljuk az ujjlenyomat-olvasó helyett, ezért elég gyakran kell azt tisztogatni. A HTC és a Samsung jobb helyre tette a lencséket, bár az utóbbinál is elég a közeli az ujjlenyomat-szenzor. A Huaweinél pedig a telefon tartására kell odafigyelni, hogy a készülék sarkát megtámasztó ujjunk ne lógjon bele a képbe.

Fotóinkon észrevehető néhány általános, rendszeresen visszatérő jelenség. A Sony képei enyhén lilásabb árnyalatúak a többinél. A P20 Pro lágyabb, fátyolosabb, hiába nagy a felbontás, a szűk lencsén nem megy át annyi információ, mint egy profi tükörreflexes objektívén.

Ugyanakkora a Huaweinél ez a felbontás nagyobb játékteret ad azzal, hogy jobban bele tudunk zoomolni a képekbe. A telefonon a Snapseed appban, pc-n az Adobe Lightroommal pár kattintással eltávolítható képek a fátyolossága. Az persze mindegyik telefonra igaz, hogy a képeik elég jó alapanyagok, és utólagos képszerkesztéssel tovább javíthatók. Más kérdés, hogy a Facebookon és az Instagramon senkinek se fognak feltűnni sem ezek az apró hibák, sem a képek közti árnyalatnyi eltérések.

Az alábbi galériánkban a képek mindig ebben a sorrendben láthatók:

Sony Xperia XZ2 Samsung Galaxy S9 Plus Huawei P20 Pro HTC U11 Plus

42 Galéria: Tesztképek az androidos sztárfotós telefonokkal Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Abban különbözik a Galaxy S9 Plus a többi kipróbált telefontól, hogy teljesen magától elég durva utómunkát végez el a képeken, többnyire élesíti azokat. Az pedig már kis méretben is látszik, hogy a Samsung algoritmusa elég jól eltalálja, hogy az adott képnek milyen paramétereit kell javítani. Egyedül a lábakról készült képeken tolta túl a finomítást, ezek közül első ránézésre nem a Samsungét választanánk.

Videózásban egészen drámai különbségeket láthatunk. A Huawei P20 Pro remek színeket rögzít 4K felbontásban, szépek az árnyékok, és nem nagyon dobált el képkockákat. A Sonynál csak HDR kijelzőn jön ki a magas dinamikatartomány, az viszont a telefonon is látszik a felvétel visszajátszásakor, hogy időnként ugrik a kép, kimaradnak képkockák. (Az alábbi egy lejátszási lista, 4 videóval! Itt közvetlenül a Youtube-on is elérhető.)

Elég jó a HTC U11 Plus videóban, a Samsung viszont ennél is több képi adatot ment el, az S9 Plus hardvere ugyanis a 4K felbontással 60 fps mellett is gond nélkül megbirkózik. Így sétálás közben kevésbé ugrándozik a kép, az amatőr módban felvett videók is jól mutatnak. Ettől függetlenül érdemes megfogadni a profi operatőrök tanácsát: ha lehet, inkább ne sétáljunk a kamerával, jobb lesz az úgy nekünk.

Az egymással összehasonlító fotós alapeszközökön kívül még sok mást találunk a vizsgált készülékekben. Ezek azok az extrák, amelyekre egyesek szánakozva legyintenek, mert nem akarnak animált karakterek bőrébe bújni, vagy sötétben tábortüzet fotózni, miközben mások élnek-halnak ezekért a vizuális mutatványokért, hogy meghökkentő tartalommal tudják szórakoztatni az online közönségüket.

Ilyen a lassított felvétel is, amiből a Huawei, a Sony és a Samsung nagyon rövid impulzusokban képes 960 fps-es sebességre, míg a HTC megmaradt a folyamatos, de kevésbé lassított felvételeknél.

Még egy lényeges szempont van a telefonok kiválasztásakor, az éjszakai fotózás. Ebben óriási eltérések vannak, és változatosak a stratégiák. A Samsung az átlagnál jóval kedvezőbb f/1.5-ös rekeszével nyújt többet, a Huawei P20 Pro pedig a mesterséges intelligenciával támogatott hosszú záridős felvételi móddal gyűjt be több fényt a szenzorra.

A látvány önmagáért beszél, a Huawei P20 Pro a legügyesebb a sötét és a világos részek kiegyensúlyozásában, a képeken az árnyékosabb részek is láthatók, miközben a fényesek sem égtek ki. Néhány esetben a Huaweijel készítettünk normál és éjszakai módban is fotókat, hogy látszódjon a különbség. Megdöbbentő, hogy a kézben tartott készülék a hosszú záridő ellenére se mozdult be, és sokkal több részlet látható, mint bármelyik másik fotón. A Samsung is elég jól egyensúlyoz a fényesebb részekkel, Sony és a HTC azonban masszívan túltolja a világítást.

Makróban nagyon jó a HTC és a Samsung Galaxy S9 Plus, és a Huawei P20 Pro is, szuperközeli és nagyon részletes, kiváló képeket készítenek. A virágok viszont kifogtak rajtuk, főleg a kameráknak különösen nagy kihívást jelentő piros muskátli.

Aki viszont nem virágokat és hangyákat, hanem inkább embereket akarnak lefotózni, azoknak a portré mód némi fejtörést okozhat. Úgy látjuk, hogy általában érdemes lemondani a szoftveres buherálást jelentő mesterséges mélységélesség-hatásról (a különféle szépítő effektekről ne is beszéljünk, abszolút tiltólistásak), az alap automata mód jóval szebb és emberibb képet produkál. Szoftveresen eltüntetett ráncokkal az ember úgy néz ki, mintha műanyagból lenne.

8 Galéria: Android sztárfotós szelfik Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Őrület, mit tud ma egy mobil

A négy csúcstelefon tökéletesen illusztrálja, milyen nagy fejlődésen mentek át a lencsék és a szenzorok az elmúlt 18 évben, az első kamerás mobil megjelenése óta. Az általunk kipróbált négyesből mindent összevetve a Samsung Galaxy S9 Plus a győztes, videózásban agyonveri a riválisait, és szelfiben is nagyon profi. A Huawei P20 Pro szorosan ott van mögötte, ennél a telefonnál viszont észnél kell lenni, hogy mikor használjuk a mesterséges intelligenciát, és mikor jobb azt kikapcsolni, mert előfordul, hogy minden amatőrségünk ellenére sokkal jobb képeket készítünk, mint amilyet az algoritmusok összeraknának.

Az viszont egészen megdöbbentő, hogy a HTC simán elveri a Sonyt a legtöbb területen, miközben a fél világ a japán cég által gyártott szenzorokat építi be a telefonjaiba, és sokkal többet ki tudnak hozni belőle.

A teszthez a telefonokat a Telenor adta kölcsön