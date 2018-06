Kiszivárgott az első fotó a Pixel 3 XL-ről

Az XDA nevű fejlesztői fórumon megjelent egy kép, ami feltehetően a Google ősszel érkező új csúcsmobiljának, a Pixel 3 XL-nek az első kiszivárgó fotója – írja a Techradar.

A mobil legszembetűnőbb sajátossága, hogy a kijelző teteje kapott egy ugyanolyan betüremkedést, mint amilyet a tavaly bemutatott iPhone X tett népszerűvé (bár legelőször valójában az anti-iPhone-ként is aposztrofált Essential Phone mutatta be), és amelyet azóta egész sor androidos gyártó is lemásolt, az LG G7-tól a OnePlus 6-on és több Huawei-készüléken át az Asus Zenfone 5-ig. Emellett a két oldali káva is keskenyebb, mint a Pixelek második generációján.

A kép alapján a mobil csak 4 GB RAM-ot és 128 GB tárhelyet kapott, ugyanakkor a képen szereplő készülék bevallottan még csak prototípus, az októberi bemutatóig még lehetnek változások. A hátlapról készült fotó alapján marad az egyetlen hátsó kamera, illetve a dizájn is hasonló lesz az előző modelléhez.

Korábbi szivárogtatások alapján elképzelhető, hogy csak a legnagyobb Pixel 3 XL kapja meg a belógó részt a kijelző tetején, a kistestvére, illetve egy állítólag szintén várható olcsóbb modell nem.