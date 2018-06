Megjelent a BlackBerry KEY2

A hongkongi TCL bemutatta a BlackBerry KEY2 nevű új mobilját – írja közleményében a cég.

A BlackBerry egykor az okostelefonok királya volt, aztán viszont nem bírta tartani a lépést az iPhone-nal és az androidos gyártókkal, így eljelentéktelenedett, majd átalakult. Egyrészt a hardvergyártást átadták a TCL-nek, és a brand licencelése mellett a szoftverfejlesztésre került a hangsúlyt. Másrészt a saját operációs rendszert eldobva beálltak az androidos mobilok sorába. A piaci részesedésük elenyésző maradt, de a kezdeti jelentéktelen androidos mobilok után sikerült egy jól összerakott rétegmobillal visszatérniük, a tavaly nyáron bemutatott KeyOne-t mi is teszteltük, alapvetően pozitív tapasztalatokkal.

A most bemutatott KEY2 a tavalyi modell frissített változata. Természetesen ez is megkapta a BlackBerry ikonikus mechanikus billentyűzetét, amelyet finomhangoltak is, a 35 gombos érintésérzékeny billentyűzet gombjai például 20 százalékkal nagyobbak, mint az előző modellen. Minden egyes gomb beprogramozható úgy, hogy azok azonnal megnyissák a leggyakrabban használt kapcsolatokat, appokat, vagy azokon belül konkrét funkciókat. Kapott a mobil pár új személyre szabható funkciógombot is. A másik jellegzetes megoldás a BlackBerry Hub nevű kommunikációs központ, amely a sok külön appból egyetlen közös felületre gyűjti össze az üzeneteket.

A KEY2 AZ ELSŐ DUPLA HÁTOLDALI KAMERÁS BLACKBERRY, MINDKETTŐNEK 12, AZ ELŐLAPINAK MEG 8 MEGAPIXELES A FELBONTÁSA.

A cég szerint a KEY2 a "legbiztonságosabb androidos mobil". Annyi biztos, hogy a BlackBerry hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, már csak azért is, mert elsősorban üzleti ügyfelekre lő. Az adatvédelmet a DTEK nevű app fogja össze, amely hardveres elemekkel is kiegészül. Van egy Privacy Shade nevű app is, amellyel a kijelző tartalmát csak a tulajdonos látja, a buszon oldalról kíváncsiskodók nem.

A KEY2 is alimíniumvázat kapott, de a gyártó szerint könnyebb és vékonyabb, mint az elődje, ami a tesztünk szerint rá is fért a mobilra. A 4,5 hüvelykes kijelző 1620 x 1080-as felbontású. A nyolcmagos Snapdragon 660 processzorhoz 6 GB RAM és 64 vagy 128 GB tárhely jár, meg a legfrisebb Android Oreo 8.1 operációs rendszer. A gyártó állítása szerint egy töltéssel akár két napon át is bírja a készülék, ami a tavalyi modell alapján hihető is. A töltésen okosítottak, a telefon megjegyzi a felhasználó töltési szokásait, és jelzi, hogy mikor érdemes töltőre dugni.

A BlackBerry KEY2-t júliustól Magyarországon is lehet majd kapni, az árát viszont még nem árulta el a cég.