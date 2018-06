Az Oppo bemutatta a telefonok Lamborghinijét – és egy Lamborghini telefont

Az Oppo a párizsi Louvre-ban mutatta be kedden az első okostelefonját, amit az amerikai és európai piacon is árusítani fog. A kínai cég elsősorban a csúcsminőségű médialejátszóiról ismert, meg a szemérmetlen árcéduláiról. Más termékeikhez hasonlóan az okostelefonjuk sem lesz olcsó.

Az Oppo Find X az európai piacon 999 euróba fog kerülni – vagyis pont annyival drágább az iPhone-nál, mint amennyi a dollár-euró konverziós rátája. Az ár a 256 gigabájtos modellre vonatkozik, de nem említették, hogy lesz-e olcsóbb modell. A megjelenése augusztusra várható, de nem említették, hogy ez Európára vagy Észak-Amerikára vonatkozik-e, vagy mindkét régióra.

A Find X kijelzője a telefon teljes felületét beborítja. Az Oppo szelfi kamerája pop-up rendszerű, vagyis előugrasztható: ha szelfizni akarunk, ki kell nyitnunk a frontoldali kamerát. Kockázatos vállalás, mivel így több lehetőség van a mechanikai meghibásodásra, illetve a por és a víz okozta károsodásra. Cserébe viszont nem kell a kijelző területére betüremkedő bevágást bámulnunk, mint például az iPhone X-nél.

Az Oppo azt is bejelentette, hogy a Find X megjelenésével egy időben egy Lamborghini Editiont is piacra dobnak a telefonból. Az olasz autógyártóval közösen készített, karbonszálas bevonatú készülékért 1699 eurót kérnek; cserébe egy gravírozott Lamborghini logót is kapunk a készülékre, no meg villámgyors töltési lehetőséget. Az ígéretek szerint a Super VOOC töltési opció 35 perc alatt tölti 0-ról 100 százalékra a készülék 3400 milliamperes akkumulátorát. Azt nem említették, hogy van-e még valami, ami indokolja a 700 eurós árkülönböztetet.

