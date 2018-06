Idén indul a szupergyors 5G mobilozás, de talán észre sem vesszük

A vártnál egy évvel korábban, már 2018-ban elindulnak 5G mobilszolgáltatások az Egyesült Államokban és Dél-Koreában, Európa viszont ebben megint lemarad, akárcsak a 4G bevezetésében, és később zárkózik fel a világ többi részéhez - mondta el az Indexnek Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, aki 2017-től a cég közép-európai régiójának a vezetője is egyben.

Magyarországon 2020-ban lesz 5G, de a kísérleti szolgáltatások már 2019-ben elindulhatnak

Persze az is lehet, hogy észre sem vesszük majd az 5G érkezését, a távközlési iparág ugyanis olyan ügyesen építi fel a következő generációs hálózatát, hogy az átállás minden eddiginél gördülékenyebb legyen.

A korábbi generációkhoz képest az 5G sok új területre koncentrál, és rengeteg olyan felhasználási lehetősége van, ami nem az egyéni felhasználókat érinti.

Alacsony késleltetésű, speciális alkalmazások futtatását is lehetővé teszi az 5G, például a távgyógyászatban, amikor a sebész egy kar segítségével távirányít egy távoli robotot, és úgy végzi el a műtétet. Ezek a speciális megoldások Éry Gábor szerint jóval később fognak elterjedni, ám még 10-15 év múlva is viszik majd előre az 5G-t. „Lehet, hogy ma még nincs szükség ilyesmire, de a telekommunikáció az elmúlt évtizedekben is úgy működött, hogy próbálunk igényeket kelteni, és egy idő elteltével megnőtt az érdeklődés ezek iránt” - mondta Éry. Hasonló a helyzet az online játékok piacán, amelyhez jól jön majd az 5G nagyobb sebessége és jó válaszideje. Ehhez ma üvegszálat használnak a játékosok, de működhet mobil eszközzel is.

A szolgáltatóknak is megkönnyítették az átállást, az Ericsson 2015 óta gyártott berendezéseibe akkora kapacitást és processzorerőt építettek be, hogy egy szoftverletöltéssel alkalmasak legyenek az 5G-re. A rádiós eszközöknél pedig jövő év közepére megoldják a dinamikus spektrummegosztást, hogy a rendszer ezredmásodpercenként változtatni tudja, hogy az adott frekvencián 4G-t vagy 5G-t szolgáltat. Ezeknek a megoldásoknak hála nem kell nagy csinnadrattával 5G-t elindítani, hanem teljesen sima lesz az átmenet.

Amint megjelenik a hálózaton egy 5G-s mobiltelefon, az képes lesz 5G kapcsolatot létesíteni, miközben ugyanazon a frekvencián a többi felhasználó 4G-n kap szolgáltatást. Más kérdés, hogy az 5G terjedéséhez jól jönnének további frekvenciák, az Ericsson szerint a 3,5 GHz-es tartományt lenne érdemes kiosztani mobilozáshoz.

Rástartoltak a bevezetésre

Tavaly óta négyezer embert vett fel az Ericsson az 5G fejlesztésére, és ennek elég nagy része a régiónkban történt. Hazánkban leginkább a core hálózatokkal foglalkoznak, és itt fejlődik az IMS rendszer, amelynek már a 4G-ben is kulcsfontosságú szerepe van, ugyanis ezen valósítják meg a VoLTE szolgálatást, amit fogyasztóként inkább 4G hang néven ismerhetünk. Ma már nemcsak bejáratott termékek továbbfejlesztését passzolják le a magyar egységnek, hanem jövőbe mutató újdonságok is készülnek. Hazánkban az analitika a legerősebb, ezt a részleget idén legalább ötven fővel szeretnék bővíteni. Ahogy Éry Gábor fogalmazott, ez igazi magyar sikertörténet.

Az Ericsson Magyarországnál 1400 fejlesztő mellett az 50 fős kutatói csapat is dolgozik, a teljes cégnek világszerte ötszáz fős kutatóbázisának részeként. Ezek a kutatóink találtak ki olyan hálózati modelleket, amelyekkel rendkívül értékes adatokat lehet kinyerni. Kétféleképpen lehet ezt kihasználni:

A szolgáltató megmondja, hogy mennyi pénze van egy évben fejlesztésre, a hálózati analitika pedig megmondja, hogy az hol hasznosulna a legjobban. Nem csak az számít, hogy hol vannak a leggyengébb cellák, hanem az is, hogy hol lenne a legnagyobb bevételnövekedés egy fejlesztés után. Meg tudják mondani, hogy hol vannak olyan felhasználók, akik egyébként használnának plusz szolgáltatásokat, de most nem tudnak a rossz minőség miatt. Olyan napi szintű problémákra is rávilágíthat az analitika, hogy például bevezetnek egy új szolgáltatást, de kiderül, hogy néhány régióban nincsenek meg hozzá a megfelelő telefonok, túlságosan elavult az ügyfelek készüléke, hogy ki tudják használni az újítást. Ilyen esetekben automatizálni tudják az ajánlatok kiküldését, hátha sikerül rávenni az előfizetőt, hogy frissítse a telefonját egy akció keretében. Ez a célzott értékesítés sokféleképpen megvalósítható, ám itt hálózati adatokkal is támpontot nyújtanak. A bónusz harmadik módszer még csak lehetőségként létezik: azt is meg tudják mondani egy bevásárlóközpontnak, hogy melyik napszakban milyen típusú ügyfelek érkeznek, és ebből következtetni lehet arra, hogy melyik napszakban mely boltoknak érdemes nyitva lenni.

A telefonálók elemzése felvet kérdéseket a privacy, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, ám Éry Gábor elmondta, a távközlési ipar még ma is sokkal komolyabban veszi ezt a kérdést, mint az internetes cégek. A legtöbb esetben anonimizálják az adatokat, mert úgysem az egyének az érdekesek, hanem a nagy tömegekre jellemző trendek.

Kellett egy ház

A Duna partján, az Infopark belvárostól távolabbi sarkában áll az Ericsson vadonatúj irodaháza, amit kifejezetten az igényeiknek megfelelően alakítottak ki, bár utólag kiderült, hogy a kezdeti terveket igencsak fölülmúlta a dolgozói létszám bővülése, és emiatt pár százan a falakon kívül rekedtek, a korábbi népligeti irodaházban. Az új irodaépülettel az volt a cél, hogy a lehető legközelebb legyenek a fontos egyetemekhez a BME-hez és az ELTE-hez, és a partnereik, például a Telekom és is látótávolságon belül vannak.

5 Galéria: Ericsson irodaház Fotó: Bujnovszky Tamás

Az Ericsson már 25 éve folyamatos és aktív kapcsolatot tart fenn a hazai egyetemekkel, és könnyen találnak új embereket, ha bővíteni kell a céget. Mint Éry Gábor elmondta, sokkal nagyobb kihívás a dolgozók megtartása, mert akit pár év alatt kiképeznek az Ericssonnál, nagyon értékessé válik a többi piaci szereplő szemében. Ebben is szerepe van a hipermodern épületnek, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dunára és a Szabadság-szoborra, de adnak képességfejlesztő tanácsokat, a dolgozók előtt nyitva állnak a cég más országbéli irodái, és külföldiek idevonzásával színesítik a hazai társaságot.