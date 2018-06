Nagy változást hoz a Samsung Galaxy S10

Egy levédett formaterv arról árulkodik, hogy a Samsung szinte teljesen kávamentes telefont készül piacra dobni, miközben továbbra is ellenáll annak, hogy szenzorszigetet helyezzen el a kijelzőn. A holland MobielKopen nevű portál által felfedezett tervek alapján a dél-koreai óriás telefonját szemből teljesen beborítja a kijelző, és most először a jackdugónak is búcsút mondanak.

Mivel a Note 9 idén ősszel boltokba kerül, és várhatóan már augusztusban bemutatják a sajtónak, a frissen levédett dizájn egy későbbi telefonban valósulhat meg, a jövő tavasszal esedékes S10-ben. Ezt a feltételezést támasztja alá a Forbes cikke, azzal kiegészítve, hogy a külső átalakulás a hardverre is nagy hatással lesz.

Eltűnhet az íriszleolvasó

A keskeny kávában a korábban alkalmazott biometrikus szenzor helyére egy újabb arcletapogató megoldás kerülhet, és ez a tudásában közelebb áll majd az Apple-féle FaceID-hoz.

A dél-koreai The Bell című lap úgy tudja, hogy a Samsungnak egy izraeli cég, a Mantis szállítja le a szükséges modult, ám ha ezt nem sikerül felkészíteni a tömeges gyártásra, akkor mégiscsak marad az íriszleolvasás. Szintén a Galaxy S10 nagy dobása lehet a kijelzőbe épített ujjlenyomat-leolvasó, amit pár kínai gyártmányú mobilon, a Vivo és az Oppo telefonjain már megtalálhatunk.

Azt is tudni véli a The Bell, hogy a Galaxy S10-ek kijelzőinek változatlan lesz a mérete, megmaradnak az 5,8 és 6,3 colnál, tehát az új modellek az aktuális S9-eknél valamivel kisebb lesznek.