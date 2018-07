Kilenc kamerát tenne a Light a mobilokra

A bizarr 16 lencsés zsebkamerájáról ismert Light be szeretne szállni a mobiliparba. Kísérletképpen elkészített néhány prototípust 5 és 9 hátlapi lencsével. A Light azt állítja, hogy a működő prototípusa 64 megapixeles fényképeket tud készíteni, elég jól fotóz félhomályban, és a tér mélységét is pontosabban érzékeli, mint a most kapható mobilok.

Kevés jó indokot tudnánk mondani arra, hogy miért is lenne érdemes több százezer forintért megvenni a Light L16 zsebkamerát, a több kamerás konfiguráció viszont a mobilokon sikeres lehet. Egy sor ilyen telefon van már, például a Huawei P20 Pro és a HTC U12 Plus, és idén jön még egy LG V40 is.

A Lightnak valószínűleg egy ismert mobilgyártóval kéne összefognia, ha meg szeretné hódítani a világot, mert a telefonvásárlók körében nehéz ismertté tenni egy új márkanevét, és a túlzottan specializált készülékek iránt sincs túl nagy kereslet. Hogy ezt az utat választja-e a Light, vagy mégis inkább saját mobillal rukkol elő, a Washington Post szerint még idén év végén kiderül.