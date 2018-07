Mindent belead a HTC U12 Plus, még utoljára?

Nagyon küzd a HTC a fennmaradásért, és miután tavaly kétezer telefontervező mérnökét eladta a Google-nek, idén szeptemberig további ezerötszáz embertől megválik. Öt éve még 19 ezren dolgoztak a cégnél, a leépítés után kevesebb mint ötezren maradnak, és ezt már nem igazán lehet azzal magyarázni, hogy a vállalat gyára lenyűgöző mértékben robotizált. Ezt tavaly mi is megnéztük Taojüanban. Az újabb leépítés mögött az áll, hogy nem pörögnek jól az eladások – ezért is izgalmas látni, hogy mivel készült idén a HTC.

A céges gyötrődésből semmi sem látszik a nyár elején bemutatott U12+ mobilon. A társaság teljes nyugalommal folytatja azt a – nem túl sikeres – stratégiát, hogy nagyjából mindent beépít egy telefonjába, ami csak elképzelhető. A végeredmény most sokkal jobb, mint az U Ultra esetében, sőt, az idei kínálat egyik legfittebb, leggördülékenyebb rendszerét és a világ egyik legjobb mobilos kameráját veszi kézbe, aki a HTC U12 Plust választja. De az összkép így sem tökéletes.

Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Órák óta a forgatom a kezeimben a HTC U12-t, és nem érzem az újdonság elsöprő erejét. Hasonló volt a helyzet a Samsung Galaxy S9-cel is; ezek a gyártók nem ütvefúróval és kalapáccsal estek neki a 2018-as évnek, hanem apró szemcsés csiszolóvászonnal. A dizájn ugyanaz, mint tavaly, vagyis a hátlapot üveg borítja, ami gyönyörűen csillog, amíg meg nem telik az ujjlenyomatainkkal. Sajnos az anyagválasztás ellenére sem került vezeték nélküli töltő a mobilba. Az aksi mérete elfogadható, 3500 mAh-s, kibír szűk egy napot, és a QuickCharge 3.0-s adapterrel két óra alatt nulláról százra húzható fel a töltöttségmutató. Ha hosszabb üzemidő kell, érdemes csökkenteni a felbontást, az segít. (Talán feltűnt, hogy elhagytam a „Plus"-t az U12 nevéből. Ez igazából nem számít, mert nincs másik változat a 12-es szériából.)

Szemből is konzervatív a forma, sehol egy bevágás a kijelzőn, viszont a káva mérete nagyobb, mint más csúcsmobilokon. Egy hajszállal magasabb a HTC U12, mint a Huawei P20 Pro, de valamivel kisebb kijelző fért el rajta. Mindezért cserébe a HTC is négy kamerával van felszerelve, csak eltérő felosztásban, hiszen elöl és hátul is két-két lencsét találunk. Így már érthető, hogy miért nincs kijelzőből kiharapott szenzorsziget a mobilon, túl nagy hely kellett volna a két normál méretű lencsének. A kijelző alapból Quad HD+ felbontású, ám ezt full HD-re csökkenthetjük a gyorsítás és a már említett energiatakarékosság jegyében. A felbontás csökkentésének azért is van némi alapja, mert az online videostreamek által használt jogvédő – DRM – megoldásból nem támogatott az a verzió, amivel magas felbontáson lehetne mozifilmeket és sorozatokat nézni a Netflixen vagy más online szolgáltatáson. Ez nagy kár, mert az U12 usb-hdmi adapterrel tévére köthető, tehát jól ki lehetne használni mozizásra.

Hangban erős

A HTC az elsők közt szabadult meg a jackdugótól, és az U12-höz is adaptert mellékeltek, hogy bármilyen fülhallgatóval használni tudjuk, ne csak a gyárival. Ennek lett egy olyan előnyös következménye, hogy a tajvaniak nagyon ráfeküdtek a hangtechnikára. A gyári USonic füles a hallójáratunkhoz igazítja a hangerőt, az U12 a számos beépített mikrofonnak hála sokkal kevesebb zajjal, tisztábban rögzíti a videók hangját, mint a legtöbb mobil. Teljesen egyedi extra a telefonban az akusztikus zoom, ami videózás közben egyetlen gombnyomásra ráközelít a hang forrására, mondjuk egy énekesre, vagy arra, aki beszél a kameránk előtt.

A jackdugó elhagyása után most újabb bátor lépést tett a HTC, a gomboknak is búcsút inthetünk. Amik úgy néznek ki a készülék oldalán, mintha gombok lennének, azok igazából nyomásérzékeny izék, és csak egy beépített rezgőmotor jelzi, hogy sikerült az akciót végrehajtani. Olyan ez, mint a tavalyi U11-en az Edge Sense, csak éppen kisebb felületre, a gombok méretére szűkítve. Persze a tavalyi U11-féle préselős akció, az Edge Sense is megmaradt, a telefon alsó felét kell összeszorítani, hogy különféle feladatokat végezzen el a mobil. A telefon rövid és hosszabb ideig tartó összeszorítására más-más parancsokat tudunk beprogramozni, sőt, a telefon oldalának dupla érintésére is megadhatunk egy parancsot.

5 Gombnak tűnő dolgok Galéria: HTC U12 Plus (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Nekem nem jöttek be ezek az érintős és préselős parancsok, mert túl érzékenynek találtam a nyomógombokat, néha a legenyhébb érintésre is reagálnak, és bekapcsolják a telefont. A bekapcsolt telefonnak pedig fölöslegesen világít a kijelzője, ok nélkül merül az aksi. Néha a dupla érintés is elsül, amikor nem számítunk rá. Szerencsére az Edge Sense kikapcsolható, így legalább a probléma egy részétől megszabadulhat, aki nem érzi szüreti hangulatban magát, hogy állandóan préseljen. A nyomásérzékeny gombokon viszont nem tudunk változtatni.

Mindennel megbirkózik

A HTC U12 a lehető legjobb alapokat kapta, Snapdragon 845 rendszercsippel, 6 GB RAM-mal, szóval van olyan erős, mint a Samsung Galaxy S9 vagy a OnePlus 6. A HTC is sajátos Androidot használ, a híres Sense kezelőfelülettel, ami egészen szélsőséges módon személyre szabható, akár egyedi formájú parancsikonok is elhelyezhetők a főmenüben. Aki nem akar ilyesmivel túl sokat szöszmötölni, letölthet magának valami egyszerűbb témát. A HTC-nek egy saját asszisztense is van, és alapértelmezett módon mindenféle hírt dobál elénk, ami egy kicsit zavaró, de a beállításokban kikapcsolható. A tesztidőszak alatt az U12+ egy pillanatra sem akadozott, nagyon gördülékeny, érthető és kényelmes a rendszer.

Fotózásban kimagasló az U12 tudása, a DxO Labs mérésén dobogós helyezést ért el, a Huawei P20 és P20 Pro között foglalta el a második helyet. A 12 megapixeles és f/1.75-ös rekeszértékű, lézerrel fókuszáló és stabilizátorral ellátott kamerája szépen dolgozik, jól fókuszál, és még egy lencse tartozik hozzá a hátlapon, 2-szeres nagyítással és f/2.6 rekesszel, ebben viszont már nincs stabilizátora. A szelfikamerák kevésbé ütősek, 8 megapixelesek, és ezekből is kettő van, hogy jobban működjön a szimulált mélységélesség, a bokeh. A fej körülvágását és a háttér elhomályosítását egész szépen megoldja az U12, bár ebből még nem láttunk tökéleteset, elég pár kuszább hajtincs a hibázáshoz, és máris tök nyilvánvalóvá válik, hogy szoftver nyúlt bele a képbe. A szelfiket maszkokkal és matricákkal tudjuk kiegészíteni, ami a Messenger és a Snapchat hasonló megoldásai után már nem akkora szám, hogy leessen az állunk tőle.

11 Egyik képet sem vágtuk meg, de néha a telefon maximális zoomjával kísérleteztünk Galéria: Így fotóz a HTC U12 Plus (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

A netezéssel se lesz sok gondunk az U12-vel, mobilhálózaton egészen jövőálló, akár 1200 Mbps letöltési sebességet is tud majd, ha valaha lesz ilyen gyors hálózat, míg a feltöltési sebesség 150 megabites. A kapcsolat stabilitásáról LTE-n 4×4 MIMO antenna gondoskodik. Wifin 802.11a/b/g/n/ac támogatást kapunk, az usb pedig 3.1-es, szóval gyorsan le tudjuk menteni róla a fájlokat.

Az U12 kiváló kamerájú mobil, multimédiában is jól teljesít, mobilneten akadásmentes, az ereje jobb nem is nagyon lehetne. A csúcsmobilhoz persze csinos árcédula is tartozik, az alapváltozatot 64 GB tárhellyel 230 ezer forintért találjuk meg a boltokban. Bármennyire is jó a HTC U12 Plus, ebben az árkategóriában megfontolandó, hogy a Huawei P20 Pro ma már pár tízezerrel olcsóbban beszerezhető, a Samsung Galaxy S9 Plus ára is lejjebb esett, 200 ezer forint környékére, és ezek mind nagyon hasonló képességekkel rendelkeznek. Ezek ráadásul atomstabil cégek, rendben biztosan léteznek még a következő két évben. De hogy a HTC-vel mi lesz a leépítés után, készülnek-e még telefonok Tajvanon, vagy csak a Vive VR-re fognak fókuszálni, azt egyelőre senki sem tudja megmondani.