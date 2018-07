Predátor a zsebben a CAT S61 mobil

Sokan mondják a nálam lévő CAT S61-re, hogy pont ilyen mobilt akarnak, de kevesen gondolják komolyan. Elsőre vonzó a telefon ellenálló borítása, hogy elvileg nem kell rá védőtok, hivatalosan többször is bírnia kell 1,8 méteres zuhanást a betonra, és egy órát lent lehetne a medence alján, amíg valaki elég józan nem lesz, hogy lemerüljön érte és kiszedje.

Persze mindenki hamar rájött, hogy a CAT S61 extráit akkor lehet a mindennapi életben kihasználni, ha egyébként is szerszámos táskával és/vagy sárdagasztó bakanccsal jár az ember dolgozni.

Maga az S61 is egy digitális műszergyűjtemény.

Az ellenálló borítás velejárója a 250 grammos tömeg, az S61 egy kisebb kalapácsot is simán helyettesíteni tudna kábé 20-30-as szegméretig, de a keretén végigfutó aluborítást nem pont erre találták ki. Aki minden áron kalapálni akar az S61-gyel, jobban jár plusz egy védőréteggel. A telefonon csak könnyen kitapintható, hatalmas méretű mechanikus gombok vannak, és kimaradt az ujjlenyomat-olvasó, ami nem igazán kompatibilis a glettel-porral borított ujjakkal. Elfért volna a mobilban egy szelfikamerás arcfelismerő, hogy az említett koszos ujjakkal még ritkábban kelljen a kijelzőt nyomkodni, de ez sajnos kimaradt, csak mintával, PIN-kóddal vagy jelszóval tudjuk feloldani a kijelzőzárat.

6 Galéria: CAT S61 mobil Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Másfajta szenzorokat kapunk a CAT-től, például egy FLIR márkájú hőkamerát (kevésbé szakértőknek: a FLIR szenzorát kézi hőkamerákban is megtaláljuk), és ez már 400 Celsius-fokig mér, szóval sokkal többféle környezetben bevethető, mint a tavalyelőtti CAT S60, amelyen a 120 fokos maximum miatt már egy frissen sült oldalas is kifogott. A hőkamerával ráadásul videót készíthetünk - ideális lenne egy Alien vs. Predátor fanfiction forgatásához.

Az S61 folyamatosan méri a hőmérsékletet, a páratartalmat és a levegő minőségét, ezért alkalmas a munkakörnyezet monitorozására. Automatikusan elvégzi a méréseket 30 másodpercenként, és riaszt, ha bajt észlel. A VOC-szenzor az illékony szerves vegyületek koncentrációját mutatja ki, ami származhat száradó festékből, tisztítószerből, de érzékeli a dohányfüstöt is.

Nagy koncentráció estén a szellentésre is beriaszt, közepes szinten, amire a magyarázat szó szerint az alábbiakat írja:

Néhány kifogás. Felső tartomány legfeljebb 12 hónapig. A források felkutatása és fokozott szellőztetés javasolt.

Van még az S61-ben egy lézeres távolságmérő, ez 8 méterre ellát, szóval egész nagy szobák méreteit felvehetjük vele.

Telefonként az S61 közepesnek mondható, Qualcomm Snapdragon 630 csipre épül, 4 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel, így valószínűtlen, hogy ezzel vetnénk bele magunkat egy hosszabb videojátékozásba. A kijelző 5,2 colos és full HD, így a videózás teljesen élvezhető. Az aksijára viszont nem panaszkodhatunk, 4500 mAh-val bővel bír másfél-két napot a telefon, kivéve persze a szenzorok rendszeres használatával, mert a hőkamerázás sok energiát fogyaszt.

6 Galéria: CAT S61 mobil Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Ha úgy vizsgálnánk az S61-et, mint bármely átlagos telefont, akkor problémás lehet az ára, több mint 300 ezer forintot elkérnek érte, amivel a Galaxy S9 és az iPhone 8 kategóriájába katapultálja magát a CAT. A munkaeszközök árát azonban sokszor egészen máshogyan nézik, főleg a nagyvállalati megrendelők, akiknek leginkább az számít, hogy mennyi időt és és más egyéb kiadást tudnak megspórolni. Náluk a több százezer forintos okosszemüveg sem nagy kiadás, ha gyorsabban a vevőhöz kerül az áru. Így pedig már egészen jó esélyekkel hajt a vevőkre a CAT S61, hiszen kényelmesen elfér a kezeslábas zsebében, és három műszer tudását egyesíti abban az eszközben, amit amúgy is magánál tart a dolgozó.