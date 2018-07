Első lesz a Huawei az összehajtható mobiljával?

Kapaszkodjanak meg, mert elképesztően erős pletykavihar következik. Korábbi hasonló eseményeken már kiderült, hogy a Samsung is ilyen készüléken dolgozik, amit egy ideig Galaxy X néven emlegettek, de manapság már Galaxy F-ként hivatkoznak rá. Most pedig arról szólnak a legfrissebb értesülések, hogy a Huaweinek hamarabb lesz összehajtható telefonja. Mármint nemcsak egyszer összehajtható telefonja, hanem olyan, amit aztán szét is lehet hajtani, és közben nem megy tönkre.

A Know Your Mobile portál szerint a Huaweit jó ideje foglalkoztatja ez a téma, és a kínai céget nem igazán érdekli, hogy nyereséges legyen a készülék gyártása, viszont nagy el akarja páholni a legnagyobb riválisát. Mégiscsak a Samsung az egyetlen androidos márka, amely előtte áll a globális eladási rangsorban.

A kiszivárgott pletyka szerint a Huawei már 2019 elején bemutatja a hajtogatható mobilját, és valószínűleg a kínai BOE hajlékony OLED kijelzőjét építi bele. Erről már készült egy bemutató videó, amin látható, ahogy kihajtva is működik az Android. Oké, a kijelző felülete enyhén hullámos, mint amikor a balatoni zsírbüfé asztalán felpúposodik a napsütötte műanyag abrosz, de ez talán nem ront az élményen.

A BOE rengeteg pénzt költött a gyártói kapacitásának növelésére, hogy az Apple beszállítója lehessen. A kaliforniai mobilcég most csak az Samsungtól és az LG-től vesz OLED kijelzőket.

A Nikkei hírportál szerint a Huawei csupán az elsőségre hajt, szóval ebből a telefonból viszonylag kis mennyiséget, 20-30 ezer darabot fog legyártani, kimondottan a technológia iránt rajongó szűkebb célközönségnek.