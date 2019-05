A hátlapi kamera egyben az előlapi is az Asus új telefonján

Valenciában mutatta be legújabb, nem túl meglepő módon Zenfone 6 névre keresztelt telefonját az Asus. A gyártó ezúttal egyértelműen a csúcskategóriát célozta meg, de a megszokott extrák helyett formabontó megoldásokkal és kedvezőbb árral próbálja meg bevonzani a vásárlókat.

Az Asus tavaly februárban a barcelonai mobilkongresszuson rántotta le a leplet a Zenfone 5-ről, ami telibe koppintotta az iPhone X-et, és óriásit elsőzött az ott megjelenő betüremkedés, a notch lemásolásával. Mire a boltokba került, szépen el is vesztette ezt az előnyét, mert az összes többi gyártónak is lett ilyen telefonja, de ennek ellenére a maga kategóriájában azért egyáltalán nem kellett szégyenkeznie, mi is pozitívan nyilatkoztunk róla.

Idén ennél egy fokkal nagyobbat álmodott a tajvani cég, és egy igazi prémium modellel rukkolt elő, ami elsősorban a motoros kamerarendszerével és az óriási aksijával tűnik ki a mezőnyből.

Helló, csúcskategória!

Külsőre a legszembetűnőbb változás egyértelműen a notch hiánya: a Zenfone 6 egy teljes képernyős, vékony kávás, 6,4 colos kijelzővel lett felszerelve, amire kifejezetten jó ránézni. Az 1080x2340 pixeles képernyő ugyan IPS, de így is nagyon szépek a színei, a fényerővel sincs gond – itt amúgy 600 nit a plafon –, a 92 százalékos képernyő-készülékház arány pedig tényleg elég impozáns.

Hardver tekintetében ez a telefon abszolút illeszkedik a mostani zászlóshajó modellek közé, a Qualcomm legerősebb lapkájával, a nyolcmagos Snapdragon 855-tel lett felszerelve. Ez mindhárom érkező modellnél így van, a különbséget a RAM mennyisége és a tárhely jelenti, ami

a legolcsóbb esetében 6/64 Gb,

a középsőnél 6/128 Gb,

a csúcsmodellnél pedig 8/256 Gb lesz majd.

A rendszer meghajtásáért egy, még a kategórián belül is kimagaslóan nagy, 5000 mAh-s akkumulátor felel, amivel az Asus ígérete szerint két teljes napot is kibír majd a telefon. Ennek persze ára is van, a telefonnak érezhető súlya van, ami minden bizonnyal az aksi számlájára írható, emellett ráadásul villámtöltés sincs, de ennek hiányát egy ekkora egységnél talán meg lehet bocsátani.

Az ujjlenyomat-olvasó ezúttal is a telefon hátulján kapott helyet, a csúcskategóriában egyre népszerűbb, képernyőbe épített megoldást itt hiába keresi az ember. Számomra ez egyébként nem volt különösebben zavaró, a kalibrálás és a felismerés is elég gyorsan megy a szenzornak, amit könnyen meg is talál az ujjával az ember. A szenzor mellett egyébként a hátlap is gyűjti az ujjlenyomatokat serényen, hamar elég maszatos lesz, de ez könnyen kiküszöbölhető a telefonok mellé bepakolt tok használatával.

Külön értékelendő egyébként, hogy sok másik gyártóval ellentétben az Asus továbbra sem vált meg a jack bemenettől, és annak is lehet örülni, hogy a telefon kezelőfelülete egészen letisztult, és a Google alkalmazásain kívül lényegében semmi felesleges cucc nincs rajta.

Kettő az egyben

A fentiek alapján a Zenfone 6 nem tűnik kifejezetten izgalmasnak, de a fejlesztők nemcsak a notchot dobták, hanem az összes többi népszerű megoldást is, ezek helyett pedig

olyan hátsó kamerával látták el a telefont, ami egyben első kamera is.

Ez elsőre elég furcsán hangzik, de amúgy teljesen logikus: a Flip kamera névre keresztelt kétkamerás modul egészen konkrétan kicsapódik a telefon hátuljából, ha szelfizni akar az ember, aztán szépen visszamegy a helyére, ha elkészült a kép.

A koncepció egészen formabontó, és tényleg elég izgalmas, már csak azért is, mert pontosan ez teszi lehetővé, hogy a telefon kijelzője teljes mértékben kijelző lehessen. Kérdéseket persze vet fel a dolog, főleg azt, hogy mi garantálja, hogy nem törik le egy hét után teljesen véletlenül a motoros szerkezet, meg azt, hogy elég-e a két kamera abban a világban, ahol a Nokia ötöt pakol a saját telefonjába.

Ezt az Asusnál is pontosan érezték, de míg

az utóbbi problémát elintézték annyival, hogy szerintük pont elég a kettő is;

előbbinél cuki kisgyerekes videót meg nagyon meggyőző laboratóriumi teszteket mutogattak, hogy elhiggyük, a folyékony fémből készült modul szándékosan is elnyűhetetlen, és öt évig mindennap 28 szelfit kéne csinálnunk, hogy elhasználódjon.

Ettől persze nem lett kevésbé aggasztó a dolog, főleg, mert így a telefon nem is vízálló, de azt meg kell hagyni, hogy egyébként képek készítésére marha jó az egész. A Zenfone 6 fő kamerája egy 48 MP-es érzékelővel és f/1.79 széles rekesznyílású lencsékkel rendelkező Sony IMX586 szenzorral van felszerelve, a másodlagos kamerában pedig egy 13 MP-es, 125°-os nagylátószögű szenzor található.

A rendszer elég jól kihasználja a motoros modul adta lehetőségeket, a panorámafotóknál például csak egy helyben kell tartania telefont, a kamera mozog helyettünk.

A prezentáció alapján a kutyák fotózása is új szintre léphet, mert a 90 fokban is nyitható kamera miatt többet nem kell leguggolni ehhez a tevékenységhez, elég csak leengedni a kezünket. A megoldásnak hála ráadásul a Zenfone 6 lett az első olyan telefon, ami az „előlapi” kamerájával is képes 4K/60FPS-ben rögzíteni.

Mindezek ellenére az egész koncepciót lenullázhatta volna, ha menet közben elszállnak az árazással, de ezt az akadályt sikerrel vette a tajvani gyártó. A Magyarországon várhatóan május 24-től elérhető Zenfone 6 alapmodellje 189 ezer forintba fog kerülni, ami egyáltalán nem tűnik soknak ezért a telefonért. Összességében az egyértelmű, hogy kellett kötni kompromisszumokat, de a végeredmény egy olyan készülék lett, aminek lehet keresnivalója az egyébként elég erős mezőnyben is.

