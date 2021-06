Így vigyázzon mobiljára a hőségriadó alatt

Nem csak szervezetünket, kütyüinket is megviseli a szaharai forróság.

2021. június 22-én a legmagasabb fokozatú riasztást adták ki az országra a tartós hőség miatt, az év legmelegebb napjain 33–39 fok közé melegszik Magyarországon a levegő, és 40 fokon tetőzhet a kánikula. Amellett, hogy magunkra vigyázzunk ilyenkor, érdemes pluszfigyelmet fordítanunk okoseszközeinkre, különösképp az idő nagy részében nálunk levő mobiltelefonunkra.

Bár a legtöbb okostelefon jó hőelvezető képességekkel rendelkezik, a készülékek megbízható működését a gyártók átlagosan –10 és +35 Celsius-fokos hőmérséklet közé ígéri. Ez persze nem azt jelenti, hogy az extrém hőségben egyáltalán ne használjuk a telefont, de amennyiben szeretnénk épségben megőrizni készülékünket, tartsunk be pár óvintézkedést.

Ne tegyük közvetlen napfényre a telefont!

A levegő magas hőmérséklete is tovább emeli az okostelefonok belső hőmérsékletét, de ez semmi ahhoz képest, amit a közvetlen napsütés okozhat. Legyen az autó műszerfala, lakás, iroda vagy épp egy strand, próbáljuk meg óvni a közvetlen napfénytől a készüléket.

Leginkább a folyadékkristályos kijelzők és a mobil belsejében dolgozó csipek vannak veszélynek kitéve ilyen esetekben. A hőtágulás miatt a kijelző elfolyhat, a pixelek elmosódhatnak, súlyosabb esetekben a kánikula hatására akár a kijelzőt takaró üveg is megrepedhet vagy eltörhet. Ugyanez okozhat problémát az áramkörökben és csipekben is. Az apró alkatrészek tizedmilliméteres eltérések hatására is hibát produkálhatnak, melyek következményei kontakthibák, zárlatok lehetnek, amelyek rövid vagy hosszú távon, de biztosan tönkreteszik a készüléket.

Ne töltsük meleg helyen vagy közvetlen napfény alatt a telefont!

A mobiltelefonok akkumulátorainak használata alapból hőtermeléssel jár, a lítiumion akkuk ugyanis vegyi anyagok reakciója során termelik az elektromosságot, ami a készüléket működteti. Normális esetben nem szabad felforrósodnia egy telefon akkumulátorának, de töltés vagy a telefon számára megerőltető számítási feladat hatására a felhasználó érezheti, ahogy a hátlap és a kijelző melegszik, ez teljesen normális folyamat.

Kánikula idején azonban a külső hőmérséklet és a telefon saját hőmérsékletének együttese képes úgy felforrósítani a mobilt, ami már veszélyes lehet. Veszélyei mellett pedig a telefon akkumulátorának kapacitása is csökken, így hamarabb lemerül, és hosszú távon is gyengébb üzemidőt fog produkálni az energiacella.

Egy hibátlan készülék akkumulátora nem fog felrobbani!

Nem kell attól tartanunk, hogy a telefonunk felrobban attól, ha meleg van, vagy ha meleg helyen töltjük. Az Android és az iOS operációs rendszerek is folyamatosan monitorozzák a készülék belső komponenseinek hőmérsékletét, és ha a rendszer szerint veszélyes szint felé csúszna a mobil hőmérséklete, a készülék automatikusan lelassítja vagy kikapcsolja a készüléket.

Bár kicsi az esély arra, hogy gránát módjára felrobban telefonunk, égési sérüléseket vagy tüzet okozhat a forró készülékház. Éppen ezért nem szabad a töltés alatt álló telefont az ágyneműn vagy bármilyen könnyen lángra kapó anyagon hagyni, és érdemes a nadrágzsebünk helyett táskánkban hordozni.

Nem számít, hogy tokban van-e

Tévhit, miszerint a mobiltelefonok jobban bírják a meleget, ha kivesszük őket a készüléket védő tokból.

Az alábbi videóban látható hőkamerás teszt tanulsága szerint például egy Samsung Galaxy S10+ esetén a készülékház hőmérséklete 0,4 fokkal hűvösebb is volt, amikor egy egyszerű átlátszó szilikontokban volt a mobil, mint amikor ugyanabban a környezetben ugyanazt a tesztet lefuttatták rajta bármilyen tok nélkül:

Az okostelefonok hőelvezetését nem befolyásolja jelentősen, hogy a készülék tokban van-e, vagy sem. A legtöbb védőtok inkább segítség a mobilnak, mint hátrány, a gyártók ezeket – legalábbis a jobb minőségűeket – úgy tervezik, hogy maradjon minimális hely levegőnek a telefon hátlapja és a tok között. Kezünkkel pont ezt a részt zárnánk el, ha csupaszon fognánk kezünkbe a készüléket, ráadásul a bőrünknek is jobb egy szilikon- vagy bőrtok kézben tartása, mint közvetlenül a forró üveg vagy műanyag (ritkábban alumínium) hátlapra és keretre rámarkolni.

Ha olyan tokot használunk, ami egyben hordozható töltő is, azt az egymáshoz közel elhelyezkedő dupla akkumulátortelep miatt érdemes lehet otthon hagyni, vagy csak akkor használni (lehetőség szerint hűvösben vagy árnyékban), amikor mobilunk már tényleg nem bírja tovább a beépített telep naftájával.

Ne rakjuk be a hűtőbe vagy fagyasztóba, hogy gyorsan lehűljön!

A gyors hőmérséklet-változás nem tesz jót a készüléknek, itt is a hőtágulás okozhatja a gondokat. Míg a telefon a nap során folyamatosan és egyenletesen kapja a meleget, és amennyire tud, alkalmazkodik a forrósághoz, ha hirtelen hideg környezetbe kerül, a különböző hőtágulási tulajdonságokkal rendelkező alkatrészek károsodhatnak.

Emellett

a nem vízálló házzal rendelkező okostelefonokban a hűtőből vagy a fagyasztóból beszivárgó nedvesség is kárt tehet!

Hőtágulás okozta problémákhoz vezethet az is, ha a telefont autóban a szélvédőre tesszük, bekapcsolt ablakhűtéssel. Ilyenkor kívülről érkezik a készülékre a forróság, mely hevíti, miközben a légkondicionáló alulról a telefon és a levegő hőmérsékleténél jelentősen hidegebb levegőt fúj rá. Kocsiban érdemes inkább a középpanelbe, vagy ha szükségünk van a GPS-re, ablakra, de inkább műszerfalra felhelyezhető tartóba tenni a mobilt.

Ha szeretnénk hűteni felforrósodott készülékünket, hagyjuk valamilyen napfénytől védett, árnyékos helyen, például egy szobában vagy a strandon egy törülköző alatt, amíg a mobil lassan lehűl.

Ne tartsuk a zsebünkben a mobilt!

A nadrágzsebek nem a legjobban szellőző helyek a világon, így a telefonok számára kánikula idején nem ideálisak. Míg télen a hidegben segíti a testünk által leadott hő a készüléket, addig nyáron az izzadságunk és bőrünk melege csak ront a helyzetén.

Az izzadságtól átnyirkosodott zsebben a korábbi pontokban említett hibák léphetnek fel a készülékben:

berepedhet a kijelző,

nedvesség kerülhet a csatlakozókba,

túlmelegedhet az akkumulátor,

tönkremehetnek a ház belsejében dolgozó csipek.

De pont amennyire veszélyes a telefonra a hőség, annyira veszélyes a zsebben tartott túlhevült telefon a tulajdonosára is. Legrosszabb esetben akár meg is égetheti combunkon a bőrt a forró készülékház, vagy kárt tehet ruhánkban.

Ha van nálunk táska, inkább abban tartsuk egy jól szellőző, tágasabb zsebben a mobilt!

Ne nyomkodjuk annyit, és vegyük le a fényerőt!

Ha tehetjük, kíméljük azzal készülékünket, hogy kevesebbet használjuk a szokásosnál. A telefon használata közben a processzor folyamatos számításokat végez, minél több dolgot csinálunk, általában annál többet. A nagyobb számítási kapacitás nagyobb hőtermeléssel is jár, és nagyobb energiafelvételre is van szüksége hozzá a processzornak, ebből kifolyólag gyorsabban merül az akku és hamarabb túlmelegedik a telefon.

Ennek tudható be az is, hogy telefonunk érezhetően gyorsabban merül, majd lassul a melegben. A CPU-k nagyobb energiafelvételéből (ez felelős a gyorsabb merülésért) termelődő hőt érzékelve az operációs rendszer visszább veszi a telefon számára engedélyezett számítási kapacitást (ez pedig a lassulásért).

Érdemes ezért azokat az alkalmazásokat, melyek nagy számítási kapacitást igényelnek – GPS, játékok, kép- és videószerkesztők, stb. – ilyenkor rövidebb ideig használni, használat után pedig nemcsak kilépéssel a háttérbe tenni, de be is zárni őket, ha nem fogjuk pár percen belül újra használni. Ebből a rendszer tudni fogja, hogy nem kell már a felhasználónak az adott applikáció most egy időre, így nem pazarol memóriát és energiát arra, hogy a háttérben tovább futtassa azt.

Segítséget is adhatunk az operációs rendszernek azzal, ha a telefonunkat energiatakarékos módban használjuk. Ilyen esetekben a készülékek a beállítások értelmében alacsonyabb számítási teljesítménnyel dolgoznak, alacsonyabb fényerőt használnak a kijelző világítására, és a háttérben is csak a legfontosabb folyamatokat futtatják.

Bár tűző napfényben nehéz lehet alacsony fényerő mellett a kijelzőn látható tartalmat elolvasni vagy látni,

ne felejtsük el, hogy a processzor mellett a mobilok képernyője a legnagyobb energiafogyasztó és hőleadó a készülékházban!

Telefonunk üzemidejét és hőmérsékletét is javítja, illetve a kijelzőt is óvja a beégéstől, elfolyástól, megrepedéstől az alacsonyabb fényerőn történő használat.

Mit csináljak, ha a hőség megölte a telefonom?

Ha a mobil kikapcsolt vagy a túlhevültségre figyelmeztető hibaüzenetet jelez, első körben próbáljuk meg repülőgép módba rakni vagy leállítani, és hagyjuk lehűlni egy jól szellőző, árnyékos és opcionálisan hűvösebb helyen.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, és valamilyen hibára utaló jelet tapasztalunk működés közben, vigyük el szervizbe, vagy ha garanciával rendelkezünk, úgy érvényesítsük azt.