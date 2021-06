Az Apple-től korábban elképzelhetetlen változás jön

Nem túloz a cím, az a cég, mely korábban kötelezte a felhasználóit készülékük frissítésére és egy rövid időnél tovább nem engedi őket visszatérni régebbi rendszereihez, az ősszel érkező iOS 15-tel (és iPadOS 15-tel) lehetőséget fog biztosítani arra, hogy válasszanak az almás felhasználók, fejest ugranak-e az újba, vagy maradnak-e a már beváltnál.

Az iOS 15 egyelőre csak fejlesztőként, béta formájában tesztelhető. A publikus béta júliusban, a szoftver teljes, nyilvános változata várhatóan szeptemberben vagy októberben lesz letölthető.

Ugyan a bemutatón nem beszélt róla az Apple, de weboldalukon az iOS 15 funkciólistáján szerepel a Beállításokra vonatkozó újdonságok alatt, hogy ezentúl választható lesz a szoftverfrissítések mikéntje.

Eddig két opció volt:

Amint tudja, telepíti az iPhone a frissítést. Amint tudja, letölti az iPhone a frissítést, majd addig nyaggatja a felhasználót az értesítésekkel, míg utóbbi rá nem nyom a telepítés gombra.

Az iOS 15 megjelenésével bevezetnek egy új rendszert. Választható lesz, hogy a rendszer 15-ös változatának aktuálisan legfrissebb változatát letöltse és telepítse a készülék vagy maradjon a tavaly ősszel megjelent iOS 14-en és csak a hozzá tartozó biztonsági frissítéseket töltse le. Az Apple ugyanakkor megjegyzi, hogy a legteljesebb biztonsági javítások a legfrissebb változattal érhetők el, a régebbi főverzió „csak” fontos biztonsági javításokat kap majd.

Jogos a kérdés: miért csinálja ezt az Apple?

Két lehetséges válasz van. Az egyik, hogy félnek a rossz sajtótól és kellemetlen felhasználói véleményektől. Az iOS 15 ugyanis támogat olyan eszközöket is, amelyek hat éve jelentek meg, például az iPhone 6S-t és az eredeti iPhone SE-t. Ezek a készülékek, illetve még a 7-es széria telefonjai már döcöghetnek az új szoftver alatt, amely kellemetlenségeket okozhat az Apple-nek. Nem is olyan rég rengeteg kritika érte a céget azért, amiért a watchOS 7-es változata támogatja a cég óráinak 3-as szériáját és bár több funkciót inaktiváltak, az okosóra így is küzd a friss szoftverrel.

A másik magyarázat az Apple magát kizárólag hardvergyártóból hardverkészítő és szolgáltatócéggé történő újradefiniálásában rejtőzhet. Az elmúlt pár évben olyan iramban állt rá az Apple az internetes szolgáltatásokra, melyekre korábban nem volt példa a világ legértékesebb márkájának életében. Beindult az Apple Music, a videojátékos Arcade, a filmes-sorozatos TV+, a News, bővült az iCloud által biztosított szolgáltatások listája és saját hitelkártyát is kiadott a cég.

Ezekre az emberek a régebbi készülékekről is előfizetnek, így minél tovább tartja életben ezeket a telefonokat és táblagépeket az Apple a szoftveren keresztül, annál biztosabban érkezik meg a felhasználóktól a havi előfizetési díj. Ezek a havidíjak pedig, bár külön-külön apróságnak tűnhetnek a cég 300-400 ezer forintos telefonjaihoz és akár milliós árat is megcsípő táblagépeihez képest, a cupertinói cég második legnagyobb bevételi forrását jelentik az iPhone eladások után, s önmagukban termelnek annyit egy évben, mint a Mac és iPad eladások együtt.