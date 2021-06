Itt az első bepillantás az androidos okosórák jövőjébe

Virtuális bemutató keretei között rántotta le a leplet a One UI Watch platformról a Samsung, miután nemrég összebútorozott a Fitbitet is bekebelező Google-el, hogy együtt próbálják megdönteni az Apple Watch egyeduralmát az okosórák piacán.

Egy hónappal ezelőtt a májusi Google I/O konferenciáján a legnagyobb bejelentés az volt, hogy az Apple mellett a három legnagyobb okosóra-gyártó, a Samsung, a Fitbit, és a Google összebútoroznak és egyesített erővel próbálják meg letaszítani trónjáról az almás órát. A bejelentett együttműködés, miszerint egyesül a Google Wear OS és a Samsung Tizen rendszere, mostanra lett szavakból látható valóság.

A virtuális MWC-n a Samsung ugyanis leszállított egy demót az általuk One UI Watch névre keresztelt platformról, ami már az új, közös rendszer. A névválasztás nem véletlen, a dél-koreai cég a telefonjaikon futó Android variánsra utal vele.

A One UI Watch pedig nem csak kinézetében, de működésében is követi a telefonokon futó One UI logikáját és beállításait. A bemutató alapján a megjelenésen még lehetne mit csiszolni, a kör alakú számlapon ugyanis többször is oda nem illőnek tűnnek a mobilos One UI négyzet alakú ikonjai és szövegbuborékai.

Az új funkciók viszont elsőre is hasznosnak tűnnek és régi hiányosságokat, nyűgöket javítanak. Ilyen például az Apple Watch-tól ellesett trükk, hogy ha telepít valamit a felhasználó a mobiljára, annak hordható eszközre írt variánsa automatikus módon települ az órára is. Eddig a Tizen rendszerre egyesével kellett kiválasztani, hogy mit szeretnénk telepíteni, ráadásul a rendszert támogatott alkalmazások listája is jóval gyérebb volt, mint a Wear OS esetén, a legtöbb Google app például hiányzott.

Ezentúl ha az órán bekapcsoljuk a Ne zavarjanak módot, akkor nem csak az óránk, de telefonunk sem csörög és rezeg majd bejövő hívás vagy értesítés miatt. De automatikusan frissülnek majd az órán megjelenő számlapok és az általuk kijelzett idő is, alkalmazkodva a telefon világóra beállításaihoz,

nem kell külön az órán is manuálisan mindent beállítani.

A számlapok nagy hangsúlyt kaptak a prezentációban, a dél-koreai óriás megmutatott egy óraszámlap-tervező programot is, amivel ígéretük szerint minden eddiginél egyszerűbb módon lehet majd egyedi számlapokat létrehozni. Arról nem esett szó, hogy a Tizenre fejlesztett dolgok működnek-e majd a One UI Watch-on is.

Hardvert nem hoztak a bemutatóra, azt valamikor az eljövő hónapokban mutatják majd be. Várhatóan a nyár végén, a pletykált új összehajtható mobilok mellett debütál majd az első One UI Watch rendszert futtató óra is.