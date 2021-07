A Huawei ment, de jönnek az új kínai mobilgyártók

Magyarországon is megjelent a Realme, jön az Oppo és visszatér a Honor is.

Bár éveken át vezető szerepet töltött be, a Huawei eladásai az amerikai szankciók hatására az európai piacon is soha nem látott mélységbe zuhantak.

A Huawei Technologies próbál ugyan hordozható eszközökkel és egyéb kiegészítőkkel felhasználókat magukhoz csábítani, mobiljaik sikere elérte a végét. A Huawei mobilok után maradt űrt Magyarországon a Xiaomi töltötte be hirtelen, a cég 2019-es piacra lépését követően egy év alatt a második legtöbbet eladott márka lett a Samsung mögött itthon. De globális szinten is hatalmasat nőtt a Xiaomi 2020-ban, az Apple és a Samsung mellől letaszította a Huaweit a Redmi és Redmi Note 9-es szériával a Huaweit.

Az árérzékeny hazai mobilpiacon 2021-ben sem állt le a fluktuáció, a Huawei ugyan még jelen van saját HMS alapú készülékeivel, helyére pályázik a Google keretrendszer támogatását élvező Realme, Oppo és a korábban Huawei almárkájaként létező, de onnan nemrégiben kiszervezett Honor is.

Több márka, egy cég

A márciusban hazai piacon debütáló Realme és a június végén belépő Oppo mind a BBK Electronics alatt működik. A BBK Electronics a világ egyik legnagyobb konglomerátuma, amely a fogyasztói elektronika legfontosabb üzletágában, a mobilpiacon a létező összes árpontot lefedi termékeivel.

Receptjük egyszerű: létrehoztak több márkát (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, vagy a legfiatalabb IQOO), majd nagyjából ugyanazt a hardvert adják el kicsit más külsővel, más-más néven.

Ahhoz, hogy ne legyen házon belüli konkurencia, a különböző márkákat különböző piacokon és eltérő szinten tolják, a Vivo például többnyire a kínai és távol-keleti országokban kedvelt, nyugatra a szoftverben erős OnePlust és a multimédiás képességeiben kiemelkedő Oppo bizonyos mobiljait küldik, a Realme-vel pedig az olcsóbb telefonok után kutatókat célozzák.

A módszer úgy tűnik, beválik a mammutcégnek, a nagy BBK portfólióból megfelelően kiválasztott termékek inkább kiegészítik egymást, mint gyengítik. De nem csak a BBK használja ezt a módszert, a Xiaomi is hasonlókép árasztja el közel azonos termékekkel a piacot, minden árszegmenst lefedve, így megfojtva a konkurenciát, amit láthattunk például az LG teljes mobilpiacról történő kilépésével.

Így lehet az is, hogy Magyarországon a Realme 7 és 8 számot viselő telefonszéria darabjait kínálják 50.000 és 100.000 forint között. Egy árkategóriával magasabbra lő a BBK az Oppo termékvonalának hazai bevezetésével. A Reno5 Z és a Reno 5 5G már a 140.000 és 170.000 forint között mozgó kategóriában játszanak.

A mobilok mellett egyéb okoskiegészítőket is gyárt a BBK, például vezeték nélküli fülhallgatókat, okosórákat, okoskarkötőket, ezeket az új telefonok mellé adott ajándékként limitált ideig kínálják, utána pedig a hivatalos terjesztési csatornákon keresztül a három nagy szolgáltatóknál és a legnagyobb hazai elektronikai áruházakban kínálják.

Fontos kérdés a szervizháttér egy új márka esetén, Magyarországon a legnagyobb mobiljavítással foglalkozó vállalkozás, a TMX fogja biztosítani ezt a BBK számára.

A Realme-től és az Oppótól külön érdemes beszélni a OnePlus hazai helyzetéről. A OnePlus két éve belépett a hazai mobilszolgáltatók kínálatába, de fő értékesítési csatornaként továbbra is saját webshopjukat használják. Azon keresztül Magyarországra az aktuális több százezres csúcskészülékeik és az olcsóbbnak számító, de a százezres árcímkét lazán karcoló mobiljaik is elérhetők, ám szolgáltatói kínálatban elenyésző a jelenlétük. Utóbbi oka, hogy a nyugati vásárlók számára imponáló,

startupból kinőtt online márka imázsát nehéz lenne fenntartani úgy, ha az Apple vagy a Samsung félmilliós telefonjai mellett lennének a szolgáltatóknál saját félmilliós mobiljaik.

És igaz, hogy a OnePlusnak vannak értelmes árazású készülékei is, az egykori „Flagship Killer” csodatelefon korszakát már régen maga mögött hagyta a gyártó.

Egy szelet egykori Huawei

Tavaly év végén döntött úgy a Huawei Technologies, hogy megválik az évente tízmilliárd dollárnyi bevételt termelő Honortól, hogy megmentse az amerikai szankcióktól. A Honor korábban is önálló cégként működött, de a kutatás-fejlesztés közös volt az anyacéggel. Tavaly novemberben jelentették be végül, hogy a Sencsen város által birtokolt Shenzhen Zhixin New Information Technology konzorcium kifizette a 170 milliárd forintos árat a Honorért.

A Huaweiből kimentett cég azóta a Honor 50 névre keresztelt okostelefonjaival jelentkezett, ez három mobilt jelent a 110.000 és 170.000 forint közé eső árkategóriában, a Honor 50 SE-t, az 50-et és az 50 Prót. A készülékek június közepén jelentek meg a kínai piacon és a nemzetközi terjesztésben elsőként lesznek kaphatók Magyarországon is, igaz, hivatalos dátumot egyelőre nem közöltek.

Arról, hogy a kutatás-fejlesztés terén (még) nem szakadt el teljesen egymástól a Huawei és a Honor továbbra sem, előbbi márka P50-es mobiltelefonja és a Honor 50 széria közötti külső hasonlóság bizonyítja.

A szabadalmaztatott terméknevek alapján azonban várható, hogy hamarosan újabb, a Huaweitől már független Honor készülékek is érkeznek, többek között egy tabletté kinyitható csúcskészülék és egy kagylótelefon is.

Tovább nyomul a Xiaomi is

Legtöbbet eladott termékei között továbbra is a Redmi és Mi telefonok vannak, már hazánkban is elérhető a Xiaomi égisze alatt készülő Poco több modellje és a törzskínálatot képező Redmi, illetőleg Mi szériából is van sima, T, Lite, 5G-s Lite és i variáns is, és még a kameraszörnyeteg Ultra sem marad el. Ember legyen a talpán, aki álmából felébresztve is átlátja a teljes palettát.

Mivel a Huawei is a legtöbb telefonját a középkategóriában adta el, így a Xiaomi is ebben a szegmensben nyomul leginkább. A szolgáltatóknál is a Redmi és Mi széria olcsóbb modelljeit kínálják leghangosabban, a félmillió forintnál drágábban nyitó Ultrát pedig limitált darabszámban kínálják saját boltjukon keresztül a fanatikusoknak és erődemonstrációnak.

Mit csinál a Huawei?

Egyrészt saját ökoszisztémáját építi, másrészt próbál a hordozható eszközök között minél nagyobb piaci részesedést szerezni. Bár igyekeznek a HMS keretrendszert a fejlesztők számára ígéretes platformmá varázsolni, egyelőre nem tűnik úgy, hogy a nem fanatikus vásárlóközönséget meggyőzték volna.

Emellett a Huawei folyamatosan dolgozik saját rendszerén, a HarmonyOS-en, mely egy összekapcsolt ökoszisztémát varázsol majd a tervek szerint minden olyan kütyüből, legyen az okostelefon, óra, televízió vagy akár okoshűtő, melyen ez fut. A rendszer kapcsán azt ígérik, hogy ez év második felében jelenik meg, egyelőre csak a Huawei Watch 3 okosórák olyan – Magyarországon július 1-től – kézzel fogható eszközök, amik az említett operációs rendszert futtatják.

Az okosórák mellett a fülhallgatókban és a MatePad táblagépekben látja még a Huawei a jövőt a magyar piacon.