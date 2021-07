Hamarosan búcsúzik az APK formátum a Google Play-ből

Augusztustól megváltoztatja szabályzatát és az alkalmazásfeltöltés kritériumait a Google Play Store, ennek értelmében pedig elállnak az eddig használt APK formátumtól és kötelezik a fejlesztőket a 2018-ban bemutatott AAB vagyis Android App Bundle kiterjesztés használatára.

Az Android App Bundle a 2018-as Google I/O konferencián debütált és azóta is használható, több nagy fejlesztő is ebben a kiterjesztésben töltötte már fel appját a Play Store-ba, például az Airbnb, a Clash of Clans, a Dropbox, a Doulingo és a Netflix is használja.

Az AAB legnagyobb előnye a redukált fájlméret az APK-hoz képest. Átlagban 15 százalékkal kisebbek az AAB appok, gyorsabban töltődnek le és kevesebb helyet foglalnak. A Dynamic Delivery alkalmazáskiszolgáló modellnek is köszönhető ez, ugyanis ezt használva készülékenként képes a konfigurációhoz optimalizált állományt létrehozni és letöltéskor csak a felhasználó mobilján történő futáshoz szükséges részeket letölteni a Google Play.

A Google a döntés értelmében nem temeti az APK-t, a nagyvállalati környezetben továbbra is használható marad a kiterjesztés, ahogy a korábban már APK-ban feltöltött appoknak sem kell lekerülniük. A fejlesztők dolgát ettől függetlenül kicsit megnehezíti a változás. Az AAB formátumot ugyanis kizárólag a Play Store használja, más terjesztési platform nem. A Google ezzel elvágja például az új fejlesztések egyenes útját a Windows 11-re.