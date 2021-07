Most letesztelheti, vízálló-e a mobilja

Nagy figyelmet kapott a héten egy új applikáció, mely a telefonok beépített barométerét használva megmondja, vízálló-e (még) mobilunk.

A Water Resistance Tester névre keresztelt app a Google Play Store-ból tölthető le (itt) és Android rendszeren működik. Mielőtt mindent feltennénk az applikáció által biztosított mérésre és úszni indulnánk telefonnal, ne felejtsük el, hogy a legtöbb csúcsmobil és pár középkategóriás készülék, mely IP-védettséggel bír és a gyártók szívesen nevezik „vízállónak” őket, nem arra valók, hogy a medencében úszkáljunk velük!

Honnan tudhatom, hogy bírja-e a vizet a mobilom?

Első lépésként ne higgyünk a marketingnek! Attól, hogy a reklámban a tóparton fotózgatják a pancsoló gyerekeket szüleik a telefonnal, attól a mobil nem lesz vízálló. Vásárlás előtt – vagy után – érdemes keresni egy hivatalos vízállósági elismervényt a dobozon vagy a leíráson (ez lesz az IP szabvány) és nézzük meg a garancialevélen, hogy az vízkárra kiterjed-e (szomorú, de legtöbb esetben nem).

MI AZ AZ IP SZABVÁNY?

A név a Nemzetközi Védelmi Jelölés angol megfelelőjéből származik (International Protection Marking), az IPXX formátumban pedig az első szám a szilárd, a második a folyékony anyagokkal szembeni ellenállást jelenti.

A mobilok esetén a drágább készülékek – például az olyan csúcsmobilok, mint az iPhone-ok vagy a Samsung Galaxy S-ek – jellemzően IP68 védelmet kapnak, de kiesnek a kalapból a mozgó alkatrészekkel szerelt, például szétnyitható mobilok.

Az IP68-ban a 6-os azt jelenti, hogy a házuk vákuumban lett lezárva, a hardvert szilikon tömítések védik, melyen keresztül por semmilyen szinten nem juthat a készülékbe. A 8-as pedig arra utal, hogy az eszköz képes folyamatos víz alatti elhelyezésre a gyártó által meghatározott ideig. A teszt, mely alapján megkapják a készülékek a jelzést 3 órán át tart másfél méter mély édesvízben (!), de ez nem standardizált, a cégek egyénileg dönthetnek, meddig és milyen mélyre.

Van olyan gyártó, aki jól látható helyen hirdeti a termékoldalán, hogy több órát is bír a készülék, más ellenben csak az apróbetűs részben írja le, hogy maximum másfél óráig legyen a telefon vízben. Az viszont

SZINTE MINDEN GYÁRTÓBAN KÖZÖS, HOGY AZ ÁLTALUK KÍNÁLT JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI AZ ESETLEGES VÍZKÁROKRA.

A középkategóriás telefonok esetén ritkább az IP-védelem, de nem ismeretlen; az Asus Zenfone 8, az új Samsung Galaxy A-széria, az iPhone SE vagy az LG Velvet is IP67 hitelesítéssel van ellátva. A 6-os jelentése itt is az, mint az IP68 esetén, a 7-es viszont gyengébb folyadék elleni védelmet nyújt, azt hivatott igazolni, hogy korlátolt ideig maximum 1 méteres mélységig kibírja a készülék a víz alá merítést. Az időkorlát itt egységesen 30 perc.

És itt fontos arra is figyelni, hogy a védelmi szint meghatározásakor úgy fogalmaznak, hogy merítés, vagyis óvatosan vízbe helyezik a készüléket, majd a teszt ideje leteltével kiveszik onnan.

Szó sincs arról, hogy nyugodt szívvel ugrálhatunk a tóba a telefonnal vagy nyomkodhatjuk vígan a medencében lebegve órákon át!

Ellenben abból nem lesz baj, ha nedves lesz telefonunk az esőtől, a ráboruló pohártól, vagy csapból rácsapódó víztől.

Fontos megjegyezni még azt is, hogy a teszteket édesvízben végzik, így a sós vagy éppen klóros vizet érdemes elkerülni a készülékekkel, hisz azok legrosszabb esetben kimarhatják a házat, kicsapódhatnak a csatalakozókban vagy hangszórókban és komoly kárt tehetnek. Ha valami folytán sós vizet ért telefonunk, gondoskodjunk róla, hogy leöblítjük édesvízzel, mielőtt hagynánk kiszáradni.

Ha valakit érdekel az IPXX formátumokról szóló teljes táblázat, itt megnézheti a szilárd anyagokra, itt pedig a folyékony anyagokra vonatkozó jelölések védelmi szintjét.

Mikor veszik el a mobilom vízállósága?

Ha a telefon bármely pontja megtört, megrepedt, azzal nagyon valószínű, hogy úszott a vízállósága is. Mivel ilyen esetekben sérült a ház szerkezete, így hiába vannak a tömítések, a repedésen keresztül víz juthat a készülék belsejébe, ami ott károsíthatja a hardvert.

Ha a készülék megtört vagy egyéb hiba miatt javítva volt, a szervizen múlik, hogy megmarad-e a telefon vízállósága. A hivatalos szervizek jó esetben úgy javítják a telefont, hogy a művelet után is megmaradnak a tömítések. Rosszabb esetben, és házi javítások során ez nem történik meg, ergo a kütyü újkori IP-védelmét elfelejthetjük.

Akkor is romolhat az eszköz védettsége, ha nagyon öreg. Ha például valaki még ma is egy régebbi Sony Xperia Z típusú mobilt használ, melyek elsők közt kerültek piacra vízálló házzal, van rá esély, hogy az idő vasfoga megkezdte a szilikon tömítéseket az üveg hátlap alatt, így vesztettek vízálló mivoltukból.

Megnyugvást adhat a vízállóságot tesztelő app?

Vízálló nem lesz az említett applikációtól mobilunk, de segíthet megtudnunk, mennyire ellenálló a készülék a folyadékkal szemben.

Kezdjük azzal, hogyan működik, mert részben az adja a magyarázatot:

A Water Resistance Tester működése során először kalibrálja a telefon barométerét, megméri a mobil házán belül a nyomást. Ha ezzel megvan, a felhasználónak két ujjal határozottan meg kell nyomnia a kijelző két kijelölt pontját, ezzel a zárt térben nyomásváltozást előidézve. Pár másodperces további mérés után egy zöld pipa vagy egy piros felkiáltójel jelez vissza rövid szöveg kíséretében, hogy vízálló-e még a készülékünk vagy sem.

Amennyiben a telefon vízálló, úgy a tömítések megakadályozzák, hogy a levegő kiszökjön a házból, egy zöld pipa és angol nyelvű megerősítő szöveg nyugtat meg mindenkit. Ha a telefon nem vízálló vagy egykoron az volt, de azóta elvesztette vízálló jellegét, egy piros felkiáltójel és figyelmeztető üzenet lesz az eredmény.

Én saját Samsung Galaxy S10+ mobilommal próbáltam ki a mérést. A dél-koreai gyártó IP68-as védelemmel látta el ezt a típust, viszont sikerült a készülék hátlapját egyszer tokkal együtt betörnöm egy szerencsétlen leejtéssel. A károsodott rész a szerviz által cserélve lett, aminek következtében buktam a telefon vízállóságát is, mondták akkor, és ezt az app több méréssel is megerősítette. Volt azonban olyan is egy alkalommal, hogy zöld pipát kaptam és vízállónak titulálta mobilomat a Water Resistance Tester.

A barométert használó program tehát jó segéd, de száz százalékig ne bízzunk meg benne!

Mik a megbízhatóbb módok a vízkár felismerésére?

A gyártók indikátorokkal látják el készülékeiket, melyeket van, hogy a felhasználó számára is látható helyre tesznek, például a töltőcsatlakozóban, a fülhallgató csatlakozójában (ha még nem szabadult tőle meg a gyártó), vagy a SIM-tálcán. De vannak direkt a garanciális ügyintézés és a szervizes számára elhelyezett jelzők is, az akkumulátor vagy más belső hardverkomponens környékén.

Ezek az indikátorok káros szintű nedvesség hatására elszíneződnek, narancs vagy piros színt vesznek fel és úgy is maradnak, ha kiszáradt a telefon, akkor is. Legtöbb esetben ezek pirosodása a vízkár mellett azt is jelzik, hogy a javításért a zsebünkbe kell nyúlnunk, mert nem terjed rá ki a garancia.

Hogyan szárítható ki a telefon?

Ahogy azt a mobilok hőség során történő védelméről szóló anyagban írtuk, a hirtelen hőmérséklet-változások nem tesznek jót, így felejtsük el azt, hogy hajszárítóval kifújjuk a mobilból a vizet!

Ha víz érte készülékünket, mindenek előtt kapcsoljuk ki. Eztán töröljük le külsejét egy száraz törölközővel vagy papírtörlővel, majd tegyük jó nedvszívó képességgel bíró anyagba. Ilyen lehet a cipősdobozokban található szilikagéles zacskó, a friss és tiszta macskaalom vagy száraz rizs. Ezek felszívják a mobilból a folyadékot, viszont csak napok elteltével és nem nyújtanak száz százalékos megoldást sem.

A legbiztosabb és leggyorsabb megoldást az ultrahangos tisztítás jelentheti. Ehhez lehet speciális eszközt is vásárolni, de olcsóbban és gyorsabban megússzuk (bocsánat) a dolgot, ha telefonunkat olyan szervizbe visszük, ahol ezt megcsinálják nekünk. A tisztítás mellett az esetleges vízkárt is felmérik és csak rövid időre, maximum egy-két órára kell addig nélkülözni mobilunkat.