Az idei iPhone megkaphatja az Always On kijelzőt

A Bloomberg jelentette, hogy az Apple idén ősszel megjelenő iPhone-jai lehetnek az elsők, melyek az Always On Display (AOD) funkcióval lesznek szerelve. Ha minden igaz, az Apple Watch okosórákban megismert mindig éber kijelzőhöz hasonlót kaphatnak a cég mobiltelefonjai.

Fotó: Brendon Thorne / Bloomberg / Getty Images Hungary iPhone 12

Az Always On kijelző egyáltalán nem újdonság az almáskerten kívül, az androidos mobilok között elterjedt funkcióról van szó. Elsőként még a Nokia vezette be 2009-ben az N86-os Symbian rendszerű készülékén, majd implementálta 2010-ben a többi AMOLED panellel szerelt Symbian-mobilba (Nokia N8, C7, C06-01 és E7). Innentől kezdve standard funkcióvá vált a Nokia készülékeiben, az összes Windows Phone rendszert futtató mobilban is megjelent 2013-tól.

Az Android alapú készülékek piacán a 2016-tól számít csúcskategóriában alapfunkciónak, ekkor vezette be a Samsung a Galaxy S7-tel és az LG a G5-tel.

Az, hogy mindig aktív a kijelző egy bizonyos része, mely az időt és értesítéseket hivatott megjeleníteni, maximum 3% extra energiát használ egy teljes nap alatt egy AMOLED kijelzős mobilból, mivel ez a kijelzőpanel lehetőséget biztosít arra, hogy csak az aktív pixelek legyenek megvilágítva.

Az, hogy az Apple nem vezette be eddig, érthetetlen. Az iPhone X megjelenésével átállt a cég a csúcs-csúcskészülékeiben az OLED kijelzőkre, tavaly ősszel pedig az SE kivételével a teljes iPhone-kínálatukat OLED panellel szerelt mobilokkal frissítették. Óráikban pedig két éve, hogy elérhető az Always On kijelző.

A Bloomberg szerint az Apple egy új típusú kijelző bevezetését tervezheti, mely elősegíti a jobb üzemidő elérését. Ez alatt az új típusú kijelző alatt vélhetően egy LTPO panelt (alacsony hőmérsékletű polikristályos oxid) jelent, amit az Apple Watch 5 óta a cég órái is használnak.

Az LTPO panel egyik nagy előnye, hogy nincs szükség a kijelzővezérlő és az SoC grafikus egysége között további komponensekre, így a frissítés 1 és 120Hz között dinamikusan változhat, ezzel pedig jelentősen csökkenthető a kijelző fogyasztása. Például, ha a készüléket lerakjuk, miközben bekapcsolva marad a tárcsázó, a mobil leveheti a képfrissítést 1Hz-re, hisz az időn és az akkumulátor állapotán kívül nem kell más mozgást megjelenítenie. Ellenben ha kézbe vesszük és elkezdünk görgetni a névjegyek között, visszaválthat 60 vagy akár 120Hz-re is, amivel sokkal folyékonyabb látványt biztosít.

Az LTPO technika az Apple saját szabadalma, de a Samsung és az LG is gyártja ezt a technológiát, így az androidos mobilok között már megjelent: a OnePlus 9 Pro, vagy a Samsung S21 Ultra is LTPO panellel szereltek, míg például az egy évvel korábbi Samsung S20 Ultra a nagyon hasonló technikájú hibrid-oxid és polikristályos szilícium (HOP) kijelzőt kapott.

Az Apple bízhat az idén ősszel bemutatásra kerülő mobiljaiban, az előzetes jelentések szerint 90 millió darabbal készülnek a startra.