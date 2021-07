Roberto Carlos is megpróbálta szétrúgni a legújabb strapamobilt

A brazil focilegendával, Roberto Carlosszal és banánrúgásként elhíresült lövésével reklámozza a HMD Global tulajdonában álló Nokia legújabb okostelefonját, a strapamobil XR20-at.

A mobil bemutató videójában Carlos és a női világbajnok freestyler, Lisa Zimouche játszanak egy lebetonozott focipályán pár XR20-as készülékkel, melyeknek elvileg semmi baja nem lesz a dekázástól, a kivédett szabadoktól és a jeges vízbe ejtéstől sem.

A készülék azért bírhatja a strapát, mert a ház a MIL-STD 810H katonai szabványnak megfelelt, illetve az IP68-as minősítést is megkapta. Arról, hogy az IP-számok mit jelentenek, ebben a cikkben írtunk. A gyártó szerint az XR20 1,8 méter magasról túléli a betonra zuhanást akár többször is, plusz simán ázhat másfél méter mélységben egy órán át, nem lesz tőle baja.

Külsőre a Nokia megoldása szofisztikáltabb a CAT elpusztíthatatlannak titulált készülékei. Ugyanakkor a CAT által forgalmazott telefonok ebben az ársávban a strapabíró ház mellett olyan extra funkciókat is kínálnak, mint a Flir hőkamera vagy a lézeres mérőeszköz.

A Nokia új mobilja egyébként azon kívül, hogy az extrém körülményeket bírja, sok érdekességet nem tartogat, egy átlagos középkategóriás készüléknek felel meg, Snapdragon 480 SoC-val, 6 GB rendszermemóriával, 128 GB belső tárolóval és 5G-vel. A mobil a hátlapon két kamerát (széles és ultraszéles látószög) hord, melyek 48 és 13 megapixeles Zeiss optikával dolgoznak, tölteni vezetékkel 18 wattal, vezeték nélkül 15 wattal lehet. Utóbbi funkció a strapamobilok között ritka tulajdonság. A készülék gyári tartozékai közé azonban nem tartozik töltő, és az induló ár is extrémnek mondható a 230 ezer forinttal. Az XR20-as augusztusban kerül forgalomba Magyarországon.

Az akku 4630 milliamperóra, a kijelző 6,67 hüvelykes IPS LCD, az operációs rendszer pedig Android 11, amihez négy évnyi havi biztonsági frissítést és három évnyi főverzió frissítést ígér a gyártó.

A HMD tulajdonában álló legendás finn márkának nem ez az első próbálkozása a strapabíró telefonok piacán, két éve Kemény névre keresztelve kiadtak egy készüléket, mely az Index jégbe fagyasztós próbáját is kiállta.

A Nokia XR20-nál ugyan kevésbé, de friss hírek szerint a Samsung új hajtogatható mobiljai is bírni fogják a vizet. A SamMobile által megszerzett promóciós anyagok szerint a dél-koreai gyártó Z-szériájába idén augusztusban érkező Flip és Fold mobilok harmadik generációja már IP68-as minősítésnek megfelelő házat kapnak, hasonlóan a cég nem összehajtható csúcstelefonjaihoz. A két új eszközről várhatóan az augusztus 11-i Unpacked bemutató eseményen rántják majd le a leplet.

A strapabíró XR20-as mellett egy újabb nosztalgiamobilt is lelepleztek. A kétezres évek eleji nosztalgiahullám meglovaglása során a Nokia elsőként a 3310-et dobta piacra, majd Neo mobilját a Mátrixból, a 8810-et. Most a 6310-en volt a sor, az Originals termékcsalád új tagja hetekig tartó akkumulátoros üzemidőt és Snake játékot ígér 22 ezer forintos áron. Szeptembertől érkezik a magyar piacra. Kérdés, hogy a 3310-es retró mobil hibáit sikerült-e kiküszöbölnie a gyártónak, ugyanis ár-érték arányban az a készülék finoman szólva is rossz ajánlat volt.