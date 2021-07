Kitiltja a sugar daddy appokat a Google Androidról

Frissítette a Play Store irányelveit a Google, amelyben az új hirdetési azonosítások bevezetése mellett leírja, hogy szeptember elsejétől a kompenzáció fejében nyújtott szexuális szolgáltatások (sugar dating) keresésére szolgáló programok is felkerülnek a tiltott szexuális tartalmú appok közé, így tiltva lesznek az alkalmazásboltban.

Mi a sugar dating? Olyan üzleti alapú viszony keresése, amelyben az idősebb és tehetősebb fél (férfi esetén sugar daddy, nő esetén sugar mommy) anyagi támogatást nyújt a fiatalabb félnek (nő esetén ő a sugar baby, férfi esetén sugar boy) a találkozásokért cserébe, amelyek szabadidős tevékenységet és közös megegyezés alapján szexuális együttlétet jelentenek. Korábban az Index a magyar Puncs.hu indulása kapcsán ebben a cikkbenfoglalkozott a témával. A téma iránt érdeklődőknek érdemes lehet megismerkednie a Pécsi Tudományegyetem kutatóinak 2018-as munkájávala témában.

Az androidos és az iOS alkalmazásboltban is több, specifikusan ilyen kapcsolatot keresőket segítő app volt található, amelyek milliós letöltésszámot értek el. Az Apple már korábban kitiltotta az ilyen programokat az App Store-ból, ugyanakkor luxustárskeresőként továbbra is találhatók hasonló célt szolgáló alkalmazások a boltjukban, így valószínűleg a Google által bevezetett szabályozáson is találnak kiskaput a fejlesztők, ha akarnak.

Ami a sugar daddyknél talán több embert érint az új Play Store-frissítés kapcsán: október 4-től a Google engedélyezni fogja az újabb androidos telefonokon, hogy a felhasználó teljesen kikapcsolja a hirdetésazonosítót, amelyet az Android 12-ből már el is távolított a cég.

Az egyéni hirdetésazonosító a felhasználót folyamatosan követte böngészés és az appok használata közben, majd az általa gyűjtött adatokat elemezve jelentek meg a célzott hirdetések a készüléken. A frissítés után, ha törli a felhasználó az egyéni hirdetésazonosítóját, a rendszer azt egy nullákból álló karakterlánccal fogja helyettesíteni. Így, hasonlóan az Apple által idén bevezetett rendszerszintű követésletiltó módszerhez, nem gyűjt majd annyi adatot a készülék arról, hogy mik néztünk, mik csináltunk, illetve ezeket az adatokat nem adja át a célzott reklámok miatt.