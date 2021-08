Kijött a Huawei új csúcsmobiljai, de van egy kis bökkenő

Július 29-én bemutatkozott Kínában a Huawei legújabb csúcstelefon-szériája, a P50, viszont az amerikai kereskedelmi szankciók miatt egyik készülék sem 5G képes és a processzorok terén is variálnia kellett a kínai high tech cégnek.

A Huawei P50 szériája két csúcskategóriás telefont jelent, a P50 és a P50 Pro készüléket. Mindkét mobiltelefon az elérhető legerősebb SoC-ből kapott, a Snapdragon 888 dolgozik a házban, viszont az Amerikai Egyesült Államok által bevezetett tiltások miatt egyik verzió sem használhatta a Qualcomm 5G-s modemét, így mindkét csúcskészülék maximum 4G-s adatátvitelre képes.

Richard Yu, a vállalat vezetője szerint a Huawei továbbra is a globális vezető az 5G technológiák terén, de az USA által bevezetett korlátozások negyedik változata miatt az, hogy 5G-s mobiltelefonokat kínáljanak vásárlóiknak egyelőre elérhetetlen a cégnek.

Az amerikai szankciókkal együtt a globális chiphiány is nehéz helyzetbe hozza a P50-es mobilok indulását. A kínai cég kezd kifogyni saját fejlesztésű, a tajvani TSMC által gyártott csúcskategóriás Kirin processzoraiból, köszönhetően a Washington tavaly bevezetett szabályozásának, miszerint minden amerikai technológiát használó külföldi cégnek is licencet kell szereznie, ha a Huaweijel kereskedne. A Huawei a Kirin 9000 chipekből való hiányt azzal próbálja orvosolni, hogy kizárólag a P50 Pro mobilt szerelik ezzel, abból is csak a drágább változatot, a széria többi készülékébe pedig a Snapdragon 888 rendszerchipet ültetik, melyek használatára tavaly engedélyt kapott a cég.

A két új készüléknek operációs rendszerét is érintik az amerikai szankciók. A Google keretrendszerét használó Android helyett a P50-es mobilok is a Huawei saját fejlesztésű HMS-ét használó HarmonyOS 2.0-át futtatják. Ez a rendszer is AOSP-re épül és bár nincs Play Store, megoldható, hogy androidos applikációk is fussanak rajta.

A Huawei P50 szériájának kamerarendszere az, amit nem befolyásoltak a szankciók. Mindkét mobil előlapján egy 13 megapixeles, 4K felvételek készítésére képes kamera került. A hátlapra egyedi elrendezésben a P50 esetén három, a P50 Pro esetén négy szenzor került, mindkét esetben a Leica nevével fémjelezve.

A P50-ben a főkamera egy 50 megapixeles egység, mellé került egy ötszörös optikai nagyításra képes periszkópos zoom kamera 12 megapixeles felbontással, illetve egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű kamera.

A P50 Pro hátlapján a fő szenzor megegyezik a kisebb modellével, de a periszkópos zoom lencse itt már 64 megapixeles felbontást, három és félszeres optikai, illetve kétszázszoros hibrid nagyítást kínál 90 milliméteres fókusztáv mellett. Az ultraszéles egység itt is 13 megapixeles felbontású, ám a lencse három milliméterrel nagyobb, mellé pedig került egy 40 megapixeles felbontású monokróm egység is.

A telefonokban közös, hogy OLED kijelzőt kaptak, kijelzőbe integrált ujjlenyomat-leolvasó szenzorral, 66 wattos gyorstöltéssel lehet őket vezetékkel tölteni és egyelőre mindkettő csak Kínában jelenik meg augusztusban és szeptemberben. A Huawei tervezi a nemzetközi forgalmazást, de a globális premier dátuma nem ismert. Így az árakat is csak a kínai piacra szánt változatok árai alapján lehet megsaccolni. A legolcsóbb P50 változat 210 ezer forintnak megfelelő jüanért kerül Kínában boltokba, a P50 Pro mobilért pedig minimum 279 ezer forintnyi jüant kell kiperkálni a vásárlóknak.