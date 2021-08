Prémiummobilokkal tér vissza Európába a Honor

A Magic 3-széria három prémiumkategóriás készüléket foglal magában, amelyek papíron mindent tudnak, amit egy csúcsmodelltől elvárhat az ember, árazásuk azonban kérdésessé teheti sorsukat az öreg kontinensen, ahol eddig a Honor a kedvező áron jó teljesítményt kínáló telefonjaival ért el sikereket. Az új készülékek megjelenése arra enged következtetni, hogy a Honor megcélozta a Huawei elvesztett helyét a nemzetközi piacon.

Fotó: Honor

Keményen érintette a Honort is a Trump által bevezetett kereskedelmi embargó, amely elvágta a céget a Google-től és több kritikus hardverkomponenstől is. Ebből itt, Európában sokat nem érzékelhettek a vásárlók, például mindössze egy Honor telefon jött a magyar piacra a Google szolgáltatáscsomagja helyett a Huawei fejlesztette HMS-keretrendszerrel, hordozható kiegészítőit pedig továbbra is árulta a cég. A kínai piacon azonban durván nagyot zuhant a Honor részesedése, a 2020 júliusában még 16,7 százalékos piaci részesedéssel bíró cég 2021 áprilisában csak három százalékot tudhatott magáénak. Idén júniusban a kínai piacon megjelent a Honor 50, ezzel sikerült durván két hónap alatt visszakapaszkodnia a cégnek oda, ahol egy éve állt, Kínában jelenleg a mobilpiac 14,6 százalékát tudhatja magáénak a fiatalnak is mondható gyártó. A Honor 50 egy felső középkategóriás készüléknek számít, Európában várhatóan még idén elérhető lesz.

Azon kívül érkezik még az augusztus 12-én bemutatott Honor Magic 3. Hogy pontosan mikor, azt erről sem tudni, a gyártó ugyanis nem közölt pontos dátumot, csak annyit mondott, hogy valamikor később 2021 folyamán. A Honor 50-es és Magic 3-as szériája is visszakapta a Google-t, így minden úgy működik majd rajtuk, mint az amerikai embargó előtt.

A Honor Magic 3, Magic 3 Pro és Magic 3 Pro+ a prémiumszegmensbe érkezik, ez pedig az árukon is látszik: 899 és 1499 euró közé szánja őket a cég, szerintük a készülékek megérnek ennyit. Hardver tekintetében szinte tökéletesen megegyezik mind a három változat, a kamera terén vannak különbségek.

A mobilok kijelzőjének mérete 6,76 hüvelyk, a panel egy szélein 89 fokban hajlított Flex OLED, felbontása FHD+. A kijelző 1,07 milliárd színt jelenít meg, 10 bites, a HDR10+ támogatásra és 120 Hz-es képfrissítésre. A gyártó szerint nem kell félni a mobil véletlen elejtésének és a durván lehajtott kijelzőnek az együttesétől, mert a nanokristályokkal megerősített üveg jobban bírja a strapát.

A Honor Magic 3 egy Snapdragon 888-at, a Pro és a Pro+ ennek a továbbfejlesztett változatát, a Snapdragon 888 Plusz rendszercsipet használja. Mindkét változat 5G-képes, a 888 Plusz viszont képes a benne található Kyro 680 processzort állítólag 3 GHz-es teljesítményig húzni. A telefonokba felújított hővezető rendszer került, hogy ne olvassza le a processzor a készülékházat.

A csúcslapkához a 8 GB, a Magic 3 Pro+ esetén 12 GB rendszermemória jár, a belső tároló 256 vagy 512 GB, a memóriakártyával történő bővítés nem opció. A gyártó a rendszermemória és a tároló optimalizálására mesterséges intelligenciát használ, azt ígérik, ezzel akár tizenkilenc alkalmazás is futtatható szimultán, és az androidos telefonok átlagánál 33 százalékkal gyorsabb marad hosszú távú használat mellett is Magic 3 szériás készülékük.

A mobilokba egységesen 4600 milliamperórás akkumulátor került, ezt vezeték nélkül 66 wattal lehet tölteni, a megfelelő hálózati adapter alaptartozék lesz a készülék dobozában. A Pro és a Pro+ verziót pedig akár 50 wattal is lehet vezeték nélkül tölteni, a sima Magic 3-at nem.

A készülékek háza IP68-szabvány szerint állja a vizet és a port, kivéve a sima Magic 3, mert az csak IP54-et kapott, hátlapjukon pedig ott virít az új fotós és videós rendszer. A Honor a több lencséből és szenzorból álló kamerarendszert „a múzsa szemének” hívja, de a kör alakú elrendezés valahol azért emlékeztet az ötvenes évek tárcsás telefonjaira is.

A Magic 3 három kamerával és lézeres autofókusszal, a Pro és a Pro+ változat négy kamerával és egy dTOF-szenzorral (lézeres 3D-s érzékelő 60 fokos látószöggel) lett felszerelve. A Magic 3-ból kimaradt a zoomlencse, optikai nagyítás helyett monokróm fotókat lehet lőni. A Honor a Sonytól veszi a szenzorokat, az 50 megapixeles IMX 766 dolgozik a kameralencsék mögött, a Pro+ viszont egy nagyobb méretű Sony IMX 700-at használ. Korábban írtunk arról, hogy miért jobb, ha egy szenzor méretét növeli egy gyártó a megapixelek száma helyett. Az előlapra egy százfokos látószöggel bíró kamera és a Pro modellekben egy 3D-s ToF-szenzor került, utóbbival a mobilt feloldhatjuk, illetve figyeli, hogy mikor nézzük a kijelzőt.

A kamerahardver önmagában annyira nem izgalmas, hisz más készülékeken is láttunk már kettőnél több kamerát az elmúlt években, az viszont fontos, hogy a képfeldolgozó szoftvert is frissítette a Honor. Állításuk szerint sokkal valósághűbb színeket biztosítanak a készülékek az elkészült fotókon. Videózás terén az IMAX a kínai cég partnere, igen, a mozis cég. Az együttműködés keretein belül a Honor Magic 3 saját fejlesztésű Magic-Log-formátumot használ a videók rögzítésekor. A logformátumot videókon a professzionális filmkészítés során használják, mivel hasonlóan a RAW-hoz, nagy mozgásteret biztosít a színekkel történő utómunkára. Az együttműködés keretein belül továbbá kerül a Honor Magic 3-széria kameraszoftverébe egy 3D LUT-csomag, amivel állítólag filmszerűbbé tehetők a mobillal készült felvételek. A videókat maximum 4K-ban, akár HDR-rel is képes rögzíteni a Honor Magic 3 szériája.

A készülékek először Kínában kerülnek piacra, ezt követően indul be a globális forgalmazás ötvennél is több országban. Pontos magyar árakat és elérhetőségi dátumot sem közölt a cég, ígéretük szerint a telefonok megjelennek majd a korábbi értékesítési csatornákon és bizonyos szolgáltatók kínálatában is.