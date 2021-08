Újabb saját mobilt mutatott be a Google

dual sim s7 edge 4g nagyon gyors tolteni adatot de bongeszeskor sokszor hianyosan vagy egyaltalan nem jonnek be az oldalak csak tobbszori frissitessel .

Egy teljesen random időpontban, augusztus 17-én a Google bejelentette, hogy augusztus 26-án megjelenik legújabb okostelefonja, a Google Pixel 5A. A mobil megjelenése azért kifejezetten vicces, mert ez az a telefon, amelyről márciusban a cég azt mondta, fejlesztés alatt áll, majd úgy tűnt, hogy elkaszálták, aztán még áprilisban hivatalosan tagadták, hogy leálltak volna a fejlesztéssel, de szóltak, hogy csak az USA és Japán kap majd a mobilból.

Fotó: Google

Így a nemzetközi elérhetőség kérdésére a szomorú válasz továbbra is az, hogy csak az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban lesz kapható a Pixel 5A, mely a Pixel 4A 5G helyét veszi át a termékpalettán. Ez azért bosszantó, mert papíron még ha unalmas frissítés is például egy szó szerint félbehajtható telefonhoz képest a Pixel, az 5A tűnik a legjobb mobilnak a Google által az elmúlt két évben gyártott és kínált eszközök közül.

A Pixel 5A nem sok újdonságot kínál a keresőóriás többi aktuális telefonjához képest. Legvonzóbb tulajdonsága a 450 dolláros induló ára, mely 135 ezer magyar forintnak felel meg. Ezért a vásárló IP67-szabvány szerint vízálló alumíniumházat, 6,34 hüvelykes full HD OLED kijelzőt kap 60 Hz-es képfrissítéssel, mellé pedig egy 4680 milliamperórás akkut, mely a gyártó szerint két teljes napig is kibírja egy töltéssel.

Az aksi 18 wattal tölthető, a cég azt mondja, ez lesz az utolsó eszközük, melyhez a gyári tartozékok között mellékelik a kábel mellé a fali adaptert is.

A készülékben dolgozó rendszercsip a Qualcomm Snapdragon 765G-je, ebben található a 6 GHz-es, 5G-kapcsolatra képes modem is. A rendszermemória 6 GB, a beépített tároló pedig 128 GB-os. A rendszer a Google saját fejlesztésű, csupasz Android 11-e, mely háromévnyi főverzió- és biztonsági frissítést kap majd.

Az új mobilban a hardver mellett a dizájn és a kamerák is nagyon ismerősek lehetnek. A letisztult hátlapot csupán a középen elhelyezett ujjlenyomat-leolvasó töri meg, illetve a bal belső sarokban elhelyezett két kamera és vaku. A fő szenzor 12,2 megapixeles, széles látószögű, ami optikailag stabilizált, a másodlagos pedig 16 megapixeles ultraszéles látószöggel. Mellettük egy kéttónusú LED-villanó kapott helyet, ám kikerült a mobilból a lézeres fókusz, ami a korábbiakban még megtalálható volt. Az előlapon a kijelzőt csak a bal felső sarokba fúrt lyukban található, 8 megapixeles előlapi kamera töri meg.

A Google ennél a mobilnál sem a kamerák vagy megapixelek számával, inkább a teljesítményükkel próbál vásárlókat szerezni. A kameraszoftver ugyanaz, mint ami a többi Pixelben is dolgozik, így az 5A-ban is lesz portré mód különböző megvilágításokkal, éjszakai mód, moziszerű pásztázás és asztrofotózás is. Az amerikai tesztelők szerint a kamera az 500 dollár körüli mobilok közül a legjobb minőséget hozza.

A Pixel 5A készülékházán van egy USB-C-csatlakozó és egy 3,5 milliméteres fejhallgatójack is. A mobil kizárólag feketében készül, de a Google-től több színes tokot is lehet venni, ha valakit előbbi zavarna.