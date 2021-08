Műholdas kapcsolatra is képes lehet az új iPhone

A legmegbízhatóbbnak tartott Apple-elemző, Ming-Chi Kuo szerint az idei új iPhone-ok képesek lesznek lefedettség nélkül is hívásokat bonyolítani vagy üzeneteket küldeni és fogadni. Ezt az Apple úgy érheti el, hogy készülékeik alacsony Föld körüli pályán (Low Earth Orbit, LEO) keringő műholdakhoz csatlakoznak majd.

Az alacsony pályás műholdak (LEO műholdak) a bolygó felszínétől minimum 160, maximum 2000 kilométeres magasságban keringenek, magasság függvényében 88 és 127 perces keringési idővel. Az ilyen műholdak előnye, hogy gyorsabb jelterjedési időt biztosítanak, olcsóbban üzemeltethetők és pályára állíthatók, mint például geostacionárius pályán keringő társaik. Hátrányuk azonban, hogy globális szolgáltatáshoz rengeteg eszközre van szükség, mivel egy műhold önmagában kis területet képes lefedni. Emellett pedig gyorsabban amortizálódnak is, a légkör fékező hatása miatt élettartamuk rövidebb.

Globális telefonszolgáltatást nyújtó műholdas távközlési szolgáltatás például a Motorola által életre hívott Iridium, Elon Musk Starlinkje, az Orbcomm, vagy a Loral és a Qualcomm 1991-ben indított közös projektje, a Globalstar. A MacRumors szerint az Apple a Qualcomm fejlesztette X60-as modemet épít az új iPhone-okba, ezek segítségével pedig az almás telefonok képesek lesznek a Globalstar hálózatán keresztül is kapcsolatra és kommunikációra.

Kuo magyarázata szerint ehhez a hálózatüzemeltetők Globalstarral való együttműködése szükséges. Az elemző szerint a legegyszerűbb, várható forgatókönyv, ha a szolgáltatók partnerhálózatként kezelik a Globalstar földi és alacsony pályás hálózatát, így az új iPhone-ok bármilyen extra díj vagy szerződés nélkül váltanak majd a LEO-kapcsolatra, amennyiben elvesztik a földi hálózat biztosította jeleket. Az elemző szerint ezzel a költségek is eloszlanának, éppen ezért nem lenne szükség a felhasználóknak egyéni szerződésre és előfizetésre a Globalstarnál.

Egyelőre rengeteg kérdés van a Kuo által megszivárogtatott infók kapcsán. Többek között nem egyértelmű, hogy bármilyen hálózatra lehetne üzenetet küldeni és hívást indítani, vagy csak az Apple saját eszközeire a LEO-kapcsolaton keresztül. Az is kérdéses, hogy mennyire lesz megbízható és használhatóan stabil a műholdak biztosította hálózat, illetve hogy kell-e hozzá valamilyen külső kiegészítő? Gondoljunk arra, hogy a műholdas telefonok – például a Globalstar sajátja – úgy néznek ki, mint a kilencvenes évek mobiljai, a hatalmas antennájukkal és nyomógombjaikkal. Az akkumulátoros üzemidőre gyakorolt hatása is kérdéses, ugyanígy az is, hogy a funkció csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz elérhető, mint a milliméteres hullámhosszú 5G az iPhone 12-ben vagy az Apple világszinten tervezi a LEO-kapcsolat bevezetését?

Arról, hogy az Apple műholdakkal és műholdas kapcsolatokkal kísérletezik, évek óta szólnak a pletykák. A cupertinói vállalat 2017-ben állítólag a Boeinggel tárgyalt egy alacsony pályás hálózat kapcsán, mellette pedig két műholdas fejlesztésekkel foglalkozó szakembert szerződtettek le. 2019-ben a Bloomberg arról írt, hogy ötéves távlatban beindulhat az iPhone-ok műholdas lefedettségének biztosítása. Ezzel egybevág Kuo jóslata is, miszerint az Apple az iPhone-nal tesztelné élesben a technológiát, mely később pedig többi termékükben is megjelenhetne.

Az Apple idén ősszel az új iPhone-ok mellett frissített táblagépet, órát, fülhallgatót is bemutathat, ezekről ebben az összefoglalóban írtunk. Az idei termékek premierje a legfrissebb hírek szerint várhatóan szeptember 17-én lesz.