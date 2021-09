Mire leszáll az est, érkezik az Apple új operációs rendszere

Szeptember 20-án, magyar idő szerint várhatóan 19 órától elérhetővé válnak az Apple legújabb mobil operációs rendszerei, az iOS 15 és az iPadOS 15.

A cikkben összeszedtünk mindent, amit az új rendszerekről tudni érdemes.

Mikortól és hogyan telepíthető?

Az Apple weboldalán annyit közölt, hogy szeptember 20-tól lesz elérhető a rendszerfrissítés. Pontos időpontot nem mondott a cég, de az elmúlt évek gyakorlatára alapozva este hét óra környékén várhatjuk, hogy megjelenik a frissítés a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés menüpont alatt.

Ha nem látja pontban este hétkor, hogy az iOS 15 tölthető, ne pánikoljon, lehetséges, hogy pár percet, esetleg egy órát is várnia kell.

A frissítéshez nem kell sokat tenni, a telefon vagy táblagép automatikusan telepíti, amennyiben be van kapcsolva a frissítések automata installálása. Ha ez nincs bekapcsolva, a korábban említett Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés menüpontot kell megkeresni, ott pedig rányomni a frissítés telepítése parancsra.

Ahhoz, hogy az OTA-update települjön, a készülék akkumulátorának minimum hatvanszázalékos töltöttséggel kell rendelkeznie vagy töltőn kell lennie, és az eszköznek wifi-hálózatra kell csatlakoznia.

Ha klasszikusabb módon szeretne valaki frissíteni, kábellel kösse számítógépre az iPhone-t vagy iPadet. Ezután Windows PC-n vagy macOS Mojave (illetve régebbi) rendszert futtató Apple-gépen nyissa meg az iTunes programot, azon belül kattintson a csatlakoztatott készülék ikonjára, majd az Összegzés menüpontban a Frissítés keresése gombra. Amennyiben macOS Catalina vagy újabb rendszer fut Mac gépén, csatlakoztassa a telefont, nyisson egy Finder-ablakot, bal oldalt válassza ki a mobilt, majd következzen az Általános > Frissítés keresése gomb.

Mely típusú készülékekre telepíthető a frissítés?

Nagyon hosszú a támogatottsági listája az iOS 15-nek, egészen az iPhone 6S-ig visszamenőleg minden készüléket támogat. Tehát:

Táblagépek esetén kevésbé bonyolult az Apple által alkalmazott nevezéktan, ott így alakul az iPadOS 15 által támogatott eszközök listája:

iPad Mini 4 (2015-ből) vagy újabb

iPad Air 2 (2014-ből) vagy újabb

iPad (ötödik generáció, 2017-ből) vagy újabb

minden iPad Pro.

A frissítés, mint minden évben, most is ingyenes és minden kompatibilis eszközre telepíthető.

Melyek a legfontosabb újdonságok?

Az iOS 15 változást hoz abban, miként jeleníti meg a rendszer az értesítéseket. Ezentúl egyszerűsített felületen, több hasznos információt láthat a felhasználó, például nagyban az app ikonját és a küldő profilképét is. A kevésbé fontos értesítések számára beállítható lesz egy időpont, így például nem zaklat egész nap a YouTube a feliratkozásaink között feltöltött új videókkal, hanem egy időpontban fogja az összeset egy nagy értesítésbe csomagolva megjeleníteni.

Az értesítések kapcsán fontos újítás a fókuszmód érkezése. Ebben kreálhatók profilok, amelyek során megváltozik a főképernyő, és csak az általunk beállított alkalmazások értesítéseit jeleníti meg a telefon. Munkaprofil esetén például jöhetnek a melós e-mailek, de a pihenésprofilon ezeket nem jeleníti majd meg a telefon. A profilváltás automatizálható, szóval ha mindennap 8 és 16 óra között dolgozunk, ehhez alkalmazkodik majd az eszköz. A főképernyőt külön profilonként be kell állítani, ezt is automatikusan cseréli majd a telefon a megadott időszakokban.

Amennyiben egy alkalmazás ki van kapcsolva egy adott profilban, például az Üzenetek le vannak tiltva a munka idejére, az iPhone automatikusan küld egy visszajelzést, hogy a keresni próbált fél némítva kapta csak meg az értesítést. Nagyon fontos üzenet esetén az üzenetet küldőnek lehetősége van riasztást kérni. Először csak az Apple saját appjai támogatják majd ezt, de a cég elérhetővé teszi más fejlesztők számára is, így a funkciót a későbbiekben integrálhatja például a WhatsApp vagy a Viber is.

Újratervezést kap a Safari. A böngésző mobilváltozatán átrendezik a megnyitott lapok nézetet, kissé olyan lesz, mint a Chrome mobilon. A címsor a képernyő tetejéről átkerül alulra, ahol automatikusan minimalizálja majd magát, ha nem használják. Ezentúl lehet hanggal keresni egyből a címsorból, és a böngésző asztali változatához hasonlóan mobilra is telepíthetők lesznek a böngészőkiterjesztések.

A Safari az iOS 15-ben automatikusan blokkolja a legtöbb követőkódot, az IP-cím-alapú profilalkotást, és amennyiben lehetséges, titkosítja az internetforgalmat.

Táblagépen a Safari sokkal asztalibb kinézetet, könnyebben csoportosítható lapokat kap, és újratervezett menüt látnak majd a felhasználók. A címsor iPaden nem kerül alulra, továbbra is a kijelző tetején lesz.

A böngésző mellett az Apple saját Mailappja és a Siri is biztonságosabb lesz, előbbi szűri és blokkolja az e-mailben érkező követőket, utóbbi pedig ezentúl a telefonon működik, nem küldi el a rögzített hangmintát az Apple szervereire, mielőtt reagálna egy parancsra.

A Beállítások is kap egy új biztonsági opciót, ezentúl listázza, hányszor férnek hozzá az alkalmazások például a kamerához, a helyadatokhoz, a fotókhoz, illetve jelez, ha a programok harmadik féltől származó domainre továbbítják ezeket.

Ezentúl Windows PC-kkel és Android-okostelefonokkal is mehet a FaceTime, Apple-eszközről egy kód küldésével hívhatnak be a felhasználók más operációs rendszert használó tagokat egy beszélgetésbe, hasonlóan a Zoomhoz vagy a Google Meethez. A hívásokat a végpontok között titkosítja az Apple.

Frissül a kamera, ezentúl fotóról vagy élőképről is lehet szöveget kimásolni vagy a kamera által felismert tárgyra keresni. Például elég lesz egy könyvnek egy reklámtáblán látható borítójára irányítani a kamerát, a telefon azonnal keresni tud, nem kell hozzá pötyögni. Az Apple ígéri, működni fog látványosságokkal is, kérdés, hogy mennyire működik majd például magyar nyelven.

A rendszerbe épített Spotlight-kereső kicsit olyan lesz, mint a Google, ezentúl képekre, zenékre, filmekre is kereshetünk vele, bővebb találati lista mellett. Plusz a Spotlight fel fogja ismerni a fotóinkon található szöveget, így kereshetünk például lefotózott dokumentumokra a bennük található szöveg alapján. Ismét kérdéses, mennyire kezeli jól a magyar nyelvet.

Az Egészség-alkalmazásban megoszthatjuk a barátainkkal, névjegyeinkkel az állapotunkat. Ezt a Samsung saját fejlesztésű Egészség-appja is tudja egy ideje, az Apple újdonsága az, hogy trendeket állít fel az egészségügyi adatokból a telefon, és figyelmeztet, ha úgy számolja, hogy valakinek romlik az egészsége.

Az iPad az új rendszerrel közelebb kerül ahhoz, hogy teljes értékű számítógép legyen. Ezentúl a rendszer támogatja a billentyűparancsok sokkal szélesebb skáláját, az Apple Pencil érintőceruzával gyors feljegyzéseket lehet rajta létrehozni, illetve egy vállalható minőségű, többablakos multitasking-felületet is hoz az iPadOS 15, gyorsabb kezeléssel. Hasonlóan a Samsung megoldásához, ezentúl iPaden is fel lehet cserélni egy érintéssel a megnyitott ablakokat, vagy lehet őket minimalizálni. A leginkább szembetűnő változás az lesz, hogy ezentúl az iPad főképernyőjére is ki lehet tűzni widgeteket. Igaz, aktívan használni őket továbbra sem lehet, funkcionalitásuk továbbra is csak az adatok megjelenítésére korlátozódik, mintsem parancsbevitelre.

Se iPadre, se iPhone-ra nem érkezik még a WWDC-n demózott Share Play, vagyis a funkció, hogy megoszthassuk egy-FaceTime hívás során a vonal másik oldalán ülő féllel, mit nézünk éppen készülékünk kijelzőjén.

Az Apple ígéri, még idén ősszel jön ez is, egyelőre nem tudni, mikor.

Korábban írtunk arról, hogy a régebbi készülékekre nem feltétlenül lesz kötelező telepíteni az iOS 15-öt, akiknek csak az új biztonsági frissítések szükségesek, annak az Apple történelme során először lehetőséget adhat arra, hogy az iOS 14-en maradjon, de megkapja az új biztonsági csomagot.