Jöhetnek a 200 megapixeles kamerákkal szerelt mobilok

Kétszáz megapixeles ISOCELL szenzort mutatott be a Samsung, a H1-es kétszeres pixelegyesítést használ, így képes a hagyományos felbontás mellett a valósnál nagyobb méretű fizikai szenzor szerepét betölteni. Egyelőre kérdéses, hogy melyik mobilban debütál majd a kameralencsék mögött.

Két új mobiltelefonokba való kameraszenzort mutatott be a Samsung. Az ISOCELL HP1 névre hallgató szenzor 1/1,22 hüvelykes, így puszta méretben nem taszítja le a trónról a Sony IMX800-át, sőt, a Huawei P-szériáját vagy a Xiaomi Mi 11 Ultrát sem. Viszont elképzelhető, az HP1-et hamarabb láthatjuk élesben is, például a jövő év elejére várt új Galaxy S-szériában, mint az IMX800-at a japán piacon kívül. A hatalmas szenzoron 16384 × 12288 pixel fér el a gyártó által közölt specifikációk szerint.

A HP1 a 200 megapixeles felbontást pixelegyesítéssel 50 megapixelre tömöríti normál esetben, rossz fényviszonyok között pedig tizenhatodol, azaz 12,5 megapixeles képek születnek. Natív 200 megapixeles felbontás mellett 0,64 mikronos pixelmérettel, 50 megapixelen 1,28 mikronnal, éjszakai üzemmódban 12,5 megapixellel pedig 2,56 mikronos szenzorpixelekkel kell számolni.

Ennek köszönhetően az elkészült képek hatása olyan lesz, mintha fizikailag nagyobb méretű szenzor dolgozna a kamerában. .

Videók terén a maximális felbontás 8K, 30 képkockás másodpercenkénti sebesség mellett, ám a felbontás csökkentésével növelhető lesz a képkocka-sebesség, FHD-ban akár 240 fps-ig. A Samsung azt mondja, a szenzort sikerült olyan méretűre zsugorítani, hogy akár már idén bekerülhet okostelefonokba. Viszont figyelembe véve, hogy a dél-koreai gyártótól új csúcskészülék már nem várt idénre, valószínűbb, hogy elsőként az ázsiai piacon debütál a szenzor, s csak jövőre érkezik nyugatra is. Az biztos, hogy a Samsung idén év elején bemutatott, házon belül fejlesztett csúcs rendszerlapkája, az Exynos 2100 képes az ilyen nagy felbontású szenzorok kezelésére is, írja az Engadget.

A csúcsnak számító HP1 mellett bemutatkozott a szerényebb GN5-ös ISOCELL is. Ez egy 50 megapixeles felbontású, 1 mikronos szenzor. Újítás benne a Dual Pixel Pro technológia, ami egyébként a HP1-ben is megtalálható pontosabb élesítésre képes a Mobilarena szerint. Ezt úgy éri el, hogy két fotodiódával pásztázva keres egyszerre vertikálisan és horizontálisan is. A GN5-ös várhatóan olcsóbb készülékekben debütál majd.