Nem esett messze a Honor a fájától

Pár nappal a Huawei után a Honor is bejelentette, hogy új készülékkel tér vissza a közép-európai piacra. A Honor 50 Kínában már tavasszal bemutatkozott; az európai változatra egészen októberig kellett várni.

A felső-közép kategóriába pozicionált telefon külsőre kiköpött olyan, mint a múlt héten debütált Huawei Nova 9, ám ha a motorháztető alá nézünk, vannak a hátlapon látható logón kívül más különbségek is. Igaz, nem nagyok.

A Honor 50 az első készüléke a gyártónak 2019 óta, amelyen újra megtalálhatók a Google alkalmazásai és a keresőóriás keretrendszere. Ez annak köszönhető, hogy tavaly 170 milliárdért a Huawei megvált a Honortól, így azóta önálló márkaként funkcionál. De akkor miért hasonlít annyira egymásra a két készülék? A gyártók válasza az, hogy egy-egy mobil kifejlesztése több időt vesz igénybe, mint egy év, így amikor a két cég különvált, mindkettő vitt magával a tervekből. Az egyébként nem újdonság, hogy közös kalapból ötletelnek: a Huawei belső, fiatalokat célzó márkájaként is gyakran láttunk újracsomagolt Honort Huaweiként vagy fordítva. Az amerikai embargó viszont jelentősen megnehezítette a helyzetet, a republikánus szenátorok már többször felszólaltak emiatt, mondván, csak trükközött a Huawei azzal, hogy eladta a Honort.

Kissé furcsa volt, de a Honor 50 bemutatóján szó sem esett az embargóról, csupán egy fél mondatban, kellemetlen körülményként hivatkozott az elmúlt két évre az új készülékeket prezentáló Alex Wang Xi, a cég közép- és kelet-európai divíziójáért felelős igazgató. Xi szerint a márkanevet régiónkban kellő bizalom övezi, így elő kellett állniuk egy új termékkel, nem volt idő mindent a nulláról kezdeni.

A cég csúcstelefonjának szánt Magic 3-on is érezhető az egykori alma mater hatása, de a Huawei Nova 9 és a Honor 50 között a hozzá nem értő szem aligha tud különbséget tenni.

A Honor 50 röviden négy dologban más:

van Google-keretrendszer és előretelepített Google-alkalmazások az Android 11-re épülő Magic UI-felületen;

van benne 5G;

108 megapixeles a fő kamerája;

van egy USB-C fülhallgató a dobozban tartozékként.

A készülékben a Snapdragon 778G rendszerchip 5G-s változata dolgozik, a rendszermemória 6 vagy 8 gigabájt tárhelytől függően (128 vagy 256 GB, nem bővíthető). A kijelző 6,57 hüvelykes, OLED-panel, aminek sarkai 75 fokban íveltek. A mobil alig nyom többet, mint 170 gramm, így könnyű, nagy mérete ellenére kényelmesen megtartható kézben.

A hátlap fényes, a készüléket mint divatos kiegészítőt képzelik el a cégnél a vásárlók kezében. A konzervatívabbaknak opció a zongorafekete, esetleg a smaragdzöld, de lehet vadulni a csillogós, kristályra emlékeztető hátlappal is (ez a változat látható képeinken).

Színétől függetlenül a hátlap bal felső sarkában van a két kameragyűrű, amelyekben összesen négy szenzort találni. A felső gyűrűé a fő kamera, ez egy széles látószögű 108 megapixeles, f/1.9-es rekeszértékkel és 1/1,52 hüvelykes szenzorral szerelt képalkotó, ami fázisdetektáló autófókuszra (PDAF) képes. A második gyűrűn három kamera, egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű, egy-egy 2 megapixeles makró, illetve mélységszenzor, valamint egy LED-villanó osztozik. Az előlapon a kijelzőbe vágva egy 32 megapixeles, 90 fokos látószöget bezáró szelfikamera néz ránk.

A szoftver kellő mennyiségű opciót kínál, hogy az ember órákig el tudja szórakoztatni magát a felvételek készítésével, a kamerák dizájnját pedig elvileg a régi kétaknás fényképezőgépek (például ezek) ihlették. A gyártó állítása szerint még ugyanazt a típusú fémet is használja a felső kameragyűrűben, amellyel az ikerlencsés gépek készültek egy évszázada.

Az előlapon nincs semmi retró. Ujjlenyomat-leolvasót a kijelzőbe integrálva találunk, amely optikai szenzor, tehát fénnyel világítja meg alulról az ujjunkat ahhoz, hogy beolvassa. Ha valaki nem akar szórakozni ezzel, az beállíthat 2D-s arcfelismerést is. A kijelző 120 Hz-es képfrissítésre képes, 300 Hz-es az érintési mintavételezési frekvenciája, és van opció a mindig éber kijelzőre (AOD), amit bizonyos mértékig személyre szabni is enged a Magic UI 4.2-es kezelőfelület. Hogy ez mennyire meríti az akkumulátort, egyelőre kérdéses. Amennyiben lemerülne, úgy 66 wattos gyorstöltéssel lehet bele energiát pumpálni, a telefon dobozában találni is hozzá egy megfelelő adaptert és USB-kábelt. Ami az elmúlt években egyre soványodó telefondobozokhoz képest üdítő meglepetésként hatott, hogy a dobozban a töltő és a kábel mellett egy átlátszó tok és egy USB-C-végű vezetékes fülhallgató is megtalálható.

A készülék novemberben érkezik Magyarországra, bevezető ára 189 990 forint lesz. A nagyobb tárhelyű változatért már 219 990 forintot kell fizetni, amivel a kínai siker ellenére sincs könnyű helyzetben a Honor, még a visszanyert Google-támogatással sem. Ez a bevezető ár pontosan ugyanannyi, mint amennyiért a Huawei is elindította a Nova 9-et, illetve a drágább verzió ára a Xiaomi 11T-vel van egálban. De a Samsung A52s 5G típusú készüléke is ott versenyez ebben a ligában.

Hazai terepen megjelent a Honor 50-ből egy Pro verzió is, ez azonban Európába nem érkezik. Helyette decemberre várható az 50 Lite, amely kísérteties hasonlóságot mutat a Huawei Nova 8i nevű készülékkel. Ennek is előnye talán a magyar piacon nagytestvéréhez képest, hogy van rajta Google-csomag. Itt is adott a 66 wattos gyorstöltés, a kijelző azonban nem hajlik, nem OLED, hanem IPS, és nagyobb méretű (6,67 hüvelyk) kisebb képfrissítéssel (60Hz), a fő kamera 64 megapixeles, illetve csak 128 GB-os kiszerelés lesz elérhető a mobilból várhatóan decemberben 110 ezer forint körüli áron.

A két mobil mellé új MagicBook laptopot és egy kedvező árú vezeték nélküli zajszűrős fülhallgatót láthattunk a bemutatón. Az Earbuds 2 Lite aktív zajzárat kínál 25 ezer forintos áron, novemberben érkezik Magyarországra.

Honor 50-specifikációk Méretek és súly 168 × 74 × 7,7 milliméter

175 gramm Kijelző 6,57 hüvelykes

2340 × 1080 (FHD+) felbontás

OLED

Adaptív 120 Hz-es képfrissítés, 300 Hz-es mintavételezési ráta

Kijelzőbe integrált ujjlenyomat-leolvasó Akkumulátor és töltés 4300 mAh

66 wattos vezetékes gyorstöltés

Vezeték nélküli töltés nincs Rendszerchip Snapdragon 778G (5G) Rendszermemória és tárhely 6 GB RAM és 128 GB nem bővíthető tárhely

8 GB RAM és 256 GB nem bővíthető tárhely Kamerák Hátlapi:

108 MP (f/1.9) széles

8 MP (f/2.2) ultraszéles

2 MP (f/2.4) makró

2 MP (f/2.4) mélységérzékelő



Előlapi:

32 MP(f/2.2) széles Operációs rendszer Android 11-re épülő Magic UI 4.2 (Google-szolgáltatásokkal) Hivatalos magyar ajánlott fogyasztói ár 189 990 forint (6/128 GB)

219 990 forint (8/256 GB)

(A Honor bemutatóján a cég meghívására és költségén vettünk részt, a cikk tartalmába a gyártónak nem volt beleszólása.)