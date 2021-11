Otthon is szerelhetők lesznek az iPhone-ok

Nem fagyott be a pokol, még csak repülő malacok sem jöttek világra, az Apple mégis bejelentette, hogy önkiszolgáló javítóprogramot (Self Service Repair) indít. Ehhez dedikált online boltot is nyit, ahol a javításhoz szükséges felszereléseket és az új, gyári alkatrészeket lehet majd beszerezni.

Elsőként az iPhone 12 és 13 telefonokhoz lesz elérhető a programban alkatrész, de hamarosan a telefonokat követik majd az Apple M1 rendszerchippel szerelt Mac számítógépek is. A Self Service Repair jövő év elején indul az Egyesült Államokban, majd 2022 végéig az Apple a tervei szerint kiterjeszti világszerte más országokra is, ahol a cég által elismert viszonteladók és szervizek jelen vannak.

A program kezdeti szakaszában a leggyakrabban javításra szoruló alkatrészeket vonja be a gyártó, így például az iPhone-kijelzőket, -kamerákat, -hátlapokat és -akkumulátorokat. Ez a nyolc telefonhoz összesen kétszáz különböző szerszámot és alkatrészt jelent, a listát 2022 során kibővítik majd a cég ígérete szerint, hogy speciálisabb javítási munkák – például hangszórók vagy csatlakozók cseréje – is elvégezhetők legyenek. Az Apple hivatalos szervizelési útmutatót is közzé fog tenni a program indulásakor, hasonlót ahhoz, amivel a szervizpartnereik munkatársai végzik el képzésüket.

Ugyan bárki megvásárolhatja a szereléshez szükséges szerszámokat és alkatrészeket, az Apple továbbra is azt ajánlja, hogy az elektronikai eszközök javításában járatlan felhasználóik a cég valamelyik boltjába vagy egy hivatalos szervizpartner üzletébe vigyék a sérült kütyüjüket. Azok számára, akik az új alkatrész cseréje után leadják a hibás darabot a cég által meghatározott módon, az Apple kreditjóváírást biztosít, melyet levásárolhatnak. A visszaküldött hibás alkatrészek újrahasznosításáról a cég gondoskodik.

Arról egyelőre nem tudni semmit, hogy milyen áron kínálja majd az Apple az alkatrészeket, illetve a javításokhoz szükséges szerszámokat.

A program elindításának gyanúsan köze lehet ahhoz a tényhez, hogy az elmúlt évben több országban is törvényekbe iktatták az elektronikai eszközökre vonatkozóan a felhasználók szabad szereléshez való jogát (right to repair), többek között az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Európai Unióban is. Ezek a törvények kötelezik a gyártókat arra, hogy szerelési útmutatókat, a szereléshez szükséges szoftvereket és eszközöket, illetve a cserealkatrészeket is biztosítsák, ha a vásárló nem a márkaszerviz szolgáltatását akarja igénybe venni, hanem úgy dönt, hogy megoldja saját maga, vagy megkér egy szervizes havert a feladatra. Természetesen a törvény arra nem kényszeríti a gyártót, hogy a szereléshez szükséges eszközöket és cserealkatrészeket ingyen biztosítsa, ezeket azon az áron kínálhatja, amennyiért a szerviznek is eladná őket.