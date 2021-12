Szokatlan helyen lehet az új iPhone előlapi kamerája

Lyukas kijelzőre cserélheti a szenzorszigetet az Apple a következő évben? Az Apple Insider iparági pletykákra hivatkozva azt írja, jövőre ezzel különböztetik majd meg egymástól még jobban az alap és a Pro iPhone-okat.

Az alapmodellnél maradhat a jelenlegi méretű és formájú notch az előlapi kamerának és a Face ID arcfelismerő rendszer szenzorainak, a Pro modellekben viszont ezek egy hosszúkás, az OLED kijelzőbe vágott lyukba kerülhetnek bele.

Egyelőre arról nincs szó, hogy mekkora lehet ez a lyuk, a HWSW szerint minimum a Samsung Galaxy S10+ mobilban először látotthoz hasonló méretre kell számítani, hisz el kell férjen benne a kamera mellett az infravörös kamera, az infra fényvető, a mélységérzékelő szenzor és egy pontháló-projektor is. Közben Ming-Chi Kuo már azt jósolja, hogy ezeknek a szenzoroknak egy részét az Apple képes lesz beépíteni a kijelző alá, de ezt csak a 2023-as csúcsmodellekben fogják megtenni a cégnél.

Hogy ebben mennyi igazság lehet, az megkérdőjelezhető. Egyrészt azért, mert az iPhone szenzorszigete egyedi, könnyen felismerhető megjelenést biztosít a telefonoknak a többi gyártó készülékével versenyben. Ezzel szemben, ha egy kameralyuk kerül a kijelzőre, ez a sokak által megkérdőjelezhető dizájnelem által biztosított egyediség elveszik.

Másrészt a pletykákat azért is érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel korábban szó volt az iPhone SE kapcsán is arról, hogy kijelzőbe vágott lyukban lesz elrejtve az előlapi kamera, mégsem lett belőle semmi. Az Apple legolcsóbb okostelefonjának dizájnján a legfrissebb pletykák szerint egyébként nem tervez változtatni a gyártó. 2022 elejére várják az iPhone SE harmadik generációját, mely továbbra is maradhat a klasszikus, főgombos dizájnnál, a 4,7 hüvelykes kijelzőméretnél. Az újdonság a jövőre várt modellben az A15 rendszerchip és az 5G hálózatok használatára képes modem lesz, esetleg egy frissebb kameraszenzor.

Az előlapi kamera és a szenzorok kijelző alá rejtése egyébként az androidos gyártók között már évek óta téma. Több érzékelőt, az előlapi hangszórót és a kamerát is sikerült már az OLED panel alatt elrejteni, viszont eddig egyik megoldás sem eredményezett teljesen láthatatlan szenzort, ráadásul az elkészült képek minősége is jóval elmaradt a normál szelfikamerával lőttekhez képest.