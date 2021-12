Még idén bemutat egy új csúcsmobilt a Xiaomi

Pontosan egy évvel a Mi 11 bemutatója után, 2021. december 28-án mutatja be a Xiaomi 12 névre keresztelt okostelefon-szériát a kínai gyártó, mely pár év alatt küzdötte fel magát az okosmobilos piac nagyágyúinak számító Samsung és Apple mellé.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a Mi megnevezést elhagyja a gyártó, az új eszközök így Xiaomi 12, 12 Pro, 12X és 12 Ultra, valamint 12 Lite néven kerülhetnek majd piacra különböző időpontokban. A kínai start biztos, ezt követheti a globális megjelenés. A decemberi bemutató dátumát a cég a Weibón keresztül erősítette meg; a közösségi oldalon közzétett poszteren a kínai sprinter Su Bingtian látható.

Sokat nem tudni egyelőre a megjelenés előtt álló eszközökről, ami a cég által megerősített információ, hogy a 12-es modelleket a Qualcomm legújabb csúcs-rendszercsipje, a Snapdragon 8 Gen 1 hatja majd. A kiszivárgott információk alapján három hátlapi kamerával szerelik majd fel a készülékeket, a fő szenzor 50 megapixel felbontású lesz az alapmodellben. Ha igaz, ami a notórius szivárogtató, Ice universe Twitterre kikerült, akkor a 12-es modellek maradnak az előd formavilágánál, lekerekített sarkok és a kijelző tetején középen kivágott előlapi kamera jellemzik majd a mobil házát.





Xiaomi 12 and 12 Pro coming pic.twitter.com/HRCYuamab9 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2021

Megjelenési dátum egyelőre nincs, ha a Mi 11 útvonalát követi a 12-es piacra dobásával is a cég, akkor valamikor februárra várható a telefon Kínán kívüli megjelenése.

A OnePlus vár az új évre

Szintén egy nagy kínai márka, a OnePlus erősítette meg, hogy új csúcstelefonnal készül. A OnePlus alapítója, Pete Lau a Weibón osztott meg egy bejegyzést, melyben igazolja a pletykákat a 10 Pro nevű készülékről. Pontos dátum a bemutatóhoz és a megjelenéshez nincs, csak annyit erősített meg Lau, hogy januárban fogják bemutatni, min dolgoztak az elmúlt időben.

Ez a mobil is a Snapdragon 8 Gen 1 rendszercsippel kerül majd piacra, hasonlóan a Xiaomi 12-höz. A BBK Electronics konglomerátumhoz tartozó cég mobiljának hardveres felszereltségéről valamivel több pletyka van: 32 megapixeles előlapi kamera, 6,7 hüvelykes LPTO AMOLED kijelző QHD felbontással és 120 Hz-es frissítési rátával, 12 GB LPDDR5 RAM és 128 vagy 256 GB beépített tárhely dolgozik majd benne. A hátlapra három kamera várható, egy 48 megapixeles széles, egy 50 megapixeles ultraszéles, valamint egy 8 megapixeles telefotó szenzor. Az akkuról azt beszélik, hogy 5000 milliamperóra lesz a telep, amit

vezetékkel akár 80 wattal is lehet majd tölteni.





A Honor középkategóriás telefonokkal zárja az évet

Két új középkategóriás okostelefont mutatott be Kínában a Honor is még az év vége előtt. Az X30 és Play 30 Plus készülékek nagyjából 57 és 118 ezer forintnak megfelelő jüanért vihetők haza a távol-keleti vásárlóknak.

Hardver tekintetében sok érdekesség nincsen, IPS LCD kijelzők, a drágább változatban 6 vagy 12 GB, az olcsóbban 4 vagy 8 GB RAM, 128 vagy a drágább verzióban 256 GB tárhely a kínálat. Az X30 a Snapdragon 695-ös, a Play 30 Plus a MediaTek Dimensity 700 rendszercsipre épül. Megjelenésében az X30-as a csúcskészüléknek szánt Magic 3-at, a Play 30 Plus pedig az Európába visszatérő eszköznek bemutatott Honor 50-et idézi. Az X30-as a dizájnon kívül a vezetékes gyorstöltést is megörökölte a csúcsmodellből, 66 wattal lehet feltölteni a készüléket.

Android 11 fut a telefonokon, a Google teljes szolgáltatáscsomagjával. Arról egyelőre nincs hír, hogy az Android 12 mikor érkezik, ahogy arról sem tudni, hogy a nyugati piacokra mikor érkeznek meg a mobilok.