Január 4-től a BlackBerry mobilok már csak papírnehezéknek lesznek jók

2022. január 4-én minden, a BlackBerry saját operációs rendszerét futtató okostelefon és táblagép elveszti támogatását, így megbízható működését is, közölte a gyártó.

A BlackBerry 7.1 OS-t vagy a régebbi, BlackBerry 10 operációs rendszert*, valamint a BlackBerry PlayBook OS 2.1 rendszert futtató készülékeken nem lehet majd hívásokat indítani (segélyhívó számokra sem!), SMS-üzeneteket küldeni, nem lesz rajtuk keresztül elérhető mobiladat-forgalom, de egyes platformokon a wifi használata is problémássá válhat. A cég saját fejlesztésű alkalmazásai is végleg leállnak ezeken a rendszereken.

*Korrekció: A BlackBerry 10 rendszerre épülő mobilok alapvető funkciói Európában az egyelőre még működő 2G és 3G hálózatokon továbbra is használhatók maradnak, amíg a hálózatokat nem kapcsolják le a szolgáltatók.

A 2015 után megjelent, Android operációs rendszerre épülő BlackBerry mobilok – például a Priv vagy a KeyOne és a Key2 – továbbra is működőképesek maradnak.

A szoftveres támogatás leállítását 2019-ben kezdték meg, ekkor kapcsolták le a saját alkalmazásboltot, valamint a BBM üzenetküldő szolgáltatást is.

A BlackBerry mögött álló kanadai anyacég, a Research In Motion 2016-ban jelentette be, hogy nem gyárt többé mobilt, csak szoftverfejlesztéssel foglalkozik majd. A márkanevet ezt követően a kínai TCL Communicationsnek licencelték, utóbbi 2020 februárjában jelentette be, hogy nem próbálkoznak többet ők sem. A TCL a BlackBerry márkanevet a texasi OnwardMobility nevű cégnek adta el, amely akkor 2021-re egy 5G-s, Androidra épülő BlackBerryt ígért. Ebből az ígéretből egyelőre semmi nem lett.

Az egykor a mobilgyártók legnagyobbjai között számontartott cég ma vállalati szoftvereket, autók fedélzeti számítógépében használt operációs rendszert (QNX), illetve Androidra és iOS-re mobil irodai szoftvereket fejleszt. A hardvergyártóként elszenvedett kudarc mögött az iPhone és az androidos telefonok megjelenése áll, a QWERTY-billentyűzetes készülékekkel az ezredfordulót követő években hatalmasat futó cég későn reagált a konkurenciára. Bár hardver terén többször meghalt, immáron úgy tűnik, végleg, szoftverfejlesztő és szolgáltató cégként azonban továbbra is él és virul a BlackBerry.