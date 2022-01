Olcsósított csúcsmobillal kezdi az évet a Samsung

2020. szeptember 23-án mutatkozott be a Samsung Galaxy S20 FE. A Fan Edition, vagyis rajongói kiadás a dél-koreai cég 2020-as zászlóshajóinak legfontosabb, a felhasználók által leginkább szeretett tulajdonságait kínálta, a csúcsmobilokhoz képest kedvezőbb áron. Aztán jött 2021, januárban bemutatta a Samsung az S21-es mobilokat, majd elszaladt és véget is ért az év anélkül, hogy jött volna FE változat. A premier 2021-re csúszott, s bár van miért rajongani, kissé fura helyzetből startol az új mobil.

Kezdjük azzal, hogy miért: az telefon 749 eurós, Magyarországon 279 990 forintos induló árral kerül piacra, 50 euróval olcsóbban, mint amennyiért az S21 startolt egy éve. Utóbbi hivatalos magyar bevezető ára 329 990 forint volt, és a gyártó saját boltjában továbbra is ennyiért elérhető a készülék. A megjelenéstől számítva azonban eltelt tizenkét hónap, a legnagyobb elektronikai üzletek polcain így már jóval olcsóbban, 249 és 270 ezer forint között megtalálni a 21-es csúcsmodellek közül a legkisebb méretűt, pont abban az árszegmensben, ahova az új verzió is érkezik. Így felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme van a rajongói változatnak? Az, hogy bizonyos dolgokban jobb, mint a normál verzió.

Az online és a 2022-es CES-en megtartott bemutatón elhangzott marketinges szöveg szerint

három dolgot várnak el az emberek a telefonjuktól: jó teljesítmény, jó kamera, jó kijelző.

Ezekre épít az S21 FE, melyből már csak és kizárólag 5G-s változat van, a gyártó 2022-ben nem variál a 4G-s és 5G-s verziókkal, mint tette az S20 FE-vel.

A megjelenítő 6,4 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X panel. A frissítés 120 Hz-es, a mintavételezés pedig akár 240 Hz is lehet, igaz, ez kizárólag a játékmódban működik. A kijelző 0,2 hüvelykkel nagyobb, mint az S21 esetén, a felbontás megegyezik (1080 × 2340 pixel), viszont a nagyobb terület miatt a pixelsűrűség a rajongói verzióban kisebb (401 ppi). A kijelző felülete az FE esetén is sík, ami amilyen hátrányos esztétikai szempontból, olyan előnyös a könnyebb használhatóságéból.

Fontos újítás, hogy nőtt az akkumulátor. A rajongói változatot vásárlók 4500 milliamperórás telepet kapnak mobiljukban, szemben a normál S21 valamivel kisebb 4000 milliamperórás akkumulátorával. Mivel a rendszercsip megegyezik – a mi régiónkban 5 nanométeres Qualcomm Snapdragon 888, most nincs Exynos 2100 –, így hosszabb üzemidőre lehet képes az új verzió, mint a tavalyi. A nagyobb kijelzővel és nagyobb akkuval együtt jár a valamivel nagyobb készülékház is, de a vastagság maradt 7,9 milliméteren, és az új készülék tömege is csak 8 grammal nőtt (169-ről 177-re) az elődhöz képest. Szerencsére az új mobil is vízálló, az IP68-as szabvány szerint túléli a kisebb csobbanásokat, vagy nagyobb esőket is.

A dizájn egyébként szinte megszólalásig hasonlít, annyi különbség van, hogy az FE-n a kamerák körüli rész és a keret színe nem üt el a műanyag hátlaptól. Ha valaki nem akarna vezetékes töltést használni, az a hátlapon át egyébként tölthet vezeték nélkül is, vagy használhatja a telefont is töltőként. A dobozban viszont fali adaptert kár lesz keresni, csak egy USB-C végű kábel jár a telefonhoz. Vezetéken 25 wattot, a QI technológián keresztül 15 wattot képes maximum felvenni a mobil, a visszatöltés 5 wattal mehet.

A kamerarendszer a szenzorok számát tekintve megegyezik az S21-en és az S21 FE-n, utóbbi csak akkor veszít, ha valaki elkezdi a megapixeleket számolgatni. (Egyébként ne tegye, mert tök fölösleges.) A rajongói változat előlapján egy 32 megapixeles szelfikamera van a kijelzőbe vágott lyukban. A hátlapon három szenzor kapott helyet, egy 12 megapixeles széles (f/1.8), egy szintén 12 megapixeles ultraszéles (f/2.2, 123 fokos látószög), valamint egy 8 megapixeles telefotó (f/2.4, háromszoros nagyítás). A talán mindenki által legtöbbet használt fő, széles kamera megegyezik a két készülékben, ahogy a képalkotáshoz használt szoftveres háttér is:

Van éjszakai mód, ami tizennégy különálló fotóból csinál egyet.

Lehet egyszerre videózni az előlapi és hátlapi kamerákkal.

Van elmosott hátteres portré fotón és videón is.

Van Zoom Lock, mely fókuszban tartja a kijelölt tárgyat a videón, és a fejlesztők szerint jobban szűri a kéz remegését, akár úgy is, ha közben belenagyít az ember a felvételbe. Hasonlót csinált a Google a Pixel 3-mal, ahol a szoftver reagált a kézben tartott telefon apró remegéseire, és megpróbált belőle valami vállalható végeredményű fotót kihozni.

Kapott az S21 FE egy mélytanulási módot (AI Face Restoration), amivel természetesebben jelennek meg a szemöldökök, az ajkak és a hajak a fotókon.

Nem egészen újdonság, de kiemelt helyet kap az objektum törlő (Object eraser) mód is. Ezzel a képünkről kitörölhetjük a nem kívánt dolgokat – besétáló ember, csúnya plakát –, a kijelölt és törölt rész helyét pedig a mesterséges intelligencia kiegészíti úgy, hogy szerinte valóságosnak tűnjön a kép. A funkció eddig is ott volt a Samsung mobiljaiban, de a Galéria applikáción belül elrejtve, több menüponton kellett magát átrágnia annak, aki ki akarta próbálni. Ez most megváltozik, a szerkesztőfelületen egyértelműsítve megtalálja majd mindenki a virtuális radírt az új mobilon.

Az új mobil 2022. január 11-én kerül a boltokba, feketében, fehérben, lilában és zöldben kereshetik az érdeklődők. A rendszermemória 6 GB, a beépített tárhely pedig 128 GB az alap verzióban 279 990 forintért, de készül egy erősebb, 8 GB RAM-mal szerelt változat is, ami 256 GB-os tárolót kínál, ezért 299 990 forintot kell kifizetni. Ami szomorú, hogy a háttértár bővíthetősége ugrott, a SIM mellett microSD kártyának már nincs helye a mobilban. Az operációs rendszer Android 12-re épülő One UI 4.0, és a gyártó három évnyi főverzió-frissítést ígér a készülékhez.