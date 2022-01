Színváltós és „papírmobil” Kínából

A kínai BBK Electronics konglomerátum két vállalata is új okostelefonokat mutatott be, melyek először a távol-keleti piacokon kerülnek forgalomba, de tavaszra a Vivo és a Realme márkák ígérete szerint elérnek majd a nyugati piacokra, így talán Magyarországra is.

A Vivo a V23 és V23 Pro mobiljaival indítja az évet. A telefonok hátlapján három kamera található, az előlapon pedig kettő szelfizéshez használható szenzor, mely a Google Pixel 3 XL fürdőkádjához hasonló szenzorszigetben kapott helyet a kijelző tetején. A készülékekben talán a legérdekesebb, hogy a napfényarany (Sunshine Gold) színű változat hátlapja megváltoztatja színét aranyról kékes zöldre, amennyiben harminc másodpercnyi napfény éri, majd amikor már nem süt rá a nap, visszaáll eredeti színére. A cég szerint a megfelelő anyagot két év kutatás és fejlesztés nyomán sikerült megalkotniuk.

A kameráknak helyt adó sziget színe nem változik a hátlapon. A V23 Pro esetében egy 108 megapixeles főkamerával, a sima V23-ban egy 64 megapixeles szenzorral lehet fotózni. Ezt mindkét mobilon egy 8 megapixeles ultraszéles és egy 2 megapixeles makró kamera egészíti ki. Az előlapon egy 50 megapixeles és egy 8 megapixeles kamera kapott helyet. A készülékek mérete eltér, a normál 6,44 hüvelykes kijelzővel lett szerelve, a Pro viszont már 6,56 hüvelykes 90Hz-es OLED panelt kapott. A megjelenítő sík, a telefon oldalai pedig az új iPhone-hoz hasonlóan szögletesek.

A MediaTek Dimensity 920 és a Pro esetén Dimensity 1200 által hajtott telefonok 128 ezer magyar forintnak megfelelő összegről indulva (8/128GB) kerülnek piacra Ázsiában, a Pro verzió legdrágábbjáért (12/256GB) pedig 188 ezer magyar forintnyi valutát kell kifizetni.

A Vivo mellett a szintén a BBK Electronics-hoz tartozó Realme is új mobil bejelentésével kezdte 2022-t. A GT 2 dizájnjáról korábban már írtunk, immáron azonban hivatalosak a specifikációk is a 2021 egyik legjobb ár-érték arányú készülékét leszállító gyártó új mobiljáról. Ez is két változatban érkezik, lesz egy sima GT 2 és lesz egy GT 2 Pro is.

A GT 2-es a Snapdragon 888 rendszercsipre épül, a kijelzője 6,62 hüvelykes AMOLED panel 120 Hz-es képfrissítéssel. Az akku 5000 milliamperóra, amit 65 wattal lehet tölteni. A rendszermemória 8 GB-ról indul és 12 GB-ra lehet kimaxolni a drágább modellben. Tárhely terén 128 GB az alap, de ha valakinek több kell, az 512 GB-ot is vehet. Értelemszerűen a 8/128-as változat az olcsóbb, ezért Kínában 136 ezer forintnyi jüant kérnek, a 12/512-os verzióért pedig 161 ezer forintot. A kamerák a hátlapon a 2021-es Realme GT Master szettjéhez hasonlítanak, valószínű, hogy ugyanazokat a szenzorokat használja az új készülék, mint elődje: a főkamera 50 megapixeles, ezt egészíti ki egy 3 megapixeles makró és egy 8 megapixeles ultraszéles. Az előlapi kamera a kijelző bal felső sarkába vágott lyukban kapott helyet.

Bár külsőleg szinte megegyeznek, a GT 2 Pro változatának hardvere már jóval érdekesebb. A telefon elsők között a Qualcomm legújabb Snapdragon 8 Gen 1-es lapkáját használja, a rendszermemória LPDDR5 és minimum 8, maximum 12 gigabyte. A tárhely UFS 3.1-es, ezt 128 és 512 GB között lehet variálni. A legolcsóbb modell 197 ezer forintnak megfelelő jüan Kínában, a legdrágább 253 ezernyi magyar pénznek felel meg.

Képalkotás terén a GT 2 Próban a fő fotós a Sony IMX766 szenzorára épülő 50 megapixeles kamera, ezt kiegészíti egy szintén 50 megapixeles ultraszéles szenzor, valamint egy 3 megapixeles makró egység. Hogy utóbbi miért került a telefonra, az remek kérdés. A 32 megapixeles előlapi kamera a 6,7 hüvelykes LTPO AMOLED panelbe vágva kapott helyet itt is a bal felső sarokban. Az akku mérete, a töltés sebessége, valamint a szoftver megegyezik a sima GT 2-ével.

A papír hatású, a gyártó szerint környezetbarát módon készült környezetbarát hátlap a fehér és zöld készülékek esetén elérhető, a széria fekete és a kék színű tagjai bőr hatását keltő matt műanyag borítást kaptak. Ezt a GT Master esetén a Voyager Grey fantázianevű készülékében már használta a gyártó, meglepően kellemes hatást keltve.

Arról egyelőre nincs információ, hogy az ázsiai piacon kívül mikor válnak elérhetővé az új telefonok. A várható árazásnál viszont figyelembe kell venni azt is, hogy az új eszközök a gyártók hazai piacán általában olcsóbban startolnak, mint globálisan.