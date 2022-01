Január utolsó napjaiban érkezik a Redmi Note 11

Jövő hét szerdán egy online bemutatón globálisan is lerántja a leplet a Xiaomi a Redmi okostelefon-széria Note 11-es modelljeiről – jelentette be a cég. Arról egyelőre nincs információ, hogy a mobilok mikor kerülnek forgalomba. Kínában már 2021 októberében lerántották róluk a leplet, és a távol-keleti országban már kaphatók is.

A Redmi Note 11-es széria összesen három okostelefont foglal magában: a sima Note 11-et, illetve a Pro és Pro+ eszközöket. A két Pro-modell között az eltérés annyi, hogy a plusz utótagot kapó modell kisebb akkut (4500 mAh) kapott, de azt 120 wattal lehet tölteni, szemben a sima Note 11 Pro 5160 milliamperórás akkumulátorával és 67 wattos gyorstöltésével.

Egyelőre kérdéses, hogy melyik készülék lesz a trióból elérhető Európában, mivel vannak már nagyon hasonló mobilok forgalomban, szintén a Xiaomitól, például a Poco termékvonalon – jegyzi meg a Mobilaréna.

A normál Note 11 esetén LCD-kijelzőre érdemes számítani, és 50 megapixeles főkamerára Dimensity 810 rendszerchippel, ezzel szemben a Pro verziók 108 megapixel felbontású kamerát, 120 Hz-es OLED-kijelzőt és Dimensity 920 rendszerchipet kaptak Kínában. Voltak korábban hírek arról, hogy a Mediatek lapkáit a nyugati piacra érkező modellekben Snapdragon chipekre cserélhetik. A mobilok közül egyik sem lesz egykezes telefon a minimum 6,6 hüvelykes kijelzővel.

Az árazás viszont várhatóan kedvező lesz, az Android Authority szerint potenciálisan 200 euró, azaz 60 ezer forint alatti induló árral lehet számolni.