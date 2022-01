A magyar piacra is behajtogatja a P50-et a Huawei

Legújabb csúcsmobiljait 5G nélkül kénytelen piacra dobni a Huawei, a rendszercsipek terén is nehézségeik vannak.

Kínán kívül is elérhetővé vált a Huawei aktuális csúcsokostelefon-szériája, a Huawei P50. A kínai bemutató már tavaly megvolt, a globális startra azonban mostanáig várni kellett. A cég bízik termékei sikerében, a márka ismertsége és elismertsége szerintük főként Magyarországon kiemelkedő. A magyar piacra két készüléket szánnak, a tradicionális kialakítású, a mobilos fotózást a fókuszba helyező P50 Prót, valamint a kagylótelefonos formába bújtatott, összehajtható kijelzős P50 Pocketet.

A dizájnt tekintve nagyon hasonló a két készülék, és mindkettő ugyanazzal a hátrányos helyzettel indul a csúcstelefonos árszegmens többi versenyzőjéhez képest: nincs rajtuk a Google keretrendszere, valamint nem használhatják az 5G-hálózatokat, csak 4G van. A Huawei képviselői a budapesti sajtóbemutatón elmondták, több száz, a mindennapokban a magyar felhasználók által leginkább igényelt alkalmazás már elérhető az AppGallery áruházból is, és ugyanúgy működnek az Android 11-alapú EMUI 12-es rendszeren, mint bármely más okostelefonon.

A zsebbarát

A P50 Pocketet valószínűleg mégsem a rendszere, sokkal inkább formája fogja eladni. A készülékről korábban már írtunk, a gyártó abszolút a divatos megjelenést keresőket célozza a telefonnal. A kagylómobil 15,2 milliméter vastag összecsukva, a zsanér pedig teljesen síkra csukja a kijelzőt, nincs az pár milliméteres rés sem, mint ami a Samsung Galaxy Z Flipnél igen. A panel OLED, az átmérője 6,9 hüvelyk 21:9 képaránnyal és 120 Hz-es képfrissítési rátával. A kijelző felénél, ahol félbe hajlik, nem érezni gyűrődést, ugyanakkor a felső réteg eléggé puha tapintású, így felmerül a kérdés, hogy milyen jól bírja majd hosszú távon, kárt tud-e benne tenni például az alsó és a felső rész közé szoruló por. A gyártó szerint ugyan állja a strapát, de az összehajtható mobil nem kapott IP-védettséget.

A kijelzőt kinyitva egy 10,7 megapixeles szelfikamera néz vissza ránk a kijelző felső részébe vágott lyukból, az ujjlenyomat-leolvasó a készülék oldalán, a bekapcsológombba integrálva kapott helyet. A zsanér közepesen erősen tart, egy kézzel a kényelmesnél kicsit nehezebb kinyitni a mobilt, de annyira már nem erős a márkajelzést tartalmazó mechanikus rész, hogy derékszögben megtartsa a készüléket. Ha félig kinyitott állapotban letesszük, a kamerákkal súlyozott felső rész elkezd előrebukni, legalábbis a bemutatón kiállított demódarab így tett.

Kamerából három van a P50 Pocketen, amelyek hasonló elrendezést kaptak a Pro-változatéhoz. De csak a látszat egyezik, a kamerák felbontása és teljesítménye eltér. A Pocketen van egy 40 megapixeles fő kamera, egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 32 megapixeles ultraspektrumszenzor, utóbbi feladata a színképzés segítése. A második kör a hátlapon nem egy nagyítós telefotó-kamera otthona, hanem egy kerek, egy hüvelyk átmérőjű OLED-kijelző, amelyet lehet zenevezérlésre, értesítések olvasására vagy az első kamerákhoz keresőnek használni.

A mobilban a Snapdragon 888 4G működik, 8 GB rendszermemória és 256 GB tárhely mellett. Az energiát egy 4000 milliamperórás akku szolgáltatja, amely 40 wattal tölthető vezetékről. A töltő a dobozban egy tokkal együtt alaptartozék, a 499 ezer forintos ár mellett mondjuk el is várható. A készülék Magyarországon februártól elérhető fehér színben, az előrendelők a Huawei rúzsnak álcázott fülhallgatóját, a FreeBuds Lipsticket kapják ajándékba a mobil mellé. Az összehajtható készülék szolgáltatói forgalmazásba nem kerül, csak független viszonteladóktól vagy a gyártótól közvetlenül lehet megvásárolni.

A fotós

A P50 Pro úgy néz ki, mintha a gyártó összegyúrta volta azoknak a telefonoknak a dizájnját, melyeket az elmúlt években piacra dobott. Elölről nincs nagy meglepetés, egy 6,6 hüvelykes OLED-kijelző foglalja el az előlapot, az ujjlenyomat-leolvasó a kijelzőbe van integrálva, a sarkok jobb és bal szélen hajlanak. A frissítési ráta 120 Hz-ig felhúzható, az előlapi kamera pedig lyukasztva van, a szenzor 13 megapixeles, és alkalmas az arc alapján azonosítófeloldásra is.

A hátlapon a kamerák elrendezésére mondhatnánk, hogy új, de mivel a középkategóriás Nova 9 hamarabb került a nyugati piacra, mint a P50, így nem lenne igaz. Szerencsére a Leica nevével fémjelzett négykamerás rendszer itt azért jóval fejlettebb, mint a Nova 9-é. A fő kamera 50 megapixel, közvetlenül mellette van egy 40 megapixeles monokróm szenzor, felettük pedig egy 13 megapixeles ultraszéles. A második kameragyűrűben egy 64 megapixeles, periszkópos nagyító kamera kapott helyet, amellyel 3,5-szeres optikai nagyításra képes az eszköz. A fő és a periszkópos kamera optikailag stabilizált is. Ezek mellett van még egy kéttónusú LED-villanó, egy lézeres fókusz, illetve egy tízcsatornás multispektrumszín-érzékelő a hátlapi rendszeren.

A gyártó szerint a szoftveres oldal segítségével – képjel-helyreállító rendszer, Szuper HDR, Fusion Pro motoron működő színszűrő – az optikai hibák javítása, a részletek reprodukálása, valamint a jobb színpontosság bármilyen szituációban elvárható a P50 Pro kamerarendszerétől.

Bár a Kínába szánt modellekben a számításokat a Huawei saját fejlesztésű Kirin 9000 lapkája végezte, a globális verziókban a Snapdragon 888 dolgozik. A lapkát 8 GB rendszermemória és 256 GB tárhely segíti, az akkumulátor 4360 milliamperórás, vezetéken keresztül 66 wattal tölthető. A dobozban ennél a modellnél is alaptartozék a fali adapter és a töltőkábel, valamint egy átlátszó műanyag tok is. Külön megvásárolható vezeték nélküli töltő, amellyel akár 50 wattot is képes felvenni a telefon, egyelőre nem tudni, mikor kerül forgalomba.

A P50 Pro mind a három nagy magyar szolgáltató kínálatában elérhető lesz, illetve a nagyobb elektronikai üzletek polcaira is felkerül februárban 449 ezer forintos árral. A mobil két színben, aranyban és feketében lesz kapható Magyarországon, február 20-ig a gyártó a Watch 3 GT okosórát adja ajándékba az új telefon mellé.