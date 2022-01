Négytagú a Xiaomi Redmi Note 11 család

Négy új készülékkel bővíti a Xiaomi a Redmi Note-termékvonalat a globális piacon. A kedvező árukkal nagy rajongótábort szerző Note-sorozatot 2022 elején négy új telefonnal bővíti a gyártó, amelyek között első ízben van 5G-s modell is.

Ha csak a nevük alapján próbálja meg valaki megkülönböztetni az új készülékeket, nem feltétlenül lesz könnyű dolga. Van ugyanis

Redmi Note 11,

Redmi Note 11S,

Redmi Note 11 Pro

és Redmi Note 11 Pro 5G is.

Értelemszerűen a Pro 5G utótaggal jelzett verzió kínálja a legtöbbet. A kijelző 6,67 hüvelykes, 120 Hz-es AMOLED, a felbontás 1080p. A rendszerchip a Qualcomm Snapdragon 695, ennek köszönhetően képes a telefon az 5G-hálózatokon is működni. Az akkumulátor 5000 milliamperóra, amit akár 67 wattal is lehet tölteni a dobozban mellékelt töltővel. A gyártó állítja, ezzel fél óra alatt nulláról maximumra lehet pumpálni a telepet. A fő kamera 108 megapixeles felbontású, ezt kiegészíti egy 8 megapixeles ultraszéles, egy 2 megapixeles makró és egy LED-villanó. Az előlapi kamera 16 megapixeles, egy kis lyukba vágva néz vissza ránk a kijelző tetejéről.

Rendszermemóriából 6 vagy 8 GB választható (LPDDR4X), tárhelyből pedig 64 vagy 128 GB (UFS 2.2) az opció. A tárhelyet bővíthetjük, ha lemondunk a két SIM-kártya-foglalat közül az egyikről a microSD-kártya javára. Van a telefonban NFC, valamint infravörös port, sztereóhangzást biztosító hangszórók, egy 3,5 milliméteres fülhallgató-csatlakozó, és a ház IP53-as szabvány szerint valamennyire víz- és porálló is.

Az 5G nélküli Pro változat nagyjából megegyezik, egyetlen – ám annál fontosabb – különbség a rendszerchipben van. A Snapdragon-lapka helyett a Note 11 Próban a MediaTek Hello G96-os processzora dolgozik, ami nem 5G-s, csak 4G/LTE-hálózatokat képes kezelni. Plusz a Note 11 Pro kapott egy 2 megapixeles mélységérzékelő szenzort a hátlapra, így elmondható, hogy négykamerás készülékről van szó. A többi hardveres specifikáció megegyezik az 5G-s modellel, ahogy a szögletes szélekkel operáló készülékház, valamint a 202 grammos súly is.

A Pro utótag nélküli modellek kevésbé szögletesek és valamivel kisebbek. A Note 11 és a 11S is egy 6,43 hüvelykes AMOLED-kijelzőt kínál FHD+-felbontással, valamint 90 Hz-es képfrissítéssel. Itt azonban elkezd bonyolódni kicsit a dolog.

A Note 11S kamerái ugyanis megegyeznek a 11 Pro rendszerében találhatókkal, még az előlapi kamera és a rendszerchip is ugyanaz. A rendszermemória is megegyezik (6 vagy 8 GB), és a tárhelyopciók is 64-től 128 GB-ig terjednek. A 11S-ben viszont egyszerre lehet két SIM-kártyát és microSD-t használni, ám az akkumulátor lassabban tölthető, az 5000 milliamperórás telep 33 wattot vesz csak fel a gyári töltővel, amivel egy órába telik feltölteni a telefont.

A sima Note 11-es kameráiból négy van, egy 50 megapixeles fő kamera, egy 8 megapixeles ultraszéles és egy-egy 2 megapixeles makró, valamint mélységérzékelő. Az előlapon itt is lyukasztva találjuk a szelfikamerát, amely 13 megapixeles. A fotókat viszont egy Snapdragon 680-as chip dolgozza fel, rendszermemóriából pedig 4 GB a minimum és 6 GB a maximum. A tárhely 64 vagy 128 GB, és úgy bővíthető itt is, mint a 11S-ben.

A sztereóhangszórók, a telefon oldalára szerelt ujjlenyomat-leolvasó, illetve a 3,5 milliméteres fülhallgató-csatlakozó itt is adott, ahogy az infra és az NFC is. Szoftveres oldalon minden készülék az Android 11-re épülő MIUI 13-at futtatja, a frissítés viszont nem egészen egyedi, mert érkezik a Note 10-es telefonokra is 2022 első negyedévében. A rendszer jobb memóriakezelést, hosszabb üzemidőt és gyorsabb munkafolyamatokat ígér.

Minden készülék mellé alaptartozék a töltő, illetve egy szilikontok. A magyar piacra először a Note 11 és a 11S érkezik, várhatóan február közepén. A Pro modellekre a gyártó hazai képviselete által kapott információk alapján áprilisig várni kell majd, a hivatalos magyar árakról is csak későbbre ígértek tájékoztatást.

A globális árakat azonban tudni, az új telefonok legolcsóbbja a Note 11 (4/64GB) lesz 179 dolláros, mai árfolyamon 57 ezer forintos áron. A legdrágább az 5G-s Pro, ezért 329 amerikai dollárt, mai árfolyamon 105 ezer magyar forintot kér el a gyártó. A hazai árak ennél várhatóan valamivel magasabbak lesznek az adóterhek miatt. A készülékek szolgáltatói kínálatba és független viszonteladói forgalomba is bekerülnek majd.