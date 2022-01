Visszatér az MWC idén, a Honor bemutatót is tart Barcelonában

Visszatér az MWC, azaz a Mobile World Congress (Mobil Világkongresszus) kiállítás 2022. február 28-a és március 3-a között. Az elmúlt két évben az MWC a koronavírus miatt el is maradt, online térbe is vonult, és csökkentett lángon meg is volt tartva, most azonban úgy tűnik, a gyártók visszatérnek Barcelonába, hogy személyesen, közönség előtt mutassák meg, mivel szeretnék elnyerni a vásárlók kegyeit.

A Samsung egyelőre csak online eseményről szólt, személyes jelenlétről nem, ráadásul a Galaxy S22-es széria, amelyről a kiszivárgott anyagok alapján korábban már írtunk, hamarabb mutatkozik be, mint az MWC. A dél-koreai gyártó az Unpacked eseményét február 9-én fogja tartani – közvetíteni –, magyar idő szerint délután négy órától. A középpontban a Note-szériát és az S-szériát összemosó új készülékek lesznek, amelyekről már fotókat is látni lehetett a neten, illetve az európai árazásról is kiszivárogtak infók.

A hónap másik felében, február végén a Honor is leleplez valamit. Egyelőre csak a bemutató dátuma (2022. február 28., 13:00) hivatalos, illetve egy, a kínai közösségi média legnagyobb felületére, a Weibóra feltöltött posztból kiderült, hogy Snapdragon 8 Gen 1 rendszerprocesszor kerül majd abba a valamibe, amiről lerántják a leplet.

A csúcslapka tényéből, illetve a meghívón szereplő „varázslat” szóból nem kell sok hozzá, hogy kikövetkeztessük: a gyártó csúcskategóriáját jelentő Magic-széria lesz a bejelentés középpontjában. Azt egyelőre nem tudni, hogy a tavaly bemutatott, de a globális piacon még mindig nem elérhető Magic 3 termékcsalád startja lesz-e, vagy az idén év elején Kínában bemutatott, a távol-keleti országon kívül továbbra sem elérhető összehajtható kijelzős Magic V lesz fókuszban. De az is lehet, hogy egy teljesen más készülékről lesz szó.